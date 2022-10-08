Два суперсэйва Джуси спасли ничью для Reality в игре с «Родиной Медиа». Просто магия на ленточке!

В 4-м туре Winline Медиалиги сошлись Reality и «Родина Медиа». Топ-афиша, бодрый перформанс и высокий уровень команд дарили надежду на крутое шоу.

Матч оправдал ожидания. Reality долго вели в счете благодаря голу Никиты Безлихотнова, но во втором тайме Дмитрий Тарасов забил ответный мяч. И тут настало время Джуси.

Джуси – яркий вратарь, умеющий дико начудить, но когда ловит кураж – на ленточке творится настоящая магия. На 80-й минуте Тарасов пробил в перекладину, Джуси прыгнул за мячом, резко встал и успел среагировать на повторный удар Поздина. Настоящее спасение.

А через несколько минут, уже в добавленное время, игрок «Родины Медиа» Ozoo’ обыграл Муру, который из последних сил бросился в подкате, и пробил, однако Джуси и здесь потащил из угла.

На фоне новостей об уходе лидеров Reality в «Амкал» яркая игра Егора точно подняла настроение боссу клуба Филу Кострубову и главному тренеру Араму Арапетяну.

Фото: Winline Media Football League