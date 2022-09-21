У Сибсканы и Фила давний конфликт. Они пришли разобраться в шоу Крысевы и Федоса

Все началось с матча группового этапа Olimpbet МКС-2022 «Деньги» – Reality. В концовке (при счете, который не устраивал Reality) игрок «Денег» Гендузи оказался на газоне. Босс Reality Фил Кострубов, находившийся на бровке, вышел на поле и стал поднимать соперника – это привело к конфликту и потасовке.

После матча Андрей Сибскана осудил поступок Фила у себя в телеграме и назвал его «одноклеточным». Фил пообещал избить капитана «Амкала», тот в ответ пригрозил полицией.

В ютуб-шоу «Это медиафутбол, бро» посадили Сибскану и Фила за один стол. Вместе с ними разбирались Некит и Эдамс из 2Drots, Федос Маслов и Севастиан Терлецкий (он же Крысева).

Позиция Сибсканы

Андрей считает, что конфликта по сути нет. Фил ему не понравился тем, как он появился в медиафутбольном комьюнити. По мнению Сибсканы, Фил вел себя по-хамски по отношению к Ромарою после разгромной победы Reality над «Ромой» (6:0) в первом сезоне Медиалиги. Тогда у него и появился негатив к Кострубову.

Позиция Фила

Фил не понимал, за что Сибскана обозвал его и требовал извинений, потому что тот, по словам Фила, перешел все рамки. А также хотел, чтобы Андрей говорил аргументированно и по фактам. Кроме того, Кострубов отметил, что за такие слова в его понимании бьют по лицу: «Кто дал тебе право оскорблять человека, о которым ты знать ничего не знаешь?»

Диалог за столом

Фил утверждал, что не понимает, почему Андрей позволяет себе оскорблять людей. В ответ Сибскана откровенно рофлил и пытался разносить «по фактам». Кострубов возражал, что для этого нужно иметь юридическое образование.

Эдамс заметил, что Сибскана, очевидно, кайфует с того, что Фил заводится и обратил на это внимание Кострубова.

Фил подчеркивал, что Сибскана ему безразличен, но все равно требовал объяснений и извинений.

Некит 2Drots заметил, что у Сибсканы нет рамок, из-за чего он часто выходит за границы дозволенного. В качестве примера Никита напомнил две ситуации (отъезд жены главного тренера «Денег» Артема Нечаева в Европу и отъезд украинского игрока 2Drots Александра Коваля из России). При этом отметил, что в случае с Филом Сиб за грань не вышел.

Федос и Крысева шутили, но умело модерировали беседу.

В ходе дискуссии Сибскана обвинил Фила в том, что он не отвечает за слова. Мол, тот обещал приехать и избить его, но не сделал этого. Позже добавил, что Фил мог бы очень красиво выйти из сложившейся ситуации, но проблема – в его реакции на произошедшее.

Фил ответил, что это сообщение могло вызвать совсем другую реакцию: «Если бы я был чуточку пьянее и находился чуточку ближе к твоему району, я бы реально доехал, потому что меня может перемкнуть. Я придурок по жизни, понимаешь?»

К общему мнению стороны и не пришли. В итоге ведущие сменили тему.

В конце Терлецкий предложил парням пожать друг другу руки.

Фил (с улыбкой): «Дядь, извинишься, с удовольствием пожму».

Сиб (с улыбкой и разводя руками): «Мужик, да реально, за что?»

Фил (смеясь): «Ну я же тебе только что объяснил».

Сиб (смеясь): «Я не понял #####».

Фил: «Сиб, пойми. Я – другой».

Терлецкий предложил Сибскане все же извиниться. Сибскана посмеялся и сказал: «До свидания, короче».