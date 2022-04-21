Федерико Бернардески: «Прощальный гол? Нет!»

Федерико Бернардески уверен, что "Ювентус" нуждался в победе над "Фиорентиной"."Я счастлив, потому что не играл три месяца из-за сложной травмы, но теперь восстановился и рад, что мы смогли выйти в финал, - рассказывает Бернардески в интервью для Mediaset. - Нам был очень нужен этот вечер вместе с нашими фанатами, который обеспечили нам великолепную поддержку.

Лучшие команды доходят до конца. "Интер" - очень сильная команда, как и "Ювентус". Можно ли назвать этот гол прощальным? Нет, совершенно нет. Нужно закончить сезон, достичь своих целей, и это главное".

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