Открытость Медиалиги – проблема? СМИ нужно ограничить? Мнения авторов раздела Медиафутбол на Sports.ru

Главное отличие медиафутбола от профессионального – его открытость. Корреспондентам телеграм-каналов на матчах Winline Медиалиги или Olimpbet МКС позволено намного больше, чем в можно журналистам в профессиональном футболе. Это отмечают все и справедливо считают это плюсом.

Севастиан Терлецкий признался на подкасте у Василия Маврина, что офигел, впервые увидев насколько все открыто. Каналы «Некласико» и «Лига Медиафутбол» меньше чем за полгода выросли в огромные самостоятельные медиа.

Но иногда открытость и жажда эксклюзивного контента приводит к конфликтам. Один из ярких примеров – главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов послал корреспондентку Яну за то, что она слишком близко его снимала.

Инцидент вызвал большие споры в комьюнити – нужно ли как-то ограничивать СМИ в стремлении осветить медиафутбол. Мнения разделились. Одни считают, что ограничения убьют медиафутбол, другим кажется, что корреспонденты мешают процессу.

Мы решили спросить мнения у подписчиков нашего телеграм-канала. В опросе приняли участие 772 человека. Из них 71% считает, что нужны некоторые ограничения.

В комментариях высказали мнение, что главный контент делают клубы, поэтому столько свободны журналистам не надо.

Этот вопрос заинтересовал редакцию Sports.ru. Авторам и редакторам раздела Медиафутбол есть, что сказать.

Денис Лагутин, руководитель направления Медиафутбол на Sports.ru

Вопрос ограничения для СМИ должен был неизбежно возникнуть на текущем этапе развития медиафутбола, в рамках некоей институционализации, которая происходит сейчас.

Как человек в медиафутболе новый, но проведший много времени в маркетинге профессиональных клубов, могу сказать, что для меня, как и для Севы, открытость и доступность, которые есть тут – огромный плюс. И огромная возможность для роста и развития. Что, собственно, и происходит.

Поэтому я, конечно, не могу выступать за какие-либо ограничения в части «медиа» в медиафутболе. В то же время инциденты случаются и будут происходить дальше. И лига тут должна как-то реагировать на ситуацию.

Кажется, правильным тут, чтобы сохранить достоинства медиафутбола, было бы говорить не об ограничениях, а о некоем кодексе поведения, мол, делайте контент, но оставайтесь людьми по отношению друг к другу.

Ну а в случае возникновения подобных ситуаций, выходящих из-под контроля, разбирать их на КДК вместе с игровыми. Это кажется справедливым, медиа – такая же часть медиафутбола, как и футбол.

Илья Ковалев, автор раздела Медиафутбол на Sports.ru

Я категорически против официального ужесточения правил работы СМИ в медиафутболе. Медиафутбол тем и привлекателен, что открыт, в отличие от профессионального спорта.

При этом я понимаю, что часто есть перебор в действиях корреспондентов телеграм-каналов, которые в желании добыть эксклюзивный контент иногда забывают о рамках приличия. Это происходит не всегда. И речь не обо всех блогерах\корреспондентах\журналистах. Но это точно есть. Так что же с этим делать?

Я верю, что тут главное – оставаться людьми. Возможно, нужен некий негласный кодекс поведения журналиста медиафутбола. Начать нужно с минимума – подошел, представился, назвал ресурс, который ты представляешь. Взаимоуважение – путь к решению проблемы.

Александр Митрофанов, редактор Sports.ru

Я тоже был поражен, впервые увидев, что снимающих на телефон потасовки на поле едва ли не столько же, сколько самих бодающихся футболистов. Но еще больше меня поразило то, что на корреспондентов и блогеров с камерами никто не обращает внимания. Игроки и все участники команд уже приняли это как данность, они понимают, что это часть Медиалиги – и если не ее визитная карточка, то точно одна самых узнаваемых фишек, нравится это кому-то или нет.

Именно поэтому поведению Дмитрия Кузнецова я не могу придумать какие-либо оправдания. Это Медиалига, я принял ее правила – порой где-то даже дикие для втягивающегося зрителя – после первых же просмотренных игр. Удивительно, что для тренера 2Drots эта особенность лиги вдруг стала проблемой.

Илья Башашин, статистический редактор Sports.ru

Есть такое понятие как личное пространство. Корреспонденты некоторых телеграм-каналов нарушают их постоянно. В ситуации с Кузнецовым девушка начинает снимать и подносит телефон прямо к лицу. Кому это понравится?

С учетом градуса матча и заведенного состояния он не сдержался. Если бы она держала дистанцию, то ничего подобного не произошло. Это проблема всплывает уже на протяжении долгого времени. В самом начале первого сезона МФЛ это казалось чем-то свежим, но со временем многих начало напрягать такое огромное количество «корреспондентов» на бровке.

Почти всегда они подходят к одним и тем же людям, которые не нуждаются в дополнительном внимании. Абикен из SD Family сделал дубль в двух матчах подряд, Сменчугов из «Эгриси» классно начал сезон. Не видел, чтобы какой-то телеграм-канал написал о них.

Считаю, что они должны помогать лиге и командам развивать новых персонажей, чтобы сотрудничество было всем выгодно.

Фото: Winline Media Football League