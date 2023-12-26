2023-й – год интриги в РПЛ. Ну что может быть лучше?

Чернявский доволен.

Таблица РПЛ-2023/24 после 18 туров – досрочный подарок на Новый год. И дело даже не в святом «Краснодаре», который внезапно играет прагматично и идет первым.

Просто когда пять сезонов подряд видишь только доминацию «Зенита, невольно задумываешься: будет ли здесь вообще место чудесам Карреры-2017 или Семина-2018? Или все это в далеком прошлом, а теперь у нас бесконечный праздник на «Газпром-Арене»?

Особенно актуально во времена без еврокубков – ну, если чемпионом не может стать никто другой, в чем тогда смысл нашего футбола? В шансе выиграть Кубок России?

Не так давно другие клубы могли разгромить «Реал». Или подвигаться с отклеившимися номерами с «Ракувом». Или потащить пенальти от «Легии» на 97-й и выиграть группу с «Наполи» и «Лестером».

А теперь-то что? Какая разница, кто будет третьим или пятым, если нет чемпионской интриги и первый стабильно финиширует с отрывом 8+ очков?

Конечно, можно было предположить, что отъезд Кузяева и Малкома подкосит «Зенит», но не настолько, чтобы Семака накрыли реальные сложности при организации игры. Да, наверняка зимой «Зенит» качественно усилится, подвинет «Краснодар» и оторвется от догоняющих. Но 18 туров сезона-2023/24 уже не отнять – они были лучшими за последние пять лет.

И плотность на верхушке таблицы – лучшее доказательство.

Матчи «Краснодара» – самый удивительный жанр. Мне все еще сложно поверить, что команду Сергея Галицкого до сих пор не удается расколоть. Даже волнительно, что чемпион может быть настолько простым и народным. В смысле, совсем отвык от такого!

А другие неожиданные лидеры? Помните, как шел «Урал»? Делил первое место с «Краснодаром» после 5-го тура и выдавал лучший старт в истории, а мы радовались вместе с Борисом Аболиным.

Или «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным, которым никак не мешают потери лидеров? Еще в 11-м туре самарцы были выше «Зенита», а в 13-м держались в тройке. Да и сейчас все неплохо: 6-е место, «Крылья» много забивают и дарят классный футбол, а Нобель Арустамян выпускает интервью с их коучем со смелым заголовком «Осинькин – лучший тренер России».

А непредсказуемый «Локомотив», который вроде бы плох по всем метрикам, но вместе с неразгаданным тренером идет на 4-м месте и отстает всего на 7 очков от лидера. При этом лучший бомбардир команды – защитник, а главная звезда давно сосредоточилась на медиа-карьере.

Или «Динамо», залетевшее в тройку с мечтами о чемпионстве? Казалось бы, Марцел Личка слегка запутался в экспериментах, но ведь ничего подобного, его команда – грозная сила.

А «Рубин», который выше ЦСКА? Вы же помните, как они барахтались на 14-м месте? Так было еще в 8-м туре, а теперь они выдают серии из шести матчей без пропущенных голов.

Еще есть «Пари НН» – с Зе Турбо в нападении и Сергеем Юраном, который натурально взломал РПЛ. Ужасные атакующие показатели, но мощнейшие оборонительные – и нижегородцы иногда залетают на пятое (!) место. Просто посмотрите на страничку Юрана в википедии – сколько лет и через какие клубы он шел к тому, что у него есть сейчас.

В эту карьеру просто невозможно поверить! И главное – кто его ментор, кто научил выстраивать такие эксклюзивные автобусы?

Не списываем и «Спартак» с ЦСКА – понятно, что у одних проблемы с перестройкой системы внутри клуба, а у других – с санкциями и деньгами, но они тоже участники гонки. И вполне могут настигнуть «Краснодар» с «Зенитом».

А еще нас, похоже, ждет возрождение «Сочи». Назначение Роберта Морено как минимум намекает на интересные трансферы.

Да, можно грустить из-за еврокубков, причитать из-за падения уровня футбола и не видеть никакого будущего для игроков, но развлекательные функции РПЛ выполняет успешно: такого зрелищного и непредсказуемого чемпионата не было очень давно.

И спасибо нашему футболу, что дарит нам его в самый нужный момент.

Фото: fckrasnodar.ru; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Павел Лисицын, Алексей Даничев, Виталий Тимкив