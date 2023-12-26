Аналитика Глебчика
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2023-й – год интриги в РПЛ. Ну что может быть лучше?

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Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА ЦСКА
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
Сочи Сочи
Рубин Рубин
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
Футбол Футбол

Чернявский доволен.

Таблица РПЛ-2023/24 после 18 туров – досрочный подарок на Новый год. И дело даже не в святом «Краснодаре», который внезапно играет прагматично и идет первым.

Просто когда пять сезонов подряд видишь только доминацию «Зенита, невольно задумываешься: будет ли здесь вообще место чудесам Карреры-2017 или Семина-2018? Или все это в далеком прошлом, а теперь у нас бесконечный праздник на «Газпром-Арене»? 

Особенно актуально во времена без еврокубков – ну, если чемпионом не может стать никто другой, в чем тогда смысл нашего футбола? В шансе выиграть Кубок России? 

Не так давно другие клубы могли разгромить «Реал». Или подвигаться с отклеившимися номерами с «Ракувом». Или потащить пенальти от «Легии» на 97-й и выиграть группу с «Наполи» и «Лестером». 

А теперь-то что? Какая разница, кто будет третьим или пятым, если нет чемпионской интриги и первый стабильно финиширует с отрывом 8+ очков?

Конечно, можно было предположить, что отъезд Кузяева и Малкома подкосит «Зенит», но не настолько, чтобы Семака накрыли реальные сложности при организации игры. Да, наверняка зимой «Зенит» качественно усилится, подвинет «Краснодар» и оторвется от догоняющих. Но 18 туров сезона-2023/24 уже не отнять – они были лучшими за последние пять лет.

И плотность на верхушке таблицы – лучшее доказательство.

Матчи «Краснодара» – самый удивительный жанр. Мне все еще сложно поверить, что команду Сергея Галицкого до сих пор не удается расколоть. Даже волнительно, что чемпион может быть настолько простым и народным. В смысле, совсем отвык от такого! 

А другие неожиданные лидеры? Помните, как шел «Урал»? Делил первое место с «Краснодаром» после 5-го тура и выдавал лучший старт в истории, а мы радовались вместе с Борисом Аболиным.

Или «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным, которым никак не мешают потери лидеров? Еще в 11-м туре самарцы были выше «Зенита», а в 13-м держались в тройке. Да и сейчас все неплохо: 6-е место, «Крылья» много забивают и дарят классный футбол, а Нобель Арустамян выпускает интервью с их коучем со смелым заголовком «Осинькин – лучший тренер России». 

А непредсказуемый «Локомотив», который вроде бы плох по всем метрикам, но вместе с неразгаданным тренером идет на 4-м месте и отстает всего на 7 очков от лидера. При этом лучший бомбардир команды – защитник, а главная звезда давно сосредоточилась на медиа-карьере.

Или «Динамо», залетевшее в тройку с мечтами о чемпионстве? Казалось бы, Марцел Личка слегка запутался в экспериментах, но ведь ничего подобного, его команда – грозная сила.

А «Рубин», который выше ЦСКА? Вы же помните, как они барахтались на 14-м месте? Так было еще в 8-м туре, а теперь они выдают серии из шести матчей без пропущенных голов.

Еще есть «Пари НН» – с Зе Турбо в нападении и Сергеем Юраном, который натурально взломал РПЛ. Ужасные атакующие показатели, но мощнейшие оборонительные – и нижегородцы иногда залетают на пятое (!) место. Просто посмотрите на страничку Юрана в википедии – сколько лет и через какие клубы он шел к тому, что у него есть сейчас.

В эту карьеру просто невозможно поверить! И главное – кто его ментор, кто научил выстраивать такие эксклюзивные автобусы?

Не списываем и «Спартак» с ЦСКА – понятно, что у одних проблемы с перестройкой системы внутри клуба, а у других – с санкциями и деньгами, но они тоже участники гонки. И вполне могут настигнуть «Краснодар» с «Зенитом».   

А еще нас, похоже, ждет возрождение «Сочи». Назначение Роберта Морено как минимум намекает на интересные трансферы.

Да, можно грустить из-за еврокубков, причитать из-за падения уровня футбола и не видеть никакого будущего для игроков, но развлекательные функции РПЛ выполняет успешно: такого зрелищного и непредсказуемого чемпионата не было очень давно.

И спасибо нашему футболу, что дарит нам его в самый нужный момент.

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Абаскаль – топ или нет?

Фото: fckrasnodar.ru; РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Павел Лисицын, Алексей Даничев, Виталий Тимкив

6 комментариев
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До сих пор не понимаю, почему в названии блога фигурирует слово аналитика, если её здесь никогда нет
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Удивительно, что описывая пятитуровое лидерство Урала или то, что Крылья были в тройке до 11 тура, Глебчик забыл упомянуть чемпионство Спартака после 3 тура. Видимо, до сих пор не может осознать реальность этого счастья
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Ответ Роман Кириченко
До сих пор не понимаю, почему в названии блога фигурирует слово аналитика, если её здесь никогда нет
ну так скоро в названии сайта слово "спорт" не будет иметь значения, судя по тенденции
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Ответ Роман Кириченко
До сих пор не понимаю, почему в названии блога фигурирует слово аналитика, если её здесь никогда нет
Это же в ироничной коннотации, много раз объяснял)
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Ответ Усы Экспертницы
Удивительно, что описывая пятитуровое лидерство Урала или то, что Крылья были в тройке до 11 тура, Глебчик забыл упомянуть чