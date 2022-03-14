Демирал может заработать денег для «Ювентуса»: его готова выкупить «Аталанта» и «Реал Мадрид»

«Ювентус» заработал хорошие деньги, когда летом Кристиан Ромеро ушел из «Аталанты» в «Тоттенхэм», Мерих Демирал может повторить его путь.

Турецкий защитник покинул «Юве» в начале этого сезона, не получив гарантии игрового времени. «Бьянконери» отправили его в «Аталанту» в аренду на сумму около 3 миллионов евро. По данным Fichajes.net, они могут сделать трансфер постоянным за 28 миллионов евро.

Тот же портал утверждает, что теперь Демирал стал целью «Мадрида» после впечатляющего выступления в Бергамо.

«Сливочные» захотят добавить его в свою команду, когда летом снова откроется трансферное окно.

Даже если «Мадрид» не подпишет его, «Аталанта» активирует возможность сделать трансфер постоянным, потому что он заслужил их доверие.