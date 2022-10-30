Трегулов стреляет раз в 3 месяца и только хет-триками. Мощно реабилитировался за косяк на челлендже 💪

Дамир Трегулов до вчерашнего дня не забивал во втором сезоне Winline Медиалиги, но в ворота GOATS он сразу завалил хет-трик. Форварда «Денег» снова обсуждают, однако две недели назад его жестко критиковали за глупейшее пари, а сейчас он собирает лайки и огонечки во всех телеграм-каналах.

Трегулов имеет медийный статус и полностью его оправдывает, несмотря на то, что в его телеграм-канале меньше тысячи подписчиков. Например, в перерыве матча против SD Family он честно признался: «Футбол, наверное, не мое. Перчатки, на поле быть красивым – это мое».

Наверное, в этом весь Дамир. Он яркий: прическа, бородка, цветные перчатки. Но образ был бы не полным без длинного языка и смелых заявлений. Совсем недавно это едва не привело к его вылету из команды.

На 4-м челлендже сезона нападающий «Денег» поспорил с президентом МФЛ Николаем Осиповым на результат финала, хотя сам в нем не участвовал. Трегулов поставил один балл, набранный его командой в чемпионате, на победу Watch TV, однако выиграли в итоге GOATS.

Босс «Денег» Станос был в бешенстве: в клубе подняли вопрос о наказании – вплоть до исключения.

Осипов не стал забирать балл у «Денег»: «Предлагаю тему со снятием очков перевести в русло внутренних взаимоотношений команды. Зарабатывают баллы эти все ребята потом и кровью, Дамир хотел как лучше, сами в таких ситуациях были все, но получилось как всегда. Стас, уверен, все доходчиво объяснил, и теперь ждем от лучшего нападающего этой команды пару голов для пополнения очков команды естественным способом… Большую мотивацию не найти».

Единогласным решением команды Дамира оставили, он принес извинения: «Недодумавши сделал. Это плохой пример, наверное, для всех, как не стоит показывать себя. Понятное дело, что хотел, как лучше. Я не хочу ни оправдываться, хочу просто извиниться.

Я взрослый парень, я думал своей головой, когда это делал, значит, готов нести ответственность за это. Я это сделал не со зла, исключительно во благо команды. Сколько делаю я, понятно дело, не сравнится с тем, что делаете вы. Но то, что я вкладываю в это все, и душу и всю любовь к футболу и отношение к команде, я думаю, это показатель того, что это мне не безразлично и я это делаю от чистого сердца.

Я никогда вообще ничего не просил. Ни за чем не гнался. Мне в кайф быть в этой команде. Мы как одна семья. Голосование не видел, если все проголосовали «Нет» (против того, чтобы выгнать Дамира – прим. Sports.ru), то, пацаны, хочу вам сказать спасибо за аванс, потому что этот поступок меня не красит, наверное, совсем никак.

Еще раз извините, буду исправляться на футбольном поле. Уверен, мы выйдем в плей-офф и будем это вспоминать как неудавшуюся шутку».

Извинения точно стоило подкрепить голами. Тем более, приглашали Дамира как экс-игрока «Торпедо» и «Текстильщика», а не просто как веселого чувака.

Только на 3-й тур после того челленджа Дамир забил – трижды в ворота GOATS. Да, тех самых «Козлов», выигравших челлендж, который мог стать для Трегулова роковым.

Сначала форвард убежал один на один с Абаевым после длинной передачи из глубины и перекинул вратаря. Затем ему досталось по зубам от Жавнерчика, судья посмотрел ВАР и назначил пенальти – сам Дамир его и исполнил.

За несколько минут до конца «Деньги» заработали штрафной в 18-20 метрах от ворот. Станос на бровке сказал: «Он третий забьет, скажет: «Я до конца жизни могу не забивать». Трегулов четко исполнил стандарт и поставил точку в матче – 5:1!

Кстати, в официальных матчах за «Деньги» Дамир забивал только в двух играх – «Козлам» и на МКС-2022 «Роме». Матч с командой Ромароя был для него дебютным, и тогда он тоже сделал хет-трик.

Палка стреляет раз в год – Дамир стреляет раз в три месяца и сразу трешкой. Следующую ждем в феврале.