«Ювентус» хочет предложить Де Лигту контракт, который убедит его остаться

В последние недели обсуждалось будущее Маттейса де Лигта, несмотря на то, что контракт голландца с «Ювентусом» действует до 2024 года. Бывший игрок «Аякса» продолжает привлекать внимание клубов по всей Европе.

«Юве» строит свою команду будущего, добавляя в группу несколько молодых игроков.

Де Лигт в идеале должен остаться, потому что он достаточно молод, чтобы возглавить оборону в будущем, когда уйдут Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини.

Однако «бьянконери», кажется, признали, что он в конечном итоге покинет клуб.

Calciomercato.it утверждает, что «Юве» хочет сохранить игрока как минимум еще на один сезон и планирует предложить ему продление на один год, что позволит ему оставаться в клубе до 2025 года.

Де Лигт может отказать, если не будет значительного повышения заработной платы, «Юве» готов пойти на уменьшение суммы отступных, если футболист согласится остаться по крайней мере до лета 2023 года.