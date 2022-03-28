«Ювентус» хочет игрока «Лацио» и может предложить сделку по обмену

«Ювентус» заинтересован в подписании контракта со звездой «Лацио» Луисом Альберто после того, как он поссорился с Маурицио Сарри в римском клубе.

Испанский полузащитник долгое время находится в Италии и продолжает играть важную роль в составе «бьянкочелести». Но его отношения с бывшим боссом «Ювентуса» Сарри не самые лучшие, и полузащитник ухватится за шанс присоединиться к другому клубу.

TuttoJuve сообщает, что «Ювентус» хочет подписать бывшего игрока «Ливерпуля», а «Лацио» продаст его «Бьянконери», но не менее чем за 40 миллионов евро.

Эта сумма слишком высока для «Ювентуса», но клуб может предложить одного из своих игроков, чтобы снизить стоимость.

Они с радостью отправят Николо Ровеллу в Рим, если это уменьшит сумму, которую они должны заплатить, чтобы подписать контракт с Альберто.