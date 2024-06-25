Мбаппе был токсиком-пешеходом, а потом творил магию. Прямо передо мной!

Чернявский впечатлен.

Я ехал на стадион «Боруссии» с большим воодушевлением: все-таки не каждый день получается увидеть Килиана Мбаппе так близко. Я даже забронировал место пониже и полевее, чтобы в одном из таймов Килиан бегал совсем под носом.

Но за эту возможность мне надо было побороться. Я ехал из Берлина. А когда до Дортмунда оставался час пути, машинист заявил, что поезд останавливается и поедет только через 110-120 минут (он еще так буднично это объявил, будто речь про 5-10).

Поезда в Германии вечно опаздывают, ломаются и всех бесят

Ладно, к этому привыкли, а вот к тому, что в Германии наконец-то наступило лето, еще нет. Безумное солнце так лупило на нашу трибуну, что большинство коллег убежали куда-то наверх и ютились в теньке на ступеньках.

Ну, кроме тех, у кого все в порядке с изобретательностью.

Меня же не остановили бы ни солнце, ни дождь, ни немецкие поезда. Какие могут быть отмазки, когда перед тобой такой набор суперзвезд? Сборная Франции немножечко напоминает музей Мадам Тюссо – иногда сложно поверить, что они все настоящие.

Правда, на это в первом тайме намекала и игра команды. Все мои ожидания от игры французы портили. Старались только Канте с Дембеле, а Мбаппе вел себя отвратительно. Как ни посмотришь – стоит. Не пытается ни прессинговать, ни дергать защитников, ничего. Только рассказывает партнерам, что им надо делать .

Я стал считать, сколько человек слушали советы, возмущения и жалобы Мбаппе.

1. Судья 2. Барколя 3. Тео 4. Рабьо 5. Кунде 6. Гризманн (во время водопоя) 7. Центральные защитники Польши!

Во время этих рассказов Мбаппе, конечно, стоял и не работал без мяча. Я начал засекать, сколько он может простоять без попыток ускориться. 24 секунды, 19, 36, 58…

Периодически он раздражался, опускался вниз, брал мяч и пытался двигать атаки. Мне это напомнило любительский футбол, где сильной атакующий игрок психует, идет ниже, пытается из глубины придумывать, но ничего не выходит – потому что не хватает умений продвигать мяч.

То же самое было и с Францией. Зачем Мбаппе весь первый тайм учил остальных играть в футбол, а не играл сам? Ответы на риторические вопросы искать не будем.

Только забавное: к середине первого тайма Майк Меньян за суммарные 200 минут турнира пробежал больше, чем Мбаппе за 100. Среди полевых, которые на тот момент провели 100 минут, хуже результата не было.

* * *

К счастью, все это безобразие прошло в противоположном углу. На второй тайм Мбаппе должен был прийти уже ко мне. И к этому моменту он пересмотрел взгляды на жизнь.

Во-первых, ушел с позиции центрфорварда (очевидно, не самое удобное место) и подвинулся ближе к флангу. Во-вторых, рассказы партнерам закончились: Килиан теперь показывал собственным примером – и это реально магия .

Как же он умеет взрываться и с места уходить от защитников – улетный скилл.

Как же он чувствует момент в скоростном дриблинге – у него все движения вовремя, а защитники всегда опаздывают.

Как же он хорошо понимает, когда уместно нестандартное – проходят и пасы пятками, и пропускание мяча между, и сумасшедшие повороты вокруг своей оси. И все это он делает в рабочем режиме, будто так и должно быть.

Знаете, Мбаппе – как из фифы. У него отточены передачи, удары, рывки, работа голеностопом, обработка: смотришь и кажется, что им кто-то управляет на джойстике .

Главное – нажать на кнопку зажигания, потому что в первом тайме этого почему-то не сделали.

Был забавный момент в начале второго тайма. Тренер сборной Польши позвал центрального защитника Беднарека – показал ему на Мбаппе, а потом двумя пальцами на глаза. Видимо, попросил следить за форвардом получше. Беднарек ответил жестами и не без раздражения, что вообще Килиан перед ним, а он все видит.

Мбаппе с большим интересом слушал диалог про себя – смотрел то на польского тренера, то на Беднарека.

* * *

Конечно, казалось, после гола с пенальти французы накидают еще, а закидывать будет как раз Мбаппе. Килиан, кстати, неплохо выложился: был очень активен, постоянно создавал численное преимущество в атаке, классно использовал пятки. И однозначно делал разницу.

Только партнеры как-то не подхватили – поэтому и получили ничью.

А Мбаппе так старался, что к концу матча даже обошел Меньяна по пробегу за турнир ! У вратаря – 16,1 км за 270 минут (в среднем преодолевает 60 метров в минуту), у Мбаппе – 16,3 за 170 (91 метр в минуту)

Для сравнения, у нападающего Тюрама – 18,5 км за 165 (112 метров в минуту), у опорника Канте – 30,4 за 243 (126 метров в минуту).

Вот что мешало сразу играть в полную силу и с полным настроем? Как будет дальше? Сможет ли Мбаппе так включаться и давать магию постоянно?

Вопросы, вопросы, вопросы – в этом и главная интрига со сборной Франции.

А я очень доволен – ради меня Килиан устроил небольшое шоу . И показал многое из того, что умеет.

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Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Lars Baron