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«Ювентус» хочет Науэля Молину: «Удинезе» хочет большую сумму

Науэль Молина Науэль Молина
Ювентус Ювентус
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Согласно сообщению CalcioCato.com, «Ювентус» интересуется правым защитником «Удинезе» Науэлем Молиной.

Игрок 1998 года идеально вписывается в новую корпоративную философию, которая направлена ​​на омоложение команды за счет уже обученных игроков, которые знают итальянскую лигу.

 

Отличный сезон, который провел Молина (6 голов и 3 передачи), привлек интерес другого европейского клуба: «Атлетико Мадрид».

В ближайшие недели Керубини решит, стоит ли вести переговоры. "Удинезе" просит 30 млн евро.

 

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