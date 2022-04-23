Угроза 7 лет тюрьмы и обыски: как дела у звезд АПЛ, которых подозревают в преступлениях?

Детали жизни Гринвуда, Менди и Сигурдссона.

Мэйсон Гринвуд («МЮ»), Бенжамен Менди («Ман Сити») и Гильфи Сигурдссон («Эвертон») уже давно не появляются в матчах Премьер-лиги. Но причина не в травмах или тренерском недоверии – они замешаны в уголовных делах и находятся под следствием.

Рассказываем печальные истории бывших топов АПЛ.

От Гринвуда ушел Nike, но «МЮ» продолжает платить ему зарплату (75 тысяч фунтов в неделю)

Проблемы с законом у Гринвуда начались в конце января. Тогда его девушка Хэрриет Робсон выложила в сторис инстаграма жуткие фото – с разбитой губой и гематомами. Робсон написала: «Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Еще девушка выложила аудиозапись, на которой слышен голос Гринвуда – там футболист очень грубо принуждал Хэрриет к сексу.

«МЮ» сначала ждал доказательств, а чуть позже выпустил заявление, где обозначил, что отстранил Гринвуда на неопределенный срок. Через несколько дней футболиста арестовали по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством. До этого дело квалифицировали иначе: рассматривали только как причинение телесных повреждений. 2 февраля Мэйсона все-таки выпустили из полиции под залог на время проведения расследования.

После этого у Гринвуда появились и другие проблемы – от Мэйсона ушел Nike, а футбольные симуляторы FIFA 22, Konami eFootball и Football Manager 2022 убрали его из игры. Болельщики «Ман Юнайтед» могли бесплатно обменять форму с фамилией Гринвуда на любую другую, всю продукцию с фамилией футболиста удалили из интернет-магазина «МЮ».

А что было дальше? Daily Mail выяснил, что Гринвуд продолжает получать от «Юнайтед» зарплату – 75 тысяч фунтов в неделю. В начале апреле некоторые фанаты «МЮ» обратили внимание, что на сайте клуба Мэйсон по-прежнему указан как игрок основного состава. В соцсетях предположили, что «Юнайтед» собирается вернуть нападающего, но клуб это опроверг.

«В статусе Мэйсона не произошло никаких изменений. Мы удалили его профиль из клубного приложения вскоре после того, как в январе его исключили из состава. Это было сделано для того, чтобы убрать Мэйсона из интерактивных элементов приложения. Но его профиль никогда не удалялся с веб-сайта, поскольку он остается игроком «Манчестер Юнайтед», хотя в настоящее время не является частью команды, пока разворачивается судебный процесс».

Через пару недель появились слухи, что Гринвуд все же вернулся к тренировкам в «МЮ», но журналисты Крис Уилер (Daily Mail) и Саймон Стоун (BBC) назвали их ложными. «Мэйсон Гринвуд не вернулся к тренировкам в «Юнайтед», и его ситуация не изменилась, несмотря на слухи, циркулирующие в социальных сетях», – написал Уилер в твиттере.

Срок освобождения Гринвуда под залог истекает 30 апреля, но его могут продлить. Домашнее насилие – уголовное преступление в Великобритании, за которое могут назначить до 5 лет лишения свободы, а за сексуальные преступления – от 4 до 7. Все зависит от степени побоев, обвинение может применить и более серьезную статью.

Если Гринвуда признают виновным, очевидный исход – санкции со стороны «МЮ» и возможный разрыв контракта с клубом.

Менди провел 134 дня под арестом, а сейчас – гуляет и пьет кофе с друзьями

У Бенжамена Менди все еще серьезнее. На старте сезона-2021/22 француза обвинили в четырех эпизодах сексуального насилия. Со временем дело разрослось до девяти преступлений: есть обвинения как в изнасилованиях, так и в насилии на сексуальной почве (тут необязателен половой контакт между преступником и жертвой, под статью попадает, например, подглядывание или обнажение гениталий). Все это Менди совершил в период с октября 2020-го по август 2021-го. Обвинения поступили от четырех человек старше 16 лет.

В августе 2021-го Менди поместили под стражу – он находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где содержатся заключенные категории B (самая частая в Великобритании). Правда, 23 декабря футболиста доставили в тюрьму Strangeways в Манчестере, где под стражей находятся заключенные категории А (присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилование).

А что было дальше? В январе 2022-го Менди все-таки освободили под залог – он провел 134 дня под арестом. Но ограничения для француза не закончились: Менди заставили носить электронный браслет на ноге и каждый день отмечаться в полиции.

Вместе с Менди по этому делу проходит 40-летний Луи Саа Маттури – его обвиняют в тех же преступлениях. Сейчас оба ждут суда, который запланирован на 25 июля. Параллельно проходят досудебное слушания, от последнего из которых Менди освободили. Следующее намечено на 23 мая.

Есть и небольшие детали из личной жизни: в апреле Менди видели в графстве Чешир (на севере граничит с Мерсисайдом и Большим Манчестером). Футболист был с друзьями, они пили кофе и улыбались.

Суд над Сигурдссоном трижды переносили, 16 июля – новая дата

До скандала Гильфи Сигурдссон был легендой исландского футбола. Он провел много сезонов в АПЛ и считался мастером стандартных положений.

Летом 2021 года Сигурдссона арестовали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними. «Эвертон» сразу отстранил игрока. Несмотря на то, что имя исландца не называлось, многие быстро догадались, о ком идет речь. Сигурдссона отпустили под залог, сейчас исландец дожидается решения суда на конспиративной квартире.

Британские медиа писали, что у полузащитника прошли многочисленные обыски, несколько раз его допрашивали. «Несколько вещей были изъяты полицией. Его допрашивали в связи с очень тяжкими преступлениями», – сообщал The Sun. По информации Daily Mail, суд над исландцем уже трижды переносили, новая дата – 16 июля.

Учитывая, что Сигурдссону уже 32, его футбольная карьера, вероятно, закончена.

Фото: globallookpress.com/Phil Duncan, Anthony BIBARD; Gettyimages.ru/Michael Regan