«Футбол, наверное, не мое. Перчатки, на поле быть красивым – это мое». Форварда «Денег» Трегулова зявили как медийного – доказываем, что не зря!

Несмотря на то, что ФК «Деньги» стал гораздо профессиональнее, чем на старте проекта, о медийности клуб не забывает. Один из самых ярких игроков – Дамир Трегулов.

Форвард ведет телеграм-канал Damironi Pepperoni, дает красочные интервью, делает хет-трик на Olimpbet МКС и имеет статус медийного на Winline Медиалиге. С этим, возможно, согласны не все, но нам очень нравится Дамир, и сейчас мы накидаем аргументов за его медийность.

Дамиру – 23. Начинал он как профессионал: молодежка «Торпедо», потом «Солярис», возвращение в «Торпедо», следом «Текстильщик» (тот самый, который выбил 2D из Кубка), «Металлург» Видное и «Росич». Болельщики медиафутбола узнали о нем после перехода в «Деньги».

В первом же официальном матче против «Ромы» на МКС Дамир сделал хет-трик! Больше на турнире он не забивал, но этого хватило для награды лучшему бомбардиру турнира.

Идем дальше. Дамир очень активен в соцсетях. В своем телеграм-канале Damironi Pepperoni (там без малого 700 подписчиков) рассказывает историю своих усов, подтравливает одноклубников и делает превью к матчам Медиалиги. Вот, например, видос к матчу против SD Family. Сначала говорит, что он татарин, а потом, что итальянец. Кажется, он сам еще не определился.

Ну и еще один козырь в пользу медийности Трегулова – его желто-розовые перчатки. В перерыве матча «Деньги» – SD Family корреспондент Медиалиги Алина Исмаилова спросила о них у Дамира.

– Почему ты играешь в перчатках?

– Все очень просто. В футбольном плане очень тяжело запомниться. Нужно забить гол, быть лучшим на поле. Надел розовые перчатки – тебя все обсуждают, все говорят, про перчатки спрашивают, все просто. Я выбираю легкий путь.

Тяжелый путь – это забить гол, я уже два месяца не забиваю, спасибо всем, что напоминаете мне об этом. Я два месяца не забиваю, поэтому я понял, что футбол, наверное, не мое. Перчатки, на поле быть красивым – это мое!

Фото: Winline Media Football League // соцсети Olimpbet МКС