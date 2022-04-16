«Угараем с комерсов, угараем с хейтеров». Млечный и Сибскана задиссили «На Спорте»

17 апреля состоится один из самых афишных матчей медийного футбола: в Москве «Амкал» сыграет против «На Спорте».

В прошлом году «На Спорте» победили – 2:0, а один из голов забил Прокоп, который теперь играет за «Амкал».

Интерес к матчу традиционно подогревается в соцсетях набросами T-killah и других участников медиадвижухи. Но подписание Млечного в «Амкал» позволило выйти разогреву на новый уровень. Новый вингер команды совместно с капитаном Сибсканой записали дисс против «На Спорте» и сняли клип.

«Мы собрали этот трек и клип с нуля за три дня. 17 апреля состоится матч «Амкал» – «На Спорте», и это видео – лучшая афиша для будущего матча» – так подписал видос Млечный.

Стоит взглянуть и тебе. Но, осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.