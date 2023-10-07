Что общего у «Зенита» и «Сочи»?

«Зенит» после поражения от «Оренбурга» (1:3) едет к «Сочи» – еще одному клубу, который подозревают в слишком теплых отношениях с петербуржцами (например, Зарема называла его «фармом «Зенита»).

И дело не только в том, что южный клуб образован из бывшего петербургского «Динамо».

Возможно, «Сочи» спонсирует «Газпромбанк». А Миллер и Ротенберг в дружеских отношениях

● Летом 2019-го питерское издание «Спорт День за Днем» сообщило, что сочинцев спонсирует «Газпромбанк» – главный акционер «Зенита» (больше 50% акций). Хотя клуб это не признает. «Источников раскрывать не будем. Мы по-прежнему ограничены в финансах», – отвечал гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

● Связи владельцев тоже прослеживаются. Сочинским клубом еще со времен «Динамо» владеет Борис Ротенберг-старший. Его сын Роман не только главный тренер и вице-президент хоккейного СКА, но советник председателя правления «Газпромбанка», который возглавляет Алексей Миллер (главный человек в «Зените»).

● У Миллера и Ротенбергов вообще прекрасные отношения. По словам Аркадия, сотрудничество с «Газпромом» началось еще в девяностые: «Был бизнес с братом Борисом, он тогда жил в Финляндии, занимались бартерными поставками. Кстати, и для структур «Газпрома». Тогда Борис основал компанию Anirina Oy: она работала с «Уренгойгазпромом», дочерней компанией «Газпрома». В обмен на газ Борис Ротенберг поставлял финские товары.

Когда Миллер уже работал в «Газпроме», Ротенберг зарегистрировал компанию, которая владела четвертью акций фирмы «Газтагед», крупнейшего поставщика труб для «Газпрома». Оборот к 2003-му составил 500 млн долларов, сообщил Forbes.

● Роман Ротенберг каждый год отмечает вклад Миллера в спортивные победы Петербурга. А в 2023-м заговорил о важнейшей роли «Газпрома» для всей России:

«Сложно переоценить Ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Более 20 лет вы руководите ПАО «Газпром». За это время корпорация прошла феноменальный путь – она стала лидером экономики России и мировым лидером в своей отрасли, обрела большой международный авторитет, превратилась в настоящий бренд, тесно связанный с такими понятиями, как «тепло и свет», «качество», «профессионализм». Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – это Ваши успехи».

Миллер с Ротенбергом – друзья и в футболе, и в бизнесе. Их отношения в деталях разобрал Максимилиан Алфимов

Но эти связи на высшем уровне вряд ли бы обсуждались, если бы не футбольная близость.

Летом 2019-го в «Сочи» перешли 8 футболистов «Зенита». Но со временем трансферов стало меньше

«Сочи» за четыре с лишним сезона подписал тринадцать игроков «Зенита». Большинство – летом 2019-го, когда нужно было усиливаться под РПЛ. Тогда из Петербурга приехали форвард Дмитрий Полоз, защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Миха Мевля, а также полузащитники Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, и Андрей Мостовой (единственный – в аренду). Еще был нападающий Антон Заболотный, который перед уходом в «Сочи» разорвал соглашение с «Зенитом».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «Фонтанке.ру» объяснялся так:

«Сочи» – это новый клуб, который только формируется. С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет.

«Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату. Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А что по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче».

Из-за миграции игроков «Зенита» у «Сочи» даже был перебор футболистов. На фоне таких переходов команду бесплатно покинули прежние лидеры: Ян Казаев, Евгений Песегов (два сезона был капитаном) и Владимир Обуховым. Обухов вообще числился в «Сочи» всего пару месяцев: в июле 2019-го его взяли у «Мордовии», а уже в сентябре отправили в «Тамбов» свободным агентом.

После 2019-го трансферная связь ослабла. За четыре года взяли только пятерых футболистов – на три меньше, чем за первое окно.

Из них только трое до сих пор в «Сочи»: Нобоа помогает даже в 38, полузащитник Кирилл Кравцов играет всего год, а вратарь Никита Гойло арендован прошедшим летом.

Далеко не все зенитовцы сверкали в «Сочи». Защитник Эммануэль Маммана так и не отошел после двух разрывов крестов, Набиуллин потерялся после прихода Владимира Федотова, Полоз уехал в «Ростов» уже через год (хотел туда изначально). Новосельцев периодически выходил в старте, но в итоге «Сочи» не продлил с ним контракт.

Но, кажется, есть и обратные случаи – когда игрока уговаривали из «Сочи» перейти в «Зенит». Инсайдер Иван Карпов писал, что Александр Коваленко очень хотел перейти в «Локо», трансфер был близок, но в последний момент ситуацию изменили договоренности между «Зенитом» и «Сочи».

