«Ювентус» может упустить победителя Евро-2020, он близок к продлению контракта с «Ромой»

Еще до открытия летнего трансферного рынка в новостях сообщалось, что «Ювентус» имеет множество трансферных целей, особенно в центре поля. Брайан Кристанте стал одним из кандидатов, хотя по ходу сезона у него было много взлетов и падений.

Но, как сообщает Corriere dello Sport, итальянец в конечном итоге заслужил доверие Жозе Моуринью, который теперь хочет оставить его в «Роме».

Таким образом, 27-летний игрок вскоре может поставить свою подпись под новым и улучшенным контрактом, который связывает его с Вечным городом на долгосрочной основе. Текущий контракт полузащитника истекает в 2024 году.

Источник объясняет, что такие клубы, как «Ювентус», «Милан» и «Севилья», следят за ситуацией.

Победитель Евро-2020 — выступавший за молодежную команду «Милана», играл в «Бенфике», «Палермо» и «Аталанте», прежде чем перейти в «Рому» в 2018 году. В основном он играет в качестве опорного полузащитника, но может также выступать на позиции центрального защитника.