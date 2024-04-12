Как я тренировался у Хаби Алонсо

Рассказывает Леонид Волотко – заместитель редактора отдела футбола «СЭ».

Девять лет назад мне выпала одна из лучших командировок в жизни: adidas выпустил новые бутсы (ярко-салатовые X и Ace, тогда в них играли многие), а вместо пафосной презентации устроил краш-тест для блогеров и журналистов.

Локация – база «Баварии». Точно помню ребят из Мексики, Великобритании и Германии. Все – с GoPro на голове, экшн-камерами и кучей штативов. В раздевалке меня расспрашивали про обанкротившийся «Анжи», Роберто Карлоса и Это′О (я был единственным из России). И очень смеялись – но не над «Анжи», а над моими бутсами на два размера больше.

Через пару минут мы стояли на поле, где только что тренировалась «Бавария» – перед Гвардиолой, Хаби Алонсо и Давидом Алабой. Они остались специально для съемок и набирали команды из нас. Мой уровень точно не самый высокий, но и не самый пропащий: играю на 2-й или 3-й дивизион ЛФЛ, в детстве занимался в «Москвиче». В общем, в итоге попал к Хаби Алонсо – из-за модели бутс.

Было две линейки со своей философией: якобы для скоростных игроков вроде Алабы и техничных как Алонсо. Я, конечно, хотел к Хаби, поэтому был нереально рад, когда он сказал: «Так, ты тоже ко мне, погнали на другую половину поля». Никакой глобальной соревновательности не планировалось, просто тренировка для фотографий и видео.

Я тогда вообще не мог представить, что он станет тренером, но на поверхностного футболиста Алонсо точно был не похож. Очень спокойный, стильный и уверенный в себе мужик, который при этом вообще не вел себя как звезда. Наоборот, всячески располагал.

Например, когда какой-то чувак с перепугу выдал ему диагональ не в ногу, а метров на 15 в сторону, все вокруг заржали. Алонсо же вообще не смутился: похлопал, сказал, что все нормально, и сам сбегал за мячом. Уверен, будь на его месте Томас Мюллер, он бы повалился на газон от смеха, и тренировка на этом закончилась. Хаби же тогда был очень вовлечен в процесс! Хотя впервые нас всех видел.

Упражнения были не то чтобы сверхсложные: отдать-пробежать-принять, сделать кросс на него. Алонсо, наверное, должен был стоять на месте, но в итоге прилично набегался: половина из нас от волнения била куда угодно, но не в ноги Хаби.

Хаби был на полном чилле, но объяснял все очень подробно и доступно (раз даже я врубился!). Мы же находились на приличном мандраже, потому что привыкнуть к таким условиям было нереально: база «Баварии», тренировка с Алонсо, в 10 метрах – Гвардиола.

Пеп, кстати, вообще не управлял процессом: в лучшем случае отшучивался и подтравливал Хаби в челлендже по ударам в перекладину (об этом чуть позже!). С Алабой он так не контактировал – в разговорах Гвардиолы с Алонсо грань тренер-игрок как будто размывалась. Тогда это особо не бросалось в глаза, а сейчас те впечатления вспоминаются по-другому.

Хаби, в отличие от Пепа, выкладывался и постоянно подсказывал, когда мы получали от него бриллиантовые передачи, а возвращали максимально корявые: «Лучше в два касания, не спеши!», «Отлично, но можно сильнее, не бойся» – и все в таком духе.

Его пасы реально впечатляли. Вы же смотрели видео с тренировки «Байера», где он вырезает передачи игрокам на ход в одном из упражнений? Вот один в один было девять лет назад – ты принимал мяч с единственной мыслью: «Е-мое, я обратно такую в жизни не исполню!» А через секунду возвращал свою корягу и слышал в ответ: «Super! Next!»

Если коротко передать ощущение от его передач: представьте себя в режиме игры FIFA от первого лица: делаешь рывок, поднимаешь голову и видишь, как Алонсо вырезает тебе идеальный пас. Минут пятнадцать чистого кайфа.

Финальный челлендж – удары по перекладине. Алонсо тоже участвовал и бил пятым или шестым. И очень нервничал, когда все парни перед ним реально попадали. Шутил: «Если промахнусь, «Бавария» разорвет контракт». Просил как-нибудь отвлечь Гвардиолу, чтобы он ничего не увидел. Через секунду мяч еле чиркнул перекладину, а он радостно подсел и вытер пот – будто бы сказал: «Фух».

«Кажется, меня не выгонят», – смеялся Алонсо. Хотя можно было просто пропустить вперед меня. Я бил следующим и, конечно же, промазал.

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Фото: Gettyimages.ru /Adam Pretty