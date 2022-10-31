Девушки из сборной России едут на челлендж Медиалиги. Клубы заявляли своих жен и подруг, а теперь спохватились

На этой неделе в Winline Медиалиге в челлендж за дополнительный балл будут биться футболистки. В начале сезона лига обязала клубы заявить хотя бы одну девушку, но некоторые внесли в списки своих девушек, жен и подруг. А перед самим челленджем спохватились и позвали профессионалок.

Маргарита Черномырдина, GOATS. Маргарита – полузащитник ЦСКА и сборной России. Одна из самых техничных девушек в российском футболе. Серебряный и бронзовый призер Универсиады.

Надежда Смирнова, ФК «Деньги». Капитан ЦСКА и игрок сборной России. Бронзовый призер Универсиады.

Юлия Мясникова, «Амкал». Защитник ЦСКА. Капитан женской сборной Казахстана.

Алина Мягкова, SD Family. Защитник «Локомотива» и сборной России. Играла за итальянскую «Верону».

Ирина Подшибякина, Watch TV. Защитник «Локо» и сборной России. Бронзовый призер Универсиады.

Не все команды подхватили тренд приглашать профи и, скорее всего, отправят на челлендж своих девушек. От «Броуков» выступит Лиса, от Reality – Светлана Думич, от «Десятки» – Анастасия Савина, а «На Спорте» будет представлен Тигой.

Справедлив ли при таких раскладах челлендж – вопрос открытый. Но очевидно – силы не равны.

Фото: rfs.ru; wfccska.ru; РИА Новости/Александр Вильф // соцсети женской сборной России по футболу // Winline Media Football League // cоцсети ФК «Десять» // соцсети МКС-2022