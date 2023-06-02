10 комментариев

Пространство футбола
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Играл против молодого Деметрадзе, 4 года пас коров вместо футбола, а потом стал лучшим защитником чемпионата

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Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: это история удивительной карьеры Антона Кердикашвили от блога «Пространство футбола». Если вы тоже считаете пост достойным, поблагодарить автора можно не только плюсом, подпиской и комментом, но и донатом.

Спальный район в Новых Химках. Небольшой стадион на улице Машинцева. Здесь мы договорились встретиться с Антоном Кардикашвили.

Он приехал на интервью сразу после работы. Бывший футболист сейчас зарабатывает на жизнь совсем по-другому. Он – таксист.

Антон был в куртке с логотипом футбольного клуба «Сиена». В молодежке этой команды когда-то, лет 10 назад, играл его племянник, Лука Паштиани. Про Луку на Sports.ru, кстати, есть отличная статья.

У нас был примерно час на общение – в этот вечер Антона ждал матч чемпионата Химок. Это турнир с участием любительских команд. Наш герой гоняет за футбольный клуб «Новатор».

Интервью я решил начать с вопроса о нынешней работе Антона.

– Когда-нибудь подвозили кого-то из именитых футболистов?

– Футболистов, наверное, нет. А вот Губерниева – подвозил. Это было довольно давно, я тогда еще неофициально работал. Просто «бомбил» на своей машине. Еду, смотрю – люди голосуют. Я тормознул. Уже когда сели в салон, я понял, что это Дмитрий Губерниев. Сразу его узнал. Он был с девушкой. Они, как я понял, вышли из ресторана. Я их отвез по адресу, девушка ненадолго ушла домой. А мы с Дмитрием в машине общались. Поговорили о футболе, о биатлоне. Нормальный парень, общительный, без понтов. Потом девушка вернулась, и я отвез их в центр.

– Поговорим о том, как вы стали футболистом. Почему выбрали именно этот вид спорта?

– Меня на футбол отвел сосед. Это было в грузинском городе Гори. Дядя Шура работал на стадионе. Он меня привел в детскую секцию. Тренер посмотрел, как я бегаю – а я был очень быстрый – и говорит: «Ни фига себе! Берем, конечно». Мне было лет шесть, я еще даже в школу не ходил. А играл с пацанами на год старше себя, потому что был намного сильнее сверстников.

– Вы играли за команду «Дила» из Гори. Получается, это ваш первый клуб во взрослом футболе?

– Да, именно так. За взрослую команду я дебютировал в 16 лет, еще во времена СССР. Меня тогда начали подпускать к играм основы. Соперники были сильные. «Алания» из Владикавказа. Азербайджанские, армянские команды приезжали. Игры проводили сумасшедшие. 2-я лига, 9-я зона. До развала Союза я успел провести за основной состав, кажется, две игры. Выскочил оба раза на замену. И тогда же меня пригласили в юношескую сборную.

– Сборную СССР, получается?

– Нет, это была сборная Грузинской ССР. Там тогда играли братья Арвеладзе. Мы ездили на турнир, играли с украинцами, молдаванами, белорусами, армянами. У нас была сильная команда, много классных ребят играло. Фамилии, правда, уже трудно вспомнить.

– Потом развалился СССР, и вы стали выступать в чемпионате Грузии. Что тогда, в начале 90-х, представлял из себя этот турнир?

– С футболом тогда вообще сложности были. Но как-то играли. Два сезона я провел в чемпионате Грузии: 1992-й и 1993-й. Южные команды всегда славились техничными футболистами. И среди грузинских игроков было очень много таких талантов. Надо мной взял шефство Важа Тархнишвили. Прославленный футболист, он потом в молдавском «Шерифе» выступал, выигрывал Кубок чемпионов Содружества.

– В «Дила Гори» Важа играл последнего защитника, а я был опорным. По сути, большому футболу меня научил он. Рассказывал мне всякие премудрости. Говорил: «Твое дело – мяч отобрать и отдать». Показывал на одного из игроков соперника: «Вот в этого вцепись. И, даже если он в туалет пойдет, за ним следуй».

– Вот что называют персональной опекой.

– Вот-вот. На угловых показывал мне: «Вот этого аккуратно за маечку подцепи. Чтобы знать, в какую сторону он будет дергаться». А сам Важа такие штуки творил: во время матча подходит к нападающему соперника, начинает с ним болтать. Отвлекает, короче. А сам краем глаза за игрой следит. Что-нибудь спросит, например: «Ты где такие бутсы купил»? Тот парень отвечает, теряет концентрацию. Такие вот футбольные хитрости.

– В те времена в чемпионате Грузии было много талантливых футболистов. Кто вам запомнился больше всего?

– Да, много хороших ребят играли. Про братьев Арвеладзе я уже сказал. Кинкладзе, Деметрадзе в те годы выступали в чемпионате Грузии. Деметрадзе я хорошо помню, играл против него. Они все не тбилисские ребята. Играли за команды из разных городов. А потом уже их в «Динамо Тбилиси» взяли, практически сборную там собрали.

– Два года в чемпионате Грузии. Что было потом?

- В стране в начале 90-х жилось нелегко. Людям не на чем было готовить, да и есть было нечего. Идешь по городу – из каждого окна торчат трубы от буржуек. Света не было, газа не было. А потом, в декабре 1993-го, у меня умер отец. И я четыре года вообще не играл в футбол.

– Четыре года? Почему?

– Помогал маме. У нас в деревне было свое хозяйство – коровы, куры, утки. Я понимал, что маме нужна моя помощь. И совмещать эту ежедневную работу с игрой в футбол я не мог.

– Как вы вернулись на поле после такой паузы?

– Мы решили, что нужно что-то менять. Не хотелось всю жизнь прожить в деревне, копаясь в навозе. Мама решила поехать в Россию, в Моздок. Говорит мне: «Поехали вместе, сынок. Вдруг там будет какая-нибудь команда». Мама, Валентина Александровна, в итоге все на месте и узнавала для меня. Выяснила, что есть клуб – «Моздок», выступающий во второй лиге, в зоне «Юг». Там было много молодых ребят со всей страны – из Курска, Орла, Краснодара. Например, Валентин Окорочков. Он потом в «Кубани» играл, отличную карьеру провел. А еще в «Моздоке» начинал Владимир Габулов.

– Уже тогда было понятно, что этот вратарь может многого добиться?

-–Да, было видно, что хороший, перспективный парень. Его тогда только-только стали подпускать к тренировкам и играм с основой. За ним очень следил отец. Мог прямо во время матча подбежать к нему, подозвать к штанге и надавать пощечин, если он плохо играл.

– А тренер как реагировал на такое?

– Да никак. Город небольшой, все свои. Всякое бывало. Вообще Габулову повезло, что его почти сразу в московское «Динамо» взяли. Там тогда Валерий Газзаев был тренером. Габулов потом за Газзаевым в «Аланию» перешел, а потом и в ЦСКА. В этой жизни надо очутиться в нужное время в нужном месте. У меня вот не получилось. Я потерял самое лучшее время – с 18 до 22 лет. Должен был играть в футбол, а вместо этого пас коров.

– Мне интересно, как после четырехлетней паузы вы смогли так быстро набрать форму?

– Я приехал на первую же тренировку – принял мяч и побежал. До этого несколько лет только по горам бегал. И сразу заиграл, как будто и дня не пропустил. Первый же тренировочный матч – я на своей позиции все перекрыл, мы ни одного гола не пропустили. После матча тренер ко мне подходит и спрашивает: у тебя документы какие-то есть, трансферный лист? А я: «Какой лист? Я четыре года вообще не играл». В итоге съездил в Грузию, решили как-то этот момент с трансфером.

– Сколько тогда платили в «Моздоке»?

– В 1998 году у меня была зарплата – тысяча рублей, еще столько же платили за победу на выезде и пятьсот рублей – за домашнюю победу. Потом, когда в «Ангушт» перешел, конечно, уже совсем другие деньги получал.

– Как вы оказались в клубе из Ингушетии?

– Как-то мы против них играли, разговорились с пацанами. Вспомнили общих знакомых. Уже потом ко мне обратился капитан «Ангушта» Иса Мархиев. Говорит: «Нам нравится, как ты играешь. Переходи к нам». И в 2000-м я оказался в этом клубе. Мне говорили, что за меня заплатили 25 тысяч долларов. По тем временам – огромная сумма. У меня тогда с директором «Моздока» были напряженные отношения, не переваривали мы друг друга. Так когда ему деньги привезли, он меня на руках был готов носить.

– Насколько увеличилась ваша зарплата после того перехода?

– Мне сразу дали подъемные – 10 тысяч долларов. Зарплата ежемесячная была – 30 тысяч рублей. И потом ещё раз в полгода подъемные платили, сумма зависела от результатов команды.

– Получается, что зарплата выросла в тридцать раз, без учета бонусов. Как у вас крышу не снесло в тот момент?

– Да там особо и не могло снести крышу. Такие были обстоятельства. Обстановка в республике не располагала к тому, чтобы шиковать. На улицах можно было встретить людей с автоматами. Так что никаких «сумасшедших» покупок я не совершал. Денег накопил – и приобрел квартиру в Моздоке.

– После «Ангушта» в вашей карьере случился ещё один клуб из второй лиги – «Машук КМВ». И, судя по всему, в этой команде вы добились наибольших успехов.

– Да, так и есть. В 2005-м году меня признали лучшим защитником Второго дивизиона в зоне «Юг». Приезжал на награждение в Москву. Вместе со мной награды получали Андрей Тихонов и Андрей Дикань. Мы все сидели за одним столом, общались. Было классно.

– Тогда же, в 2005-м, «Машук-КМВ» обеспечил себе выход в Первую лигу. Вы впервые могли сыграть на таком уровне. Почему именно в тот момент решили завершить карьеру?

– В команду пришел новый тренер, привел своих игроков. Говорит: «В Первой лиге будут играть они. А «стариков» я буду понемногу подпускать в матчам». У меня гордость заиграла. Сообщил руководству: «Раз так, я ухожу». А период дозаявок к тому моменту уже закончился, это было прямо перед самым началом сезона.

Я звонил знакомым в Краснодар, искал себе новую команду. Поиграл в чемпионате Ставропольского края. Выиграли тогда этот турнир, кубок тоже. Мне предложили там же стать тренером. Но я тогда уже был женат. Жена, Вика, говорит: заканчивай с футболом и поехали в Москву. Сыграла свою роль и травма спины. Играл на обезболивающих. Не было времени нормально восстановиться.

Решил: «Не буду мучать себя и других». И поехал в Москву. Как говорится, на заработки. И сейчас очень жалею, что бросил свое любимое дело. Надо было оставаться в футболе. Мог бы тренировать. А там глядишь – и получилось бы попасть в хороший клуб.

***

Час интервью пролетел очень быстро. Мы с Антоном отправились на стадион, где вот-вот должен был начаться матч между «Новатором» и «Пахтакором» (химкинским, разумеется).

Антон надел футболку с номером «13». Сказал мне, что часто играл под таким во время профессиональной карьеры. «Хочу доказать, что цифра 13 может приносить удачу» – улыбнулся этот добрый, позитивный и очень искренний человек.

«Новатор» в тот вечер уступил 2:3, но Антон играл хорошо – на фоне гораздо более молодых соперников действовал очень достойно. Выступал он, кстати, в защите, как и во время большей части карьеры.

Мне было приятно и интересно узнать подробности этой необычной футбольной судьбы. Многое из услышанного по ходу беседы кажется сейчас, в 2023-м, почти нереальным.

Важно, что даже сейчас, в 48 лет, Антон все еще играет в футбол. Конечно, его карьера могла сложиться совершенно по-другому. Сказались жизненные обстоятельства – в масштабах одной семьи и страны в целом. Но давайте не будем печалиться и говорить об упущенных шансах. Просто соберемся с силами и будем делать свое дело. А потом, возможно, найдем время и для любимого занятия – игры в футбол. Именно так живет замечательный человек – Антон Кердикашвили.

От редакции снова: напоминаем, у нас появились донаты. Вы можете поддержать автора блога – чтобы оставить донат, нужно нажать на значок рубля в комментариях.

Фото: из личного архива Антона Кердикашвили

10 комментариев

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Lana P
Это просто потрясающая, хоть и в меру грустная история жизни! Причитала как короткое содержание книги! Спасибо! Антону всех благ!
+12
-1
+11
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Vadim Vadiara
К сожалению, это одна из десятков тысяч историй о том как не удалось, обычно тут другие публикуют ... С другой стороны, человек жив и до сих пор играет в футбол и это хорошо..
+7
0
+7
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kitprologic
Автор спасибо за статью, вот бы почаще узнавать за бывших футболистов, из низших дивизионов, много подобных интересных судеб, так что ждём еще!!!
+5
0
+5
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Nerazzurri1987
Спасибо! Интересно узнавать такие истории о футболе. От одних и тех же биографий селебритис по кругу устаёшь, а тут прямо-таки очень живая история.
+2
0
+2
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Футбол-Мастер
Очень круто, спасибо. Меньше глянца глянца современного футбола – больше настоящей жизни.
+2
0
+2
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Орало Трансрибишн
Ответ Yegor Belov
Спасибо! Будем искать новые истории и новых героев!
В Долгопрудном, Салют 09 года тренирует Вадим Сергеевич Ястребков.
Найдите его. Узнаете про Спартак и Динамо 80-х-90-х столько, что хватит на 2-3 статьи.
Он много видел. И первую лигу и Старостина и Бескова.
+2
0
+2
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Yegor Belov
Автор
Ответ kitprologic
Автор спасибо за статью, вот бы почаще узнавать за бывших футболистов, из низших дивизионов, много подобных интересных судеб, так что ждём еще!!!
Спасибо! Будем искать новые истории и новых героев!
+1
0
+1
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Rudy77
Эх, а сколько еще таких нерасказанных историй...
0
0
0
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Yegor Belov
Автор
Ответ Lana P
Это просто потрясающая, хоть и в меру грустная история жизни! Причитала как короткое содержание книги! Спасибо! Антону всех благ!
Лана, спасибо!)
+1
-1
0
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Yegor Belov
Автор
Ответ Футбол-Мастер
Очень круто, спасибо. Меньше глянца глянца современного футбола – больше настоящей жизни.
Спасибо за поддержку!
0
0
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