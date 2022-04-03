Туринская Старушка
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Анализ Зенги матча «Ювентус-Интер»: бывший вратарь указывает, кто будет ключевым игроком для «бьянконери»

Вальтер Дзенга Вальтер Дзенга
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«В этом матче нет фаворитов, но «Интер» должен победить, чтобы оказать давление на «Милан», который сыграет днем ​​позже: только вырвав у «Юве» 3 очка, можно поставить «Милан» в неудобное психологическое состояние», -  в интервью La Gazzetta dello Sport Вальтер Дзенга высказался по поводу  предстоящего матча между «Юве» и «Интером».

«Главным героем матча для «Юве» может стать Влахович: такой нападающий будет иметь значение во в любой команде, особенно в «Ювентусе», где проблемы в атаке. Когда у тебя есть центральный нападающий, который касается 4-5 мячей и превращает их в 3 гола, у тебя есть все».

«Брозович – главный герой «Интера». Обычно героями становятся игроки, которые забивают, но «Интер» — не «Ювентус», у них нет Влаховича, который извлекает выгоду из всего и забивает голы многими другими способами».

Для «Ювентуса» важно победить, чтобы обеспечить себе место в Лигк чемпионов и продолжать мечтать о скудетто.

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