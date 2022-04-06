«Ювентус» хочет Науэля Молину: «Удинезе» хочет большую сумму

Согласно сообщению CalcioCato.com, «Ювентус» интересуется правым защитником «Удинезе» Науэлем Молиной.
Игрок 1998 года идеально вписывается в новую корпоративную философию, которая направлена на омоложение команды за счет уже обученных игроков, которые знают итальянскую лигу.
Отличный сезон, который провел Молина (6 голов и 3 передачи), привлек интерес другого европейского клуба: «Атлетико Мадрид».
В ближайшие недели Керубини решит, стоит ли вести переговоры. "Удинезе" просит 30 млн евро.
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