Ругани доволен непростой победой над «Специей»

«Ювентус» набрал три очка в матче со «Специей» вчера вечером, и Даниэле Ругани настаивает на том, что результат был очень важным для команды.

У «Ювентуса» в последнее время были трудности с формой, команда трижды подряд сыграла вничью, но вчерашняя победа означает, что «Юве» на шесть очков опережает «Аталанту», которая в настоящее время занимает пятое место в таблице.

Хотя в матче против «Специи» «Юве» показал далеко не лучшую игру, Ругани утверждает, что это важные три очка.

«Это была фундаментальная победа и три очень важных очка, и, учитывая результат «Аталанты», было важно победить», — сказал Ругани после окончания матча.

«Нам удалось играть в свою игру; второй тайм получился болезненным, «Специя» качественно сыграла вчетвером в атаке. Однако было ясно, что нам нужно победить любой ценой. Мне очень комфортно играть в центре вместе с Де Лигтом, который является отличным защитником, агрессивным и физически сильным. Мне также очень комфортно с Джорджио и Лео. Я рад внести свой вклад, я вижу доверие Аллегри и очень этому рад».