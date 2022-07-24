7 комментариев

Его рекорд побил Малком.

7 лет назад «Зенит» уже расставался с большой звездой – Халк хотел в топ-клуб, но очутился в Китае за 56 млн евро

«Некоторые игроки проявили неуважение». Сначала Халк нервничал, но в итоге стал главной звездой РПЛ

«Зенит» из 2012-го вряд ли уступал современному: два чемпионства кряду и 1/8 Лиги чемпионов. Чтобы продолжить рост, русский костяк усилили дорогими легионерами. Халк заехал в Россию вместе с Акселем Витцелем – «Зенит» ждал яркой игры в ЛЧ, но исторический шаг в четвертьфинал так и не сделали.

Сначала вообще казалось, что идея с приглашением легионеров провалится: перед игрой с «Крыльями» Халк повздорил с Игорем Денисовым – капитан «Зенита» вместе с другими русскими рассчитывали на повышение зарплаты, но клуб заставил ждать.

«Самым большим разочарованием был период сразу после приезда, – рассказывал бразилец уже после ухода. – Я ожидал другого приема. Некоторые игроки проявили неуважение ко мне, и это очень огорчило».

В такой атмосфере Халк капризничал: после замены в матче с «Миланом» отказался пожимать руку Спаллетти и даже вступил в перепалку. «Я отлично освоился в Санкт-Петербурге, моя семья прекрасно чувствует себя в этом городе. Но если конфликтная ситуация со Спаллетти не разрешится, я могу покинуть «Зенит» уже в январе», – грозил Халк в конце 2012-го.

Через полгода Денисов укатил в «Анжи», напряжение спало, Халк освоился и заслужил уважение болельщиков. Пик мощи и важности для команды пришелся на его последний сезон в «Зените». Команда Андре Виллаша-Боаша барахлила в чемпионате (после чемпионства заняли третье место), зато разрывала в ЛЧ. «Зенит» набрал 15 очков и досрочно стал первым в группе с «Лионом», «Валенсией» и «Гентом». Но дальше 1/8 финала заглянуть так и не удалось – два минимальных поражения от «Бенфики» (0:1 и 1:2).

Но Халк был безупречен везде – осенью 2015-го говорил, что набрал лучшую форму за всю карьеру. По итогам сезона бразилец выбил потрясающие цифры в РПЛ: 17 голов и 18 ассистов, лучший результат чемпионата при 30 турах.

Халк блистал не только в чемпионате, но и в ЛЧ – 4 гола и 4 ассиста в 7 матчах. Бразилец безупречно клал издали, легко убегал в контратаки, а еще раздавал тонкие передачи. Лучшим в первой части сезона признали гол Халка «Валенсии» – скидка Дзюбы и могучий удар по центру (таймкод – 2:46).

Кажется, все запомнили его мощнейшие выстрелы. «Да, можно сказать, что сильный удар – это дар свыше, – считает Халк. – Ведь сила удара зависит от силы самого человека. Но, конечно, это то, что нужно развивать. Необходимы упражнения, чтобы научиться правильно ставить ногу, бить более точно».

Китайцы приходили за Халком еще зимой, но «Зенит» не пустил

Зимой 2015-го Китай захватил трансферный рынок, в сумме потратив 347 млн евро. В Суперлигу рванули Алекс Тейшейра (за 50 млн), Джексон Мартинес (42 млн), Рамирес (28 млн) и еще десяток футболистов из Европы.

Такая роскошь – инициатива генсека Трудовой партии Китая Си Цзиньпина. Он очень хотел видеть сильную китайскую сборную, для этого в стране строили школьные поля и даже выпускали учебники по футболу. По замыслу легионеры должны были поднимать уровень, помогая развиваться молодым. Для компаний, занятых развитием спорта и культуры, налог на прибыль снизили в 8 раз – с привычных 25 процентов до трех.

«Гуанчжоу Эвергранд» хотел сделать Халка главной звездой команды: «Зениту» предложили 30 млн евро, а самому бразильцу контракт на 5 лет с зарплатой в 20 млн в год. Халк был не против стать первым топ-трансфером «Гуанчжоу». Олег Шатов в 2020-м рассказывал такую историю:

«Когда у Халка было предложение из Китая, он стал плохо тренироваться. Потом как-то приходит и говорит: «Отпустите меня, у меня большой контракт в Китае». Боаш подозвал его при всей команде и сказал: «Ты игрок «Зенита» – либо ты тренируешься, либо пошел вон отсюда!» На следующей тренировке Халк бегал как угорелый».

Комментатор Геннадий Орлов тогда тоже рассказывал, что Халк приуныл: «Настроение в команде рабочее, а Халк неожиданно выпал. Китайский клуб предложил Халку контракт на сто миллионов за пять лет. Он вроде бы готов уже был ехать в эту команду, но клубы не договорились, и ситуация возникла напряженная. Не могла не сказаться на подготовке».

Несмотря на слухи, ясности не было. Весной казалось, что Халк откажется от Китая

В марте он заявил, что уедет из Петербурга только ради топ-клуба: «Несколько европейских клубов заинтересованы во мне. Но сейчас нет смысла куда-то уходить. Если я покину «Зенит», то только ради более статусной команды». Тогда писали только про возможное возвращение в «Порту», клубы из топ-лиг не фигурировали.

Летом за Халком пришел уже «Шанхай СИПГ» и дал «Зениту» рекордные 56 млн евро – почти в два раз больше, чем «Гуанчжоу». Контракт форварда с петербуржцами действовал еще три года, но его отпустили. Халк уехал на зарплату в 12 млн евро за сезон.

«Зенит» расстались со звездой без скандалов. «Здорово, что клуб вернул деньги, заплаченные за меня («Зенит» потратил на Халка 40 млн евро, а выручил 56 млн – Sports.ru). Благодарен городу и болельщикам за то, что они так тепло со мной попрощались. Надеюсь, когда-нибудь смогу сюда вернуться в каком-либо качестве. Может быть даже – игрока».

Тогдашний гендир клуба Максим Митрофанов прокомментировал переход так: «Мы расстаемся друзьями, никаких недопониманий нет. В свое время мы получили очень качественного подготовленного игрока, но звездой мирового футбола Халк стал именно в «Зените». Мы дали Халку гораздо больше, чем он нам. Поэтому у нас нет переживаний о том, насколько уход Халка повлияет на стоимость бренда «Футбольный клуб «Зенит». Потому что в неденежном выражении скорее добавили мы ему, а не он нам».

За четыре года Халк превратился в одного из главных легионеров в истории РПЛ – 77 голов и 66 ассистов в 148 матчах. С личными наградами тоже порядок: РФС признавал бразильца лучшим футболистом чемпионата-2014/15, в том сезоне он забил больше всех в лиге (15 мячей). В следующем розыгрыше Халк стал первым и по ассистам (16). Это мощнейшие показатели, но к массе трофеев они так и не привели: Халк выиграл с «Зенитом» только одно чемпионство, плюс забрал Кубок и Суперкубок России.

«Зенит» после ухода Халка подписал куда менее раскрученного бразильца – Жулиано стоил всего 7 млн евро. Новичок забрал седьмой номер, но изначально занизил ожидания: «Я не могу претендовать на то, чтобы стать новым Халком. Это необыкновенный игрок, здесь он является идолом, игроком, делавшим историю». Новым Халком он и правда не стал – отыграл в «Зените» год, потом поехал в «Фенербахче».

Результаты без Халка сначала тоже не радовали: петербуржцы аж три сезона подряд провели в Лиге Европы. ЛЧ вернулась лишь в 2019-м, на тот момент «Зенит» уже забрал Барриоса, Дугласа Сантоса и Малкома. С тех пор РПЛ живет почти без интриги.

Халк в Китае: много голов, обвинения в «ненависти к китайскому народу», свадьба с племянницей бывшей жены

Несколько ярких сюжетов.

• Дебют бразильца за «Шанхай» испортила травма. Халк сразу же вышел в старте, и уже на 9-й минуте удачно замкнул прострел. Правда, потом гол засчитали на защитника «Хэнаня» Райана Макгоуэна. У бразильца отобрали забитый мяч, и в этом же матче он получил травму.

• В мае 2017-го Халк угодил в громкую историю – ударил помощника тренера «Гуйчжоу» Ю Минга. Футбольная ассоциация Китая даже завела дело в связи с «ненавистью к китайскому народу». Позже «Шанхай» опроверг факт нападения, и в ходе расследования Халка оправдали.

2-матчевая дисквалификация и штраф на 7 тысяч долларов прилетели бразильцу спустя месяц – за публичную поддержку Оскара, который спровоцировал массовую драку на поле.

• Халк выиграл чемпионат Китая лишь с третьей попытки – уже в роли капитана «Шанхая». В 2018-м прекратилась 7-летняя доминация «Гуанчжоу Эвергранд». «Надо было видеть, как радовались мои партнеры! – вспоминал бразилец. – Они плакали от счастья. Я, само собой, тоже чувствовал себя замечательно от того, что участвовал в этом всеобщем веселье. Мне было тем более приятно, что смог внести вклад в победу команды как капитан».

• В «Шанхае» бразилец тоже играл роскошно – с красивыми голами и передачами. В 145 играх за клуб он забил 76 мячей и сделал 54 ассиста. Халк особенно разрывал в Азиатской ЛЧ – 19 мячей и 12 передач в 29 матчах. Но выиграть турнир не смог. Максимум – полуфинал под руководством Андре Виллаша-Боаша.

• В 2020-м Халк шумно развелся с женой – 41-летней Иран Соузой, с которой прожил 12 лет. Спустя пару месяцев после развода бразилец закрутил новый роман – с 31-летней племянницей экс-супруги Камилой.

Футболист оправдывался: причина для росписи – бюрократическая. Девушка нуждалась в новой китайской визе, а женам футболистов их выдают автоматически.

• Халк быстро освоился в новой стране. «Мне очень нравится в Китае, меня хорошо приняли, – радовался нападающий. – Моя семья там с удовольствием живет. Во всех странах разные культуры, конечно, первое время некоторые вещи кажутся странными, но ко всему привыкаешь. Удивили огромные толпы людей везде. Знал, что там их много, но не настолько».

• В 2021-м китайская Суперлига завязала с роскошью: с тех пор легионеры могут получать максимум 3 млн евро в год. Халк, как и множество других иностранцев, бежал. Найти достойные варианты в Европе не получилось – и форвард свободным агентом перешел в «Атлетико Минейро».

Что с ним сейчас?

37-летний Халк на поле все еще изобретает шедевры, теперь за бразильский «Атлетико Минейро». В начале июня форвард вколотил невероятный мяч со штрафного почти с центра поля!

Халк уже третий год в «Атлетико»: 86 мячей и 23 голевые в 152 матчах и статус главной звезды команды. Еще бразилец собрал немало трофеев: выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а еще дважды – первенство штата.

Успехи Халка заметили даже в сборной. В сентябре 2021-го форвард впервые за пять лет сыграл за страну – на несколько минут в отборе ЧМ-2022 против Перу. Но в Катар его не взяли.

Бразилец совсем не грустит, что так и не успел попробовать силы в топ-5: «Никогда не жалел о своих решениях. Я завоевывал с клубами титулы, играл за свою национальную команду, выступал на чемпионате мире. Это было очень полезно для меня, и я ни о чем не жалею. Слава богу, что решения, которые я сделал, были успешными».

Правда, сейчас у «Атлетико» сложности: только 13-е место в таблице, хотя планировали бороться минимум за топ-3. Халк тоже не радует: всего один гол в последних семи матчах и столько же красных карточек.

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев, Алексей Даничев, Максим Богодвид; Gledston Tavares, Nikku/Xinhua/Global Look Press