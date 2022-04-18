Володя XXL против Василия Маврина. Главное событие матча «Амкал» – «На спорте»

17 апреля весь футбольный Ютуб смотрел матч «Амкала» против «На спорте» (1:2). В матче было мало футбола, зато было много борьбы и стыков. Один из самых ярких эпизодов матча случился на 86-й минуте матча.

Володя XXL разгонял атаку «На спорте» по левому флангу, но Василий Маврин жестко сыграл в корпус и вытолкнул соперника за боковую линию поля.

Ситуация тут же переросла в конфликт. Володя XXL пихнул Маврина и похоже нанес удар в скулу. После участников эпизода растащили.

В результате эпизода не было показано ни одной красной карточки. Судья показал обоим участникам эпизода по желтой.