Маттейс Де Лигт о матче с «Вильярреалом»: «При счете 1:0, можно было забить, мы должны были играть лучше

Маттейс де Лигт признал, что «Ювентус» слишком рано потерпел крах в матче против «Вильярреала» прошлой ночью.

После уверенного первого тайма болельщики ожидали, что они продолжат игру и выиграют после перерыва.

«Вильярреал» продолжал использовать удачу в обороне, пока «Ювентус» нарвался на пенальти, который испанцы реализовали.

С этого момента все пошло наперекосяк, и «желтая подводная лодка» еще дважды забили гол, выбив «бьянконери» на стадионе «Альянц».

Одной ключевой вещи, которой не хватало в игре «Ювентуса», было стремление никогда не сдаваться, и Де Лигт признает, что при счете 1:0 было за что играть, но они потерпели крах.

Он сказал Tuttomercatoweb: «До 75-й минуты это был сбалансированный матч. У нас были хорошие моменты, но и вратарь соперника был хорош. После пенальти мы совсем развалились. Когда вы пропускаете 1:0, вы все еще можете забить, мы должны были играть лучше».