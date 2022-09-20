«Это был нож в спину». Фил и Арам пришли к Маврину и выдали все детали об уходе Гаучо в 2Drots

Между финалом Olimpbet МКС-2022 и стартом второго сезона Winline Медиалиги прошло меньше суток, но этого времени хватило, чтобы состоялся очень громкий трансфер. Лучший бомбардир первого сезона Медиалиги Гаучо перешел из Reality во флагман медиафутбола – 2Drots. Денег за переход «Дроты» не платили, но пообещали сделать несколько совместных роликов с командой Reality, что даст медийного буста команде.

Но главный тренер Reality Арарм Айрапетян и основатель команды Фил Кострубов все равно остались недовольны сделкой, пришли на подкаст к Василию Маврину и обсудили этот переход.

Арам: Я был готов отпустить его, но в профессиональный футбол.

Фил: У него вообще ##### нет, паспорт порван. На протяжении полугода мы занимались его документами. Естественно, это время, деньги.

Мы бы не отдали его ни в одну медиакоманду. Во-первых, мы усилим ее. Мы не ослабим себя в каких-то моментах, но усилим соперника. А играть против Гаучо очень сложно. Чтобы его схавать, нужно ######## все силы на поле. Это вам скажет любой защитник.

Естественно, у нас была задача пихать его в Европу этой зимой. У нас были предложения, были переговоры. Дело было в документах. А когда ты говоришь людям, мол, дайте денег на документы, никто так делать не будет.

Мне кажется, что с приходом новых ребят, взрослых, опытных, он перестал себя чувствовать главной звездой. Я вообще в команде никогда ни на кого не ору. Но в игре с 2Drots в полуфинале Гаучо в перерыве огреб от меня очень сильно. Я высказал ему все за отвратительный первый тайм.

А после полуфинала он начал звонить Сослану Гатагову, вот, мол, новый вызов…

Арам: У него было предложение от них летом. Я хотел узнать, на чем они сошлись в итоге.

Фил: От него пошли сообщения: что там по поводу моего нового вызова? Я не понимаю, какой новый вызов? У тебя тут жизнь в шоколаде, ты звезда, ты лучший страйкер, у тебя квартира, зарплата. И все это мы сделали ему за год.

Арам: Через месяц-два после его перехода к нам мы переселили его в новую квартиру.

Вы вложили в него свои средства, знания, умения для того, чтобы в перспективе как-то вывести его на футбольный рынок и вернуть часть средств, потраченных на его раскрутку?

Арам: Мы даже не думали про часть средств, мы думали, что дадим игрока в профессиональный футбол.

Фил: После таких его сообщений я стал понимать, что дело пахнет жареным. Позволить его себе могли только три команды: «Амкал», 2Drots и «Родина».

Я знал, что Гера позвонит мне, сто процентов. На жеребьевке я подсел за стол к 2Drots: «Сука, кто-то у меня Гаучо хантит». Жека улыбается: «Ну, ведутся легкие переговоры. А что ты вообще хочешь за него?»

А это уже жеребьевка, заявки поданы.

А перед полуфиналом они удочку не закидывали?

Арам: Он сам удочку закинул.

Фил: Самое обидное, что он за моей спиной пошел разговаривать с ними. Через несколько дней я позвонил Жеке: «Скажи конкретно, как оно есть». Он ответил, что Гаучо сам после полуфинала написал им, сказал, что хочет прийти.

Арам: Мы были очень злые. И это случилось прям перед финалом. Мы с Филом его выцепили прям во время тренировки и жестко ему сказали: «Все, обратной дороги нет, объясни, какого хрена ты сделал именно так?»

Он объяснил это тем, что больше команде дать не может. Мой цикл здесь закончился, мне нужен новый вызов.

Фил: Чтобы ты понимал, мужики в команде сказали: «Пошел он ##### прямо сейчас, никакой тренировки».

Арам: На переговорах с 2Drots Гаучо тоже присутствовал, после них он хотел с нами поехать на тренировку. Я говорю: «Ты сегодня с нами не тренируешься, ты уже их игрок». И Женя с Некитом такие: «Да вы че, пацаны, дайте финал сыграть, это все-таки титул». Я говорю: «Понимаешь, команда не даст». Фил предложил дать добро поиграть, если команда разрешит. Приехали, поговорили с командой, пацаны такие: «Ну ладно, пусть доиграет».

Фил: Это был нож в спину. Так как возились мы с ним, никто с ним возиться не будет. Ему я напоследок сказал: «Если ты обосрешься там, никто тебя вытаскивать не будет».

Фото: скриншоты YouTube канала Mavrin Football Coach // телеграм-канал 2Drots