Медиалига запускает интеллектуальное шоу. Играют в Минске, среди участников – обладатели «Бриллиантовой совы», тиктокеры и бойцы ММА

В медиафутболе сейчас межсезонье, но скучать не приходится. Переход Кутуза в «Титан», потенциальный бойкот третьего сезона от 2Drots, сборная Медиалиги – новые инфоповоды возникают еженедельно.

В эти выходные произойдет еще одно важное событие. В Минске состоятся съемки проекта «Игра головой». Это интеллектуальное шоу, в котором участники медиафутбльного комьюнити сразятся, отвечая на сложные вопросы.

Что-что, медийный футбол и интеллектуальные игры? Сейчас все расскажем.

У «Игры головой» уникальные правила. Их придумал бизнес-консультант, писавший стратегии для «Газпрома» и «Росатома»

За организацию «Игры головой» отвечали босс Winline Медиалиги Николай Осипов, от Sports.ru – руководитель медиафутбольного направления Денис Лагутин, а еще приглашенный специалист – Павел Ершов. О нем точно стоит рассказать подробнее.

Ершов – управленческий консультант с 16-летним стажем. Работал в консалтинговой компании McKinsey & Company, писал стратегии развития для «Газпрома» и «Росатома». Еще Ершов опытный игрок в «Что? Где? Когда?» – тренирует команды, ведет на ютубе канал с разборами и сам участвовал в матчах.

Организаторы с нуля написали правила для «Игры головой» – получился микс классических интеллектуальных игр и казино (именно поэтому съемки проходят в Минске, в казино «Опера»).

Попробуем разобраться в правилах.

• В каждой игре соревнуются две команды. Игра проходит за рулеточным столом. Задается 12 вопросов. Вопросы по двум темам: выпадает красное – спорт и медиафутбол, на черном – общие знания.

• У каждой команды по 6 несгораемых фишек, которые они ставят по правилам обычного казино перед началом каждого раунда. Первой всегда ставит команда, которая впереди. Команда, у которой сыграла ставка, играет вопрос (если сыграло больше одной ставки, то преимущество у команды, у которой коэффициент ставки выше).

• При правильном ответе команда получает выигрыш в размере 1000 рублей на коэффициент ставки.

• При правильном ответе вторая, не играющая команда, получает деньги в банк, если ее ставка сыграла, но была с меньшим коэффициентом.

Например: одна команда поставила на 1-12, вторая на 11. Выпало 11. Сыграли обе ставки, но у первой коэффициент 3, а у второй – 36. Вторая команда играет, отвечает верно, получает 36000, в то время как первая – 3000.

• По истечении 12 вопросов победителем оказывается команда, у которой в банке больше денег.

• Но есть два дополнительных способа увеличить банк. Каждый можно использовать по разу за игру.

Первый – ва-банк. После того, как определилось, какая команда играет вопрос, она может объявить ва-банк и поставить на кон все свои деньги. Отвечает правильно – удваивает, неправильно – теряет.

Второй способ – блэкджек. После правильного ответа на вопрос, команда может удвоить выигрыш этого раунда, сыграв и выиграв в блэкджек. Проигрывает – теряет выигрыш раунда.

• В первом сезоне участвуют семь команд. Они играют в сетке плей-офф, начиная с 1/4 финала. Для полноценного четвертьфинала команд не хватает, поэтому будет жеребьевка: кто-то сразу пройдет в полуфинал.

Разбираемся в участниках. Два обладателя «Бриллиантовой совы», бойцы ММА и команда Уткина

В первом сезоне «Игры головой» участвует семь команд: «БроукБойз», ФК «Деньги», «Эгриси», Fight Nights, «Информ» (медиаклуб из Беларуси), сборная Медиалиги и команда Sports.ru. Пройдемся по составам.

«БроукБойз» привезли Dream Team: президенты Дмитрий Егоров и Райзен, советник по трансферам Артем Хачатурян, тренер Антон Соснин, блогер Саня ФИФА и тиктокер Володя XXL.

«Эгриси» тоже приехали основой (но без Василия Уткина): Павел Чепурин, Егор Тимофеев, Мераб Базаев, Сева Антонов, Игорь Струнин, Кир Воробьев.

Команда промоушена Fight Nights выставит настоящих бойцов: Камил Гаджиев, Артем Тарасов, Шарип Алиев, Гаджи Автомат, Хадис Ибрагимов, Петр Романкевич, Анар Ибрагимов. Еще в пятницу вечером они дрались на турнире в Минске, а в субботу – отвечают на вопросы в «Игре головой».

В сборную Медиалиги пригласили популярных блогеров: Севастияна Терлецкого, Ваню Некласико.

По правилам, каждая команда может усилиться одним профессионалом интеллектуальных игр. Опцией воспользовались три команды.

ФК «Деньги» договорились с Андреем Супрановичем. Это опытный игрок – участвовал в «Своей игре» и в белорусской и российской версии «Что? Где? Когда?» (и даже выигрывал «Малую Хрустальную Сову»). Сборная Медиалиги усилилась Кириллом Чернышевым – обладателем «Бриллиантовой совы» (приз лучшему игроку победившей команды) ЧГК зимнего сезона 2019-го. Еще один обладатель «Бриллиантовой совы» – Денис Лагутин из команды Sports.ru.

В интеллектуальных играх очень важна личность ведущего – именно он задает атмосферу и следит за соблюдением правил. Им стал комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

Зачем медиафутболу интеллектуальный турнир? Отвечают организаторы

Интеллектуальное шоу и спорт – необычное сочетание. О том, зачем их вообще совмещать, мы узнали у организаторов «Игры головой».

Денис Лагутин (Sports.ru) и Николай Осипов (Winline Медиалига)

Николай Осипов, президент Winline Медиалиги

«Дело в том, что формат интересных игр может быть не только спортивным, но и интеллектуальным. Поэтому будем пробовать интеллектуальный формат с медийным подтекстом.

Мне кажется, что история, которая продумана сценарно, снимается в красивом антураже и грамотно монтируется может быть интересна зрителям. Тем более, в формате интеллектуальных игр вроде как давно ничего не появлялось».

Денис Лагутин, руководитель медиафутбольного направления на Sports.ru

Классно, когда существуют разные форматы, а не только футбольный. Классно, когда ты видишь своих любимых героев в новых ипостасях. К тому же интеллектуальные игры – это тоже игры, просто с другим геймплеем. Азарт и соревнование здесь есть.

У нас появилась отличная локация – казино. И от нее мы отталкивались в формировании правил. В этой игре мало быть просто самым умным, мало правильно отвечать на вопросы. Здесь многое зависит и от удачи, и от стратегии, поэтому шансы всех команд перед началом я бы оценил как равные, несмотря на любые усиления».

Съемки «Игры головой» пройдут в эти выходные, а релиз на ютубе состоится в течение месяца.

Фото: Денис Лагутин, Sports.ru // скриншот ютуб-канала Winline Media Football League