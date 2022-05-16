«Ювентус» примет решение о будущем Николо Фаджоли на этой неделе

Николо Фаджоли в этом сезоне находится в потрясающей форме в «Кремонезе».
Полузащитнику не нашлось места в основной команде «Ювентуса», и он перешел в Серию B, чтобы получить больше игрового времени.
Этот шаг оказался правильным, поскольку он помог «Кремонезе» подняться в высший дивизион Италии.
Теперь Фаджоли вернется в «Ювентус», но ему хотелось бы попасть в первую команду. Учитывая качество полузащитников перед ним в иерархии, Николо будет сложно регулярно играть за «бьянконери» в следующем сезоне.
Поскольку до окончания его текущего контракта остался год, это лето будет важным для него и «Ювентуса».
Tuttomercatoweb утверждает, что клуб еще не принял решение о его будущем, но это может измениться на следующей неделе, поскольку они готовы окончательно решить, останется ли Фаджоли и подпишет новый контракт или покинет их навсегда.
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