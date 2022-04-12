«Ювентус» пытается договориться с «Атлетико» о скидке на Морату

Будущее Альваро Мораты еще предстоит определить. Желание Альваро известно: испанец публично заявил, что хочет остаться в Турине, но этого может быть недостаточно.

Как поясняет Corriere dello Sport, на самом деле «Ювентус» уже некоторое время работает над получением скидки от «Атлетико Мадрид», который по-прежнему просит 35 миллионов за окончательный выкуп (после двухлетней аренды в 10 миллионов за сезон).

«Атлетико» не хотят давать скидки, поскольку они утверждают, что у них есть конкретное предложение от «Арсенала», который готов заплатить за Морату 35 миллионов.

После прихода Влаховича и его перемещения влево в атакующем трезубце Мората заметно улучшил свои показатели: в 41 сезонном матче он забил 11 голов и сделал 7 результативных передач, цифры, которые заставляют руководство «Ювентуса» задуматься.