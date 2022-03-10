Даниэле Ругани. Перспективы итальянского защитника в «Ювентусе»

В преддверии наиболее важного периода сезона, в расположение клуба возвращаются травмированные игроки. Перед матчем против "Фиорентины", "Ювентус" остался сразу без девяти игроков. Среди них - Даниэле Ругани, который совсем недавно вернулся в команду после травмы. На матч против "Специи" Ругани вышел в стартовом составе, "Ювентус" обыграл своего соперника со счётом 1-0 в Серии А.В начале сезона Ругани находился где-то на обочине команды. После двух разочаровывающих сезонов аренды, 27-летний игрок постепенно "скатился" вниз по командной иерархии. По этой причине, первую половину сезона Ругани почти не выходил на поле, однако с начала нового года, защитник провёл сразу шесть матчей в Серии А, постоянно демонстрируя впечатляющую игру в обороне. В отсутствии Бонуччи, Ругани стал партнёром де Лигта по обороне и выглядел достаточно уверенно на протяжении всего матча.

Игра Ругани в этом году заставила многих фанатов поверить в то, что он, возможно, может стать долгосрочным вариантом в центр защиты "Старой синьоры". Тем не менее, самому Даниэле всё еще требуется игровая практика, чтобы доказать, что он может играть стабильно.Давайте оценим некоторые статистические показатели, чтобы понять, может ли Ругани стать основным центральным защитником "Ювентуса".

По этому изображению можно проанализировать защитные характеристики Даниэле Ругани по его игре в матче против "Вильярреала" в Лиге чемпионов. По большинству показателей, Ругани демонстрирует результаты выше среднего. Наиболее заметными показателями являются "Действия в защите за 90 минут" и "Возврат мячей на чужой половине за 90 минут". Вместе с тем, Ругани выиграл всего 25% дуэлей в обороне и 30% воздушных дуэлей. Ругани отлично действует позиционно, о чём свидетельствуют показатели "Перехваты за 90 минут" и "Возвраты за 90 минут". Таким образом, именно позиционную игру можно выделить в качестве главного навыка Ругани.

На изображении выше отображены направления передач Ругани. 27-летний защитник уверенно играет в проходах и при владении мячом. Можно сделать вывод, что Ругани делает много передач вперёд, что говорит о его желании отодвинуть игру команды от обороны. Он делает больше передач вперёд, чем фланговые защитники. Кроме того, он сделал несколько длинных передач ближе к штрафной соперника, что говорит о том, что он не боится отдавать такие передачи на половину поля соперника.

Ругани обладает приличным темпом и скоростью работы с мячом, что заслуживает похвалы. Его можно использовать на обеих позициях в центре защиты. 27-летний игрок не бросается в подкаты, а полагается на своё позиционное чутьё, пытаясь справиться с опасностью. На приведённом выше изображении можно наблюдать области поля, на которых защитник наиболее активен: на своей половине и ближе к центру поля. Также Ругани полезен при переходах из обороны в атаку.

Статистика Ругани и недавние выступления показывают, что он может претендовать на статус долгосрочного варианта центрального защитника для "Бьянконери", и теперь ему лишь остаётся показать стабильную игру в предстоящих матчах. Учитывая отсутствие Бонуччи, у 27-летнего защитника будет достаточно на то игрового времени.

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