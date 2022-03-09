«Ювентусу» снова придется искать новый дом для Аарона Рэмси в конце этого сезона.

Валлиец страдал от травм с тех пор, как он был в клубе, в зимнее трансферное окно «Юве» отдал его в «Рейнджерс» в аренду.

У шотландского клуба есть возможность сделать выкупить Рэмзи, они надеялись, что он поможет им сохранить чемпионский титул, который они завоевали в прошлом сезоне. Но Рэмси почти не участвовал в матчах из-за травм с тех пор, как присоединился к шотландскому клубу.

Tuttosport теперь утверждает, что «Рейнджерс» не будут заинтересованы в том, чтобы сохранить футболиста, если его проблемы с травмами продолжатся.

Это означает, что «Юве» должен подготовиться к тому, чтобы снова найти решение относительно Рэмзи в конце сезона, потому что он больше не входит в планы Макса Аллегри.