«###, и че?» Флэш-интервью Юрана – всегда пожароопасны

Флэш-интервью Сергея Юрана – отдельный жанр российского футбола. В этом сезоне тренер набрал форму, его стиль неповторим: здесь и неожиданные смены ритма, и агрессия, и необычный выбор слов.

Мы послушали все реплики тренера до и после матчей – и выбрали самые мощные.

А еще оценили их по трем шкалам: замерили напряжение, разговорчивость и юмор Юрана.

Наслаждайтесь.

Фраза «Вы работаете с апреля» – разве не повод вскипеть?

Нервы: ⭐️ ⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️ ⭐️⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: Юран принял «Пари НН» в начале апреля на тринадцатом месте. Наладил игру в обороне и после 11-го тура РПЛ-2022/23 даже забрался на пятую строчку. Но тренер все равно был напряжен.

– Вы с апреля возглавляете «Пари НН». Можно ли говорить, что команда уже имеет ваш тренерский почерк?

– Спросите еще, с какого года я работаю? При чем тут апрель? Сезон закончился? Закончился. Вы же внимательно смотрите за изменениями на сборах, поэтому мы не будем вспоминать апрель. Есть сейчас новые футболисты, подъехали еще сейчас новые футболисты, находятся дома в Нижнем, присоединяются.

Поэтому по ходу мы непосредственно требуем от футболистов, в какой футбол они должны играть, что им делать на поле. Поэтому стандартный подход. Все равно нужно время еще определенное, чтобы все эти механизмы заработали, но в целом я доволен. На данном этапе.

– По поводу изменений по сравнению с первым матчем Премьер-лиги. Пропускает Стаматов, Сулейманов и Александров из-за красной карточки. С чем связаны такие изменения?

– Изменения? Александрову, да, красная карточка. Два изменения – в целом почему? У нас Стаматов только пропускает. Мы также начинали с Трошечкиным и Савикяном впереди. Поэтому два изменения, одно не по нашей вине, второе – принял такое решение.

«Неплохо – это то же самое, что хорошо? Нет, это разные вещи»

Напряжение: ⭐️ ⭐️ ⭐️⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️ ⭐️⭐️⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: «Пари НН» в гостях уступил «Краснодару» (0:1). Юран после матча подошел к главному арбитру Артему Любимову и что-то объяснял, после чего получил красную карточку. Во втором тайме нижегородцы выглядели даже лучше хозяев: пять ударов против трех.

– Скажите несколько слов о матче. Наверное, можно выделить второй тайм, ваша команда выглядела неплохо, но все‑таки уступила.

– Что значит «неплохо»?

– Атаковали, могли забить…

– Хорошо, может? Моменты вы считали?

– Неплохо – это то же самое, что и хорошо…

– Это разные вещи.

– По мне так это одно и то же.

– Ну, дай бог.

Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам.

Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю, чтобы смотрели [повтор], там пенальти был на Гоцуке, красная была. [Руками] тоже нельзя показывать? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «cпасибо, спасибо»?

Естественно, будем сейчас обращаться [в ЭСК РФС]. Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже желтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что если бы было наоборот, то нашему игроку за такое дали бы красную карточку.

Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда. По красной карточке тоже будем подавать [жалобу], потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись.

Если мы не «Спартак», не «Динамо», не ЦСКА, [это] не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберет эти моменты. Нельзя так относиться к команде, которая находится ниже.

Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?

Вендетта журналисту после 4 голов «Спартаку»

Напряжение: ⭐️ ⭐️

Разговорчивость: ⭐️

Улыбка: ⭐️ ⭐️⭐️

Контекст: «Пари НН» выдал кубковое шоу со «Спартаком»: отыгрывались с 1:3, в итоге закончили безумными 4:5. Перед матчем, кстати, Юран тоже жег.

– Мы изучали статистику, вопрос реализации в нашем футболе всегда актуален, но у «Пари НН» низкий показатель по ударам в створ. Как бы вы это объяснили? Моменты есть. Но летит мимо. – Вы имеете в виду только у «Пари НН»? Вы подвели так, будто только у «Пари НН» в РПЛ низкий показатель. Наверное, это двойные стандарты. Вы начинаете вот эти двойные стандарты…

После четырех голов «Спартаку» Юран напомнил журналисту об этом вопросе.

– Если по порядку, как бы вы объяснили первые 15 минут...

– По порядку?! Я объясню! Первый вопрос был перед матчем какой?

– Про реализацию.

– А сейчас я не слышу. Что? Вы последовательными будьте в этом плане.

– Что было в раздевалке в перерыве? После этого команда за 10 минут забивает три.

– Ничего. Была беседа просто, сыграть, как умеем, и все.

«Я уже устаю, ###, от этого, ###»

Напряжение: ⭐️ ⭐️ ⭐️⭐️⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) и досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. Но Юран вместо игры заговорил о судействе. Тренер злился из-за момента на 17-й минуте: Виктору Александрову в штрафной «Спартака» больно прилетело в лицо от Никиты Чернова, когда «Пари НН» подавал угловой. Защитник не боролся за мяч. Но главный судья и ВАР проигнорировали эпизод.

«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, [Алексей] Амелин сидел на ВАРе, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и ВАР не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

Это чистая красная, ### (здесь и дальше – блин). Чистейшая, ###. Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. ВАР че, не видит этого, ###? С кулака бьет.

Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ###, от этого, ###. Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет».

Не хотел быть громословным, но...

Напряжение: ⭐️ ⭐️ ⭐️⭐️⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: Снова встреча со «Спартаком» (0:1), теперь уже в РПЛ. Кирилл Гоцук в конце матча сбил на вторую желтую Виктора Мозеса. Правда, перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова, попал локтем в подбородок. Судья Алексей Амелин проигнорировал первый момент, чем выкрутил эмоции Юрана на максимум.

«Мне очень сложно понимать вот эти моменты, вот сейчас я посмотрел специально, мне видеооператор показал. Как такое не увидеть? Мозес, ###, бьет локтем, ну в лицо попадает. Стоит боковой судья, резервный, на ВАРе… Ну, ###, господа, ну давайте мы не будем подразделять, ###: если «Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя. В результате чего получается вторая желтая Гоцука. Ну хватит этих уже моментов. Ну эти двойные стандарты – ну немножко уже достало.

Сейчас еще пересмотрел перед флэш-интервью, чтобы не громословным (так сказал Юран – Sports.ru) быть, ну действительно. Сейчас они придумают, что это не сильный удар был, как у нас любят это трактовать. Давайте мы уже как-то уберем эти двойные стандарты. В результате теряем игрока, вторая желтая, ###. Ну очевидное нарушение, локоть не находится в нижней части, а находится в этой (поднимает руку – Sports.ru) части, ###. И че?»

Завелся из-за вопроса про Майга

Напряжение: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: Мамаду Майга и Эдгар Севикян – основные игроки «Пари НН». Но в матче с ЦСКА оба остались в запасе.

– Майга снова не играет в старте. Почему?

– В футбол сколько играют на поле?

– 11 человек.

– Или один играет? Я не могу понять этот вопрос. Майга остался. И что? Я понимаю, когда остается Роналду. И то на Евро‑2016 чемпионом стала Португалия, когда Роналду почти не играл в финале. У меня незаменимых нет. Что вы вцепились? У нас есть другие футболисты. Что вы не задаете вопросы о том, почему Жигулев не в старте или Кухарчук?

– Еще хотел спросить про Севикяна, который тоже часто играл в старте и остается в запасе второй матч подряд.

– Второй матч? Вы внимательно смотрели? Он на Кубок играл.

– Второй матч чемпионата, имею в виду. В Кубке играл, но там, как вы отметили, был смешанный состав.

– Мое решение и мысли. Выпустим на второй тайм, если игра не пойдет. Есть два плана на игру. У каждого тренера это есть, где‑то обмануть и запутать соперника, а не быть предсказуемым.

«Вы мне пытаетесь ###»

Напряжение: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️ ⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: ЦСКА по ходу матча перешел со схемы 3-4-3 на 4-2-3-1 – как выяснилось, не самая важная деталь для Юрана.

– Чего не хватило «Пари НН», чтобы удержать преимущество до конца матча?

– Сложно сразу после игры анализировать. Такие три мяча дурацкие. Что первый, что два других. Разберем, чего не хватило.

– Трошечкин сказал, что не успели среагировать на изменения в расстановке ЦСКА. Насколько можно было оперативно под это подстроиться?

– Под что? Они че, перешли в четыре защитника?

– Перешли. Набабкин играл в центре защиты с Рошей.

– Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего.

– Что понравилось в игре «Пари НН»?

– Самоотдача, желание было у парней. Играли и впереди неплохо, хотели выиграть, оно и давалось. Разберем эти моменты. Было видно, что ЦСКА не понимал, что делать, когда было 2:1. Они ускоряли, переходили на простой футбол. Мы их заставляли панические атаки проводить.

– Было много споров в случае с первым голом, что мяч ушел. Как вы видели эпизод?

– ВАР проверил.

– Футболисты ЦСКА возмущались.

– У них и спрашивайте. Я сказал: ВАР проверил. Вы мне пытаетесь ###... У них и спрашивайте.

– Перед матчем вы сказали, что хочется, чтобы «Пари НН» преодолел проблему гостевых матчей. Сегодня, несмотря на поражение, можно сказать, что по настрою эта проблема преодолевается?

– В других матчах вы видели, что настроя не было? Сегодня не получилось, ничего, идем дальше.

«Мне кажется, вы на футболе не были»

Напряжение: ⭐️ ⭐️⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️

Улыбка: ⭐️ ⭐️

Контекст: «Пари НН» пропустил несколько острых атак в начале домашней игры с «Балтикой» – но Юран уверен, что бились на равных.

– С первых минут «Балтика» очень серьезно так захватила преимущество. Почему так произошло? Это план «Пари НН», или калининградцы были сильнее в эти минуты?

– Вы на футболе были? Мне кажется, не были. Какую, вот, инициативу они захватили?

– Моменты создавали.

– Какие моменты?!

– Удар Гассама, удар Мусаева.

– Куда удар?

– Гассама в створ пробил, Мусаев – выше.

– Ну хватит чудить-то. «Захватил»…

– Кто был ближе к победе сегодня? Потому что в концовке два момента были у «Пари НН».

– Кто ближе, кто дальше. Боевая игра была.

– Все по делу?

– Все по делу.

«Вы смотрели амплуа Тихого?»

Напряжение: ⭐️

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: реплика перед матчем с «Ростовом» (0:1). Классические вопросы по основному составу – и классическая реакция Юрана.

– Сегодня из-за дисквалификации отсутствует Трошечкин, который выходил в старте в каждом из 15 матчей первого круга. Насколько его отсутствие может сказаться на игре?

– Какой-то странный вопрос, если честно. Что вы хотите услышать? У нас есть другие футболисты, поэтому ничего страшного.

– Дмитрий Тихий после долгого отсутствия попал в старт. Где его ждать? Будет ли он заменять Трошечкина или займет место в тройке защитников?

– Тоже странный вопрос. Вы смотрели амплуа Тихого?

– Защитник.

– А Трошечкин?

– Полузащитник.

– Поэтому он займет свое место. Дмитрий восстановился, все хорошо. Готов, соскучился [по игре].

– Вопрос в связи с тройкой защитников. В старте и Каккоев, и Гоцук, и Александров.

– Ну да. Вы перечислили футболистов «Пари НН», они все на поле.

«Как проходила подготовка? – А как считаете?»

Напряжение: ⭐️ ⭐️

Разговорчивость: ⭐️

Улыбка: 0️⃣

Контекст: в начале декабря в Нижнем Новгороде шел небольшой снег и морозило до -7. Юран перед «Уралом» (1:2) тоже был холоден.

– Как проходила подготовка?

– А вы считаете как?

– Не знаю.

– А на улице вы были?

– Был.

– Ну? И как вы считаете, как подготовка могла проходить при такой погоде? Непросто.

– Четыре изменения в составе с чем связаны?

– Мое решение (улыбается).

– С чем оно связано?

– Оно при мне останется.

– Калинский впервые в сезоне в запасе остается.

– Внимательно слушайте пресс‑конференции. У меня незаменимых нет. Такое мое решение.

И.... Шутка!

Напряжение:0️⃣

Разговорчивость: ⭐️ ⭐️⭐️ ⭐️ ⭐️

Улыбка: ⭐️

Забавный диалог с журналистом после игры против «Сочи».

– Это что у нас, новое, что ли? – спросил Юран, рассматривая бутылку с лимонадом.

– Пейте без остановки напитки из Черноголовки, – подсказка от журналиста за кадром.

– О, блин, точно. Осталось только без остановки ### Кхм… «Черноголовку» ### – сказал Юран, приложив руку ко лбу.

Итог выступлений Юрана – в карте слов из флэш-интервью

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И ждем еще!

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов