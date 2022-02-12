Мбаппе + Анри = уважение и восторг. Килиан отметил гол с угловым флагом – это отсылка к фишке Тьерри

Мужчины очень ценят друг друга.

В пятницу «Ренн» почти устоял против «ПСЖ»: Килиан Мбаппе забил единственный гол на 93-й минуте. И необычно отпраздновал: облокотился на угловой флажок, скопировав легендарного Тьерри Анри.

Это получилось неслучайно, после матча Килиан все объяснил в твиттере. «Большая легенда», – так он подписал коллаж из двух празднований.

Празднование Мбаппе – отсылка к юбилейному голу Тьерри из 2013-го. Тогда все вылилось в забавные мемы и даже пародии

Красивым жестом Килиан перенес нас в 2013-й – тогда Анри забил 400-й гол в карьере (играя за американский «Нью-Йорк Ред Буллс»).

Празднование быстро разлетелось по интернету и превратилось в мем – ловите небольшую подборку.

«Эй, МЛС, вот как ты это делаешь».

«В Овальном кабинете».

«Рука Бога» Марадоны? Нет, но близко».

«С него хватит».

Встречались даже пародии: «Я чувствую вдохновение сегодня. Спасибо за этот подарок, Тьерри».

Сам Анри посчитал все это забавным: «Ребята показали мне несколько фотографий. В конце концов, это даже забавно. У меня ничего нет за этим празднованием. Просто хотел отдохнуть. Остановился, увидел рядом штангу и решил облокотиться. Теперь все делают с этим что-то в интернете, так что я счастлив, это забавно».

Кстати, в похожем стиле Анри праздновал и до этого. Вот, например, момент после гола в ворота Саудовской Аравии на ЧМ-1998.

Угловым флажком Анри воспользовался и в декабре 1999-го – после гола «Лидсу» в АПЛ.

Анри ненавидит, когда его сравнивают с Мбаппе. Зато отмечает интеллект Килиана на поле

В ноябре 2021-го Анри попросили сравнить себя с Мбаппе – Тьерри не любит таких аналогий: «Это немного поверхностно, но мы с Килианом прошли через академию Клерфонтен, мы родом из пригорода Парижа и начинали в «Монако». Я не сравниваю себя с ним, ненавижу делать это, но он игрок, которого я очень ценю.

Мбаппе – форвард, который может играть везде впереди. Трудно понять, почему его так критикуют во Франции (например, за желание перейти в «Реал» – Sports.ru). Но то, что произошло в начале сезона, меня обеспокоило, потому что он всегда был профессионалом».

Спустя месяц Анри отметил интеллект Килиана на поле: «Мне нравится, что он очень умен на поле, нравится, как он думает. Это видно и по его интервью. Он понимает, чего хочет добиться. Мне кажется, у него высокий игровой интеллект. Люди в первую очередь видят его скорость и дриблинг. Но нужно не только владеть мячом, а еще и принимать правильные решения».

Фото: REUTERS/Benoit Tessier; Gettyimages.ru/Tim Clayton, Henri Szwarc