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Открытость Медиалиги – проблема? СМИ нужно ограничить? Мнения авторов раздела Медиафутбол на Sports.ru

SD Family SD Family
Амкал Амкал
Медиалига Медиалига
Дмитрий Кузнецов
2Drots 2Drots
Эгриси Эгриси
Айбол Абикен Айбол Абикен
Медиафутбол Медиафутбол

Главное отличие медиафутбола от профессионального – его открытость. Корреспондентам телеграм-каналов на матчах Winline Медиалиги или Olimpbet МКС позволено намного больше, чем в можно журналистам в профессиональном футболе. Это отмечают все и справедливо считают это плюсом.

Севастиан Терлецкий признался на подкасте у Василия Маврина, что офигел, впервые увидев насколько все открыто. Каналы «Некласико» и «Лига Медиафутбол» меньше чем за полгода выросли в огромные самостоятельные медиа.

Но иногда открытость и жажда эксклюзивного контента приводит к конфликтам. Один из ярких примеров – главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов послал корреспондентку Яну за то, что она слишком близко его снимала.

Инцидент вызвал большие споры в комьюнити – нужно ли как-то ограничивать СМИ в стремлении осветить медиафутбол. Мнения разделились. Одни считают, что ограничения убьют медиафутбол, другим кажется, что корреспонденты мешают процессу.

Мы решили спросить мнения у подписчиков нашего телеграм-канала. В опросе приняли участие 772 человека. Из них 71% считает, что нужны некоторые ограничения.

В комментариях высказали мнение, что главный контент делают клубы, поэтому столько свободны журналистам не надо.

Этот вопрос заинтересовал редакцию Sports.ru. Авторам и редакторам раздела Медиафутбол есть, что сказать.

Денис Лагутин, руководитель направления Медиафутбол на Sports.ru

Вопрос ограничения для СМИ должен был неизбежно возникнуть на текущем этапе развития медиафутбола, в рамках некоей институционализации, которая происходит сейчас.

Как человек в медиафутболе новый, но проведший много времени в маркетинге профессиональных клубов, могу сказать, что для меня, как и для Севы, открытость и доступность, которые есть тут – огромный плюс. И огромная возможность для роста и развития. Что, собственно, и происходит.

Поэтому я, конечно, не могу выступать за какие-либо ограничения в части «медиа» в медиафутболе. В то же время инциденты случаются и будут происходить дальше. И лига тут должна как-то реагировать на ситуацию.

Кажется, правильным тут, чтобы сохранить достоинства медиафутбола, было бы говорить не об ограничениях, а о некоем кодексе поведения, мол, делайте контент, но оставайтесь людьми по отношению друг к другу.

Ну а в случае возникновения подобных ситуаций, выходящих из-под контроля, разбирать их на КДК вместе с игровыми. Это кажется справедливым, медиа – такая же часть медиафутбола, как и футбол.

Илья Ковалев, автор раздела Медиафутбол на Sports.ru

Я категорически против официального ужесточения правил работы СМИ в медиафутболе. Медиафутбол тем и привлекателен, что открыт, в отличие от профессионального спорта.

При этом я понимаю, что часто есть перебор в действиях корреспондентов телеграм-каналов, которые в желании добыть эксклюзивный контент иногда забывают о рамках приличия. Это происходит не всегда. И речь не обо всех блогерах\корреспондентах\журналистах. Но это точно есть. Так что же с этим делать?

Я верю, что тут главное – оставаться людьми. Возможно, нужен некий негласный кодекс поведения журналиста медиафутбола. Начать нужно с минимума – подошел, представился, назвал ресурс, который ты представляешь. Взаимоуважение – путь к решению проблемы. 

Александр Митрофанов, редактор Sports.ru

Я тоже был поражен, впервые увидев, что снимающих на телефон потасовки на поле едва ли не столько же, сколько самих бодающихся футболистов. Но еще больше меня поразило то, что на корреспондентов и блогеров с камерами никто не обращает внимания. Игроки и все участники команд уже приняли это как данность, они понимают, что это часть Медиалиги – и если не ее визитная карточка, то точно одна самых узнаваемых фишек, нравится это кому-то или нет.

Именно поэтому поведению Дмитрия Кузнецова я не могу придумать какие-либо оправдания. Это Медиалига, я принял ее правила – порой где-то даже дикие для втягивающегося зрителя – после первых же просмотренных игр. Удивительно, что для тренера 2Drots эта особенность лиги вдруг стала проблемой.

Илья Башашин, статистический редактор Sports.ru

Есть такое понятие как личное пространство. Корреспонденты некоторых телеграм-каналов нарушают их постоянно. В ситуации с Кузнецовым девушка начинает снимать и подносит телефон прямо к лицу. Кому это понравится?

С учетом градуса матча и заведенного состояния он не сдержался. Если бы она держала дистанцию, то ничего подобного не произошло. Это проблема всплывает уже на протяжении долгого времени. В самом начале первого сезона МФЛ это казалось чем-то свежим, но со временем многих начало напрягать такое огромное количество «корреспондентов» на бровке.

Почти всегда они подходят к одним и тем же людям, которые не нуждаются в дополнительном внимании. Абикен из SD Family сделал дубль в двух матчах подряд, Сменчугов из «Эгриси» классно начал сезон. Не видел, чтобы какой-то телеграм-канал написал о них.

Считаю, что они должны помогать лиге и командам развивать новых персонажей, чтобы сотрудничество было всем выгодно.

Фото: Winline Media Football League

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