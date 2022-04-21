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Эрикьяно пропустит матч с «Амкалом». Капитан «Броуков» не сыграет уже во втором матче подряд

Амкал Амкал
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22 апреля в Одинцово состоится матч между «Амкалом» и ФК «БроукБойз» Райзена и Дмитрия Егорова.

Перед матчем из стана «Броуков» одно за одним поступают тревожные сообщения о составе. 20 апреля появился пост о том, что Антон Соснин не сыграет в пятницу:

«К сожалению, Антон Соснин, автор блестящих передач в матче с СФК – не сыграет с «Амкалом». Он учится на тренера. Академия РФС, друзья, без ножа вы нас режете! Без ножа!»

А в четверг появился еще один пост, от которого больно стало каждому болельщику «БроукБойз» – капитан команды Эрикьяно не сыграет в матче против «Амкала».

Но для болельщиков «БроукБойз» были и хорошие новости:

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