Как пишет «РБ Спорт», президент сочинцев Борис Ротенберг не хотел продавать игрока москвичам. Он договорился о трансфере напрямую с руководством «Зенита».

В Петербурге Александр пока ищет себя – выходит лишь со скамейки, в этом сезоне провел меньше 200 минут.

А еще был переход Кокорина в «Сочи» – возможно, по договоренности Миллера с Ротенбергом

«Сочи» и «Зенит» в 2020-м организовали шикарную зимнюю сагу.

Кокорин после выхода из заключения вернулся в «Зенит» на зарплату в 18 тысяч рублей (не платили даже их). Тогда говорили о возможном уходе форварда в «Фейеноорд», но гендиректор петербуржцев Александр Медведев отвечал: «Ведущих игроков в аренду не отдаем». Сергей Семак говорил, что Кокорин нужен ему здесь и сейчас, сам Александр тоже хотел остаться».

А дальше на сцену ворвался гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко: «Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде».

Оказалось, Рубашко чуть поспешил. Согласовали явно не все (или не со всеми), учитывая, что в тот же день Семак заявил, что не хочет отпускать форварда. Даже сделал его капитаном в товарищеской игре. Кокорин оформил 3+1 за тайм.

Инсайдер Сергей Егоров писал, что Семак, Кокорин и менеджмент «Зенита» узнали об аренде из новостей, трансфер согласовывали на высшем уровне. Александр Медведев все-таки подтвердил переход, а Борис Ротенберг заявил: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи», – утверждал миллиардер, но отчим форварда и его агент Кирилл Логинов тут же опроверг: «Саша никуда не переходит».

Через неделю выяснилось, что форварда отправили в «Зенит-2» – об этом сначала сказала его жена Дарья Валитова, а затем подтвердил и сам Кокорин.

Вероятно, об аренде договорились лично Борис Ротенберг и Алексей Миллер (косвенно это подтверждает инсайд Егорова) – мнение Кокорина, возможно, даже не спрашивали. Форвард рассказывал, почему не очень хотел покидать Петербург:

«Принципиальная [позиция], но не то чтобы принципиальная. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», и у меня были свои амбиции и планы».

На юге Кокорин зарабатывал примерно 2 млн рублей в месяц, причем попросил все деньги вперед.

«У меня закрыты все вопросы с руководством «Сочи». Я попросил сразу перевести мне все деньги до конца соглашения, чтобы у меня не было таких проблем. Что я пришел сюда, а мне, не дай бог, тут еще не заплатят», – делился он в интервью Евгению Савину.

Кокорин провел в «Сочи» всего несколько месяцев, но сильно помог: семь голов и три передачи в десяти матчах. Летом 2020-го, когда истекло соглашение с «Зенитом», Александр бесплатно ушел в «Спартак».

История встреч – за «Зенитом». Но иногда «Сочи» кусается

Петербуржцы доминируют, но не так сильно.

● Сочинцы один раз даже выиграли у команды Сергея Семака – в сезоне-2021/22. На гол Дзюбы ответили Матео Кассьерра (который уже в «Зените») и Сергей Терехов.

Владимира Федотова тогда злили разговоры о странных отношениях «Сочи» с «Зенитом». «В домашнем матче мы были близки, чтобы отобрать очки. Меня не было из-за болезни на этой игре, и какой-то блогер написал, что Федотов умеет прятаться перед важным матчем, имелось в виду матчем с фарм-клубом. У меня нет оснований прятаться», – сказал Федотов после победы.

● Еще «Зенит» проигрывал в 1/16 финала Кубка России в 2017-м (2:3) – на тот момент «Динамо» Санкт-Петербург еще не расформировали.

● «Сочи» – не самый удобный соперник для «Зенита». Только 62% побед в РПЛ – такой же показатель в матчах с «Краснодаром» (15 побед из 24 возможных).

Как боссы клубов реагируют на слухи про связь?

Гендиректор «Зенита» Медведев высказался еще в 2019-м: «Дело в том, что наши бывшие игроки там не в аренде. Они ушли играть за футбольный клуб «Сочи». Если бы это был фарм-клуб, то должен быть соответствующий договор, как это, например, делается в хоккее.

Из фарм-клуба игрок обязан подниматься в другой клуб по первому запросу во время действия трансферного окна. Поэтому данное сравнение некорректно и далеко от реальности».

Борис Ротенберг ответил на слухи еще короче: «Это домыслы, которые основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом «Зенита». Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Maksim Konstantinov/Global Look Press