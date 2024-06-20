Я сходил на Хорватию и убедился: новым Модричем будет Гвардиол

Чернявский предсказывает будущее.

Хорваты устроили в Гамбурге красоту. От метро до стадиона они организовали шашечный марш – с пиротехникой, кричалками и ретро-футболками Роберта Просинечки и Дадо Пршо.

Мужчина в футболке Просинечки вспоминал, как ездил на чемпионаты мира в Бразилию и Катар, а в Россию не попал, потому что поздно занялся визой. «Самое тупое решение в жизни», – резюмировал он (если кто забыл, Хорватия на ЧМ-2018 дошла до финала).

Вскоре пришел пуш с составом, и мужчина сразу обратил внимание на тактическую деталь: «Гвардиол возвращается в центр обороны, слева будет Перишич».

Важный контекст: весной Пеп Гвардиола финально переставил Йошко Гвардиола из центра защиты на левый фланг и дал такую свободу, что хорват превратился чуть ли не в вингера. И пахал за Грилиша и Доку, которые в «Манчестер Сити» вечно травмированы.

Гвардиол на позиции суператакующего защитника делал сумасшедшие проходы по флангу и стал бомбардиром: в апреле забил 5 (!) мячей! Удивлялся даже Пеп, который говорил, что ждал голов, но скорее после стандартов.

Вдохновившись клубными перформансами, главный тренер хорватов Златко Далич тоже отправил Гвардиола на фланг в первом туре против Испании. Закончилось разгромом – 0:3.

И вот с Албанией – возвращение к классике. Честно, я уже и отвык от Йошко в центре защиты и вообще в защите. В матчах «Ман Сити» он реально играет около чужого углового флага. Тем интереснее было последить: будет ли сдерживать себя Гвардиол в старой позиции?

Как же Йошко был раскрепощен! Просто вожак обороны, на которого все оглядываются.

Сначала он напихал вратарю Ливаковичу, который вынес мяч вместо паса, потом попросил второго цз Йосипа Шутало не торопиться. В следующей атаке хорваты действительно вышли из-под прессинга через несколько коротких пасов, а Гвадиол всем видом дал понять: «Ну вот же, ничего сложного».

Только дальше с продвижением мяча было так себе. Видимо, время почти 39-летнего Луки Модрича подходит к концу – он уже не может выдавать магию в промышленных масштабах в каждой ситуации, когда это требуется.

За матч с Албанией Модрич не отдал ни одного точного паса в штрафную. И это в игре, где даже ничья ставила Хорватию на грань кошмарного вылета. Когда такое было? Модрич – это же как раз про точнейшие решения в момент, когда в них уже никто не верит. А их нет.

Зато есть Гвардиол, который, вероятно, совсем скоро заменит Модрича по статусу.

После того как Албания забила, Йошко начал играть в новой роли – атакующего центрального защитника. В решающий момент он не боялся рисковать.

Только посмотрите тепловую карту его действий и найдите эпицентр. Какое-то безумие, как может центральный защитник играть так высоко? Однажды он даже исполнил фирменный проход из «Манчестер Сити» – с дриблингом и работой корпусом. Чуть-чуть не хватило, чтобы прострелить.

Для сравнения – вот карта второго центрального защитника Шутало. Он сильно ниже!

Средняя высота действий Гвардиола – 55 метров, Шутало – 41. Кажется, Йошко уже не может без атаки. Или атака не может без него.

А пока Йошко только готовится стать новым Модричем, вам пора познакомиться получше.

• Йошко с детства мечтал играть за «Ливерпуль» и говорил об этом еще в 2021-м, когда был футболистом загребского «Динамо»: «Ливерпуль» – мой любимый иностранный клуб. С юных лет я смотрел игры «Ливерпуля» с отцом и рос только с ними. Когда я стал серьезнее относиться к футболу, я начал следить за ними. Определенно хочу в АПЛ и «Ливерпуль».

• Гвардиола в загребском «Динамо» сразу прозвали Пепом! Фамилия исходит от слова «guardare», в переводе с латинского – «охранять». А с итальянского Guardiola – гауптвахта, в русском языке изначально под этим словом подразумевался дом для размещения караула.

• Когда Гвардиолу было 18, его хотел купить «Лидс», скауты и Марсело Бьелса звонили ему чуть ли не каждый день. Очевидно, аргентинский гуру тоже видел атакующий потенциал и хотел внедрить хорвата в свой безумный футбол. Но Гвардиол отказался – решил, что еще рано двигать за границу. И через год поехал в «РБ Лейпциг».

• Комичный факт: у Гвардиола есть футболка Райана Бертрана из «Челси». Когда Йошко играл в Загребе, его хотело подписать агентство Бертрана. В последний момент сделка сорвалась – и Йошко прислали футболку с автографом в знак извинений.

• Гвардиола просили стать баскетболистом: «В баскетболе почти все высокие. Я был маленьким и играл пасующего, потому что был взрывным и подвижным. И действительно удивил тренера. Я тогда посетил несколько тренировок, а тренер умолял меня остаться. Но я занимался футболом с 6-7 лет, поэтому никакого баскетбола».

• Гвардиол еще несколько лет назад размышлял о кулинарной карьере: «В детстве я мечтал стать шеф-поваром и всегда готовил с мамой на кухне. Я даже думал стать кондитером, потому что обожаю сладкое, но все-таки получилось с футболом».

• Отец Гвардиола – рыбак. Ведет рыбный бизнес в родном Новиграде. Йошко помогал ему в юности. И признавался, что тоже стал бы рыбаком, если бы не футбол: «Вечером они ловят рыбу, водители сразу же отвозят ее, а уже утром все на прилавке. Папа встает в четыре утра, чтобы забрать и разложить рыбу на рынке.

Если бы я не играл в футбол, я бы, наверное, пошел по стопам отца. Летом, когда я был моложе, после тренировок ездил на рыбный рынок, чтобы провести немного времени с отцом и помочь ему. И да, я никогда не имел ничего против запаха рыбы».

• В целом про Гвардиола лучше всех рассказал его тренер из академии загребского «Динамо»:

«Его уверенность в себе поражает. Например, в «Динамо» нам нравится разыгрывать мяч от вратаря. Гвардиол всегда подбегал к вратарю и хотел передачу. Йошко может быть с мячом в пяти метрах от ворот и не испытывать страха. Сейчас в мире не так много центральных защитников, которые хотят и готовы так играть».

Модрич может спокойно заканчивать – замена пришла откуда и не ждали.

Спасибо Пепу и атакующей страсти Гвардиола. Кажется, она реально может спасти Хорватию на этом Евро.

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Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin – UEFA, Dan Mullan, Alex Livesey; РИА Новости /Виталий Тимкив; East News /Halil Sagirkaya / Anadolu