10 комментариев

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От редакции: это история удивительной карьеры Антона Кердикашвили от блога «Пространство футбола». Если вы тоже считаете пост достойным, поблагодарить автора можно не только плюсом, подпиской и комментом, но и донатом.

Спальный район в Новых Химках. Небольшой стадион на улице Машинцева. Здесь мы договорились встретиться с Антоном Кардикашвили.

Он приехал на интервью сразу после работы. Бывший футболист сейчас зарабатывает на жизнь совсем по-другому. Он – таксист.

Антон был в куртке с логотипом футбольного клуба «Сиена». В молодежке этой команды когда-то, лет 10 назад, играл его племянник, Лука Паштиани. Про Луку на Sports.ru, кстати, есть отличная статья.

У нас был примерно час на общение – в этот вечер Антона ждал матч чемпионата Химок. Это турнир с участием любительских команд. Наш герой гоняет за футбольный клуб «Новатор».

Интервью я решил начать с вопроса о нынешней работе Антона.

– Когда-нибудь подвозили кого-то из именитых футболистов?

– Футболистов, наверное, нет. А вот Губерниева – подвозил. Это было довольно давно, я тогда еще неофициально работал. Просто «бомбил» на своей машине. Еду, смотрю – люди голосуют. Я тормознул. Уже когда сели в салон, я понял, что это Дмитрий Губерниев. Сразу его узнал. Он был с девушкой. Они, как я понял, вышли из ресторана. Я их отвез по адресу, девушка ненадолго ушла домой. А мы с Дмитрием в машине общались. Поговорили о футболе, о биатлоне. Нормальный парень, общительный, без понтов. Потом девушка вернулась, и я отвез их в центр.

– Поговорим о том, как вы стали футболистом. Почему выбрали именно этот вид спорта?

– Меня на футбол отвел сосед. Это было в грузинском городе Гори. Дядя Шура работал на стадионе. Он меня привел в детскую секцию. Тренер посмотрел, как я бегаю – а я был очень быстрый – и говорит: «Ни фига себе! Берем, конечно». Мне было лет шесть, я еще даже в школу не ходил. А играл с пацанами на год старше себя, потому что был намного сильнее сверстников.

– Вы играли за команду «Дила» из Гори. Получается, это ваш первый клуб во взрослом футболе?

– Да, именно так. За взрослую команду я дебютировал в 16 лет, еще во времена СССР. Меня тогда начали подпускать к играм основы. Соперники были сильные. «Алания» из Владикавказа. Азербайджанские, армянские команды приезжали. Игры проводили сумасшедшие. 2-я лига, 9-я зона. До развала Союза я успел провести за основной состав, кажется, две игры. Выскочил оба раза на замену. И тогда же меня пригласили в юношескую сборную.

– Сборную СССР, получается?

– Нет, это была сборная Грузинской ССР. Там тогда играли братья Арвеладзе. Мы ездили на турнир, играли с украинцами, молдаванами, белорусами, армянами. У нас была сильная команда, много классных ребят играло. Фамилии, правда, уже трудно вспомнить.

– Потом развалился СССР, и вы стали выступать в чемпионате Грузии. Что тогда, в начале 90-х, представлял из себя этот турнир?

– С футболом тогда вообще сложности были. Но как-то играли. Два сезона я провел в чемпионате Грузии: 1992-й и 1993-й. Южные команды всегда славились техничными футболистами. И среди грузинских игроков было очень много таких талантов. Надо мной взял шефство Важа Тархнишвили. Прославленный футболист, он потом в молдавском «Шерифе» выступал, выигрывал Кубок чемпионов Содружества.

– В «Дила Гори» Важа играл последнего защитника, а я был опорным. По сути, большому футболу меня научил он. Рассказывал мне всякие премудрости. Говорил: «Твое дело – мяч отобрать и отдать». Показывал на одного из игроков соперника: «Вот в этого вцепись. И, даже если он в туалет пойдет, за ним следуй».

– Вот что называют персональной опекой.

– Вот-вот. На угловых показывал мне: «Вот этого аккуратно за маечку подцепи. Чтобы знать, в какую сторону он будет дергаться». А сам Важа такие штуки творил: во время матча подходит к нападающему соперника, начинает с ним болтать. Отвлекает, короче. А сам краем глаза за игрой следит. Что-нибудь спросит, например: «Ты где такие бутсы купил»? Тот парень отвечает, теряет концентрацию. Такие вот футбольные хитрости.

– В те времена в чемпионате Грузии было много талантливых футболистов. Кто вам запомнился больше всего?

– Да, много хороших ребят играли. Про братьев Арвеладзе я уже сказал. Кинкладзе, Деметрадзе в те годы выступали в чемпионате Грузии. Деметрадзе я хорошо помню, играл против него. Они все не тбилисские ребята. Играли за команды из разных городов. А потом уже их в «Динамо Тбилиси» взяли, практически сборную там собрали.

– Два года в чемпионате Грузии. Что было потом?

- В стране в начале 90-х жилось нелегко. Людям не на чем было готовить, да и есть было нечего. Идешь по городу – из каждого окна торчат трубы от буржуек. Света не было, газа не было. А потом, в декабре 1993-го, у меня умер отец. И я четыре года вообще не играл в футбол.

– Четыре года? Почему?

– Помогал маме. У нас в деревне было свое хозяйство – коровы, куры, утки. Я понимал, что маме нужна моя помощь. И совмещать эту ежедневную работу с игрой в футбол я не мог.

– Как вы вернулись на поле после такой паузы?

– Мы решили, что нужно что-то менять. Не хотелось всю жизнь прожить в деревне, копаясь в навозе. Мама решила поехать в Россию, в Моздок. Говорит мне: «Поехали вместе, сынок. Вдруг там будет какая-нибудь команда». Мама, Валентина Александровна, в итоге все на месте и узнавала для меня. Выяснила, что есть клуб – «Моздок», выступающий во второй лиге, в зоне «Юг». Там было много молодых ребят со всей страны – из Курска, Орла, Краснодара. Например, Валентин Окорочков. Он потом в «Кубани» играл, отличную карьеру провел. А еще в «Моздоке» начинал Владимир Габулов.

– Уже тогда было понятно, что этот вратарь может многого добиться?

-–Да, было видно, что хороший, перспективный парень. Его тогда только-только стали подпускать к тренировкам и играм с основой. За ним очень следил отец. Мог прямо во время матча подбежать к нему, подозвать к штанге и надавать пощечин, если он плохо играл.

– А тренер как реагировал на такое?

– Да никак. Город небольшой, все свои. Всякое бывало. Вообще Габулову повезло, что его почти сразу в московское «Динамо» взяли. Там тогда Валерий Газзаев был тренером. Габулов потом за Газзаевым в «Аланию» перешел, а потом и в ЦСКА. В этой жизни надо очутиться в нужное время в нужном месте. У меня вот не получилось. Я потерял самое лучшее время – с 18 до 22 лет. Должен был играть в футбол, а вместо этого пас коров.

– Мне интересно, как после четырехлетней паузы вы смогли так быстро набрать форму?

– Я приехал на первую же тренировку – принял мяч и побежал. До этого несколько лет только по горам бегал. И сразу заиграл, как будто и дня не пропустил. Первый же тренировочный матч – я на своей позиции все перекрыл, мы ни одного гола не пропустили. После матча тренер ко мне подходит и спрашивает: у тебя документы какие-то есть, трансферный лист? А я: «Какой лист? Я четыре года вообще не играл». В итоге съездил в Грузию, решили как-то этот момент с трансфером.

– Сколько тогда платили в «Моздоке»?

– В 1998 году у меня была зарплата – тысяча рублей, еще столько же платили за победу на выезде и пятьсот рублей – за домашнюю победу. Потом, когда в «Ангушт» перешел, конечно, уже совсем другие деньги получал.

– Как вы оказались в клубе из Ингушетии?

– Как-то мы против них играли, разговорились с пацанами. Вспомнили общих знакомых. Уже потом ко мне обратился капитан «Ангушта» Иса Мархиев. Говорит: «Нам нравится, как ты играешь. Переходи к нам». И в 2000-м я оказался в этом клубе. Мне говорили, что за меня заплатили 25 тысяч долларов. По тем временам – огромная сумма. У меня тогда с директором «Моздока» были напряженные отношения, не переваривали мы друг друга. Так когда ему деньги привезли, он меня на руках был готов носить.

– Насколько увеличилась ваша зарплата после того перехода?

– Мне сразу дали подъемные – 10 тысяч долларов. Зарплата ежемесячная была – 30 тысяч рублей. И потом ещё раз в полгода подъемные платили, сумма зависела от результатов команды.

– Получается, что зарплата выросла в тридцать раз, без учета бонусов. Как у вас крышу не снесло в тот момент?

– Да там особо и не могло снести крышу. Такие были обстоятельства. Обстановка в республике не располагала к тому, чтобы шиковать. На улицах можно было встретить людей с автоматами. Так что никаких «сумасшедших» покупок я не совершал. Денег накопил – и приобрел квартиру в Моздоке.

– После «Ангушта» в вашей карьере случился ещё один клуб из второй лиги – «Машук КМВ». И, судя по всему, в этой команде вы добились наибольших успехов.

– Да, так и есть. В 2005-м году меня признали лучшим защитником Второго дивизиона в зоне «Юг». Приезжал на награждение в Москву. Вместе со мной награды получали Андрей Тихонов и Андрей Дикань. Мы все сидели за одним столом, общались. Было классно.

– Тогда же, в 2005-м, «Машук-КМВ» обеспечил себе выход в Первую лигу. Вы впервые могли сыграть на таком уровне. Почему именно в тот момент решили завершить карьеру?

– В команду пришел новый тренер, привел своих игроков. Говорит: «В Первой лиге будут играть они. А «стариков» я буду понемногу подпускать в матчам». У меня гордость заиграла. Сообщил руководству: «Раз так, я ухожу». А период дозаявок к тому моменту уже закончился, это было прямо перед самым началом сезона.

Я звонил знакомым в Краснодар, искал себе новую команду. Поиграл в чемпионате Ставропольского края. Выиграли тогда этот турнир, кубок тоже. Мне предложили там же стать тренером. Но я тогда уже был женат. Жена, Вика, говорит: заканчивай с футболом и поехали в Москву. Сыграла свою роль и травма спины. Играл на обезболивающих. Не было времени нормально восстановиться.

Решил: «Не буду мучать себя и других». И поехал в Москву. Как говорится, на заработки. И сейчас очень жалею, что бросил свое любимое дело. Надо было оставаться в футболе. Мог бы тренировать. А там глядишь – и получилось бы попасть в хороший клуб.

***

Час интервью пролетел очень быстро. Мы с Антоном отправились на стадион, где вот-вот должен был начаться матч между «Новатором» и «Пахтакором» (химкинским, разумеется).

Антон надел футболку с номером «13». Сказал мне, что часто играл под таким во время профессиональной карьеры. «Хочу доказать, что цифра 13 может приносить удачу» – улыбнулся этот добрый, позитивный и очень искренний человек.

«Новатор» в тот вечер уступил 2:3, но Антон играл хорошо – на фоне гораздо более молодых соперников действовал очень достойно. Выступал он, кстати, в защите, как и во время большей части карьеры.

Мне было приятно и интересно узнать подробности этой необычной футбольной судьбы. Многое из услышанного по ходу беседы кажется сейчас, в 2023-м, почти нереальным.

Важно, что даже сейчас, в 48 лет, Антон все еще играет в футбол. Конечно, его карьера могла сложиться совершенно по-другому. Сказались жизненные обстоятельства – в масштабах одной семьи и страны в целом. Но давайте не будем печалиться и говорить об упущенных шансах. Просто соберемся с силами и будем делать свое дело. А потом, возможно, найдем время и для любимого занятия – игры в футбол. Именно так живет замечательный человек – Антон Кердикашвили.

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Фото: из личного архива Антона Кердикашвили