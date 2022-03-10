Юная звезда «Ювентуса» рассказала историю своей любви к клубу

Кони Де Винтер — один из подающих надежды молодых игроков, которые развиваются в «Ювентусе», и он давно говорил о своей любви к клубу.

19-летний футболист близок к тому, чтобы занять место в первой команде, ему нужно продолжать усердно работать, чтобы добиться этого.

Он присоединился к клубу в 2018 году и играет в молодежной команде, но как долго он болеет за «бьянконери»?

В недавнем интервью Il Bianconero он рассказал: «Я был игроком «Ювентуса» с детства. Моя мама привезла меня сюда, в Турин, и я встретил Поля Погба в Виа Рома, у меня до сих пор есть фото. С этого момента я начал болеть за «Ювентус».

«Ювентусу» до сих пор нравилось развивать его таланты, и бельгиец скоро станет постоянным игроком в команде Макса Аллегри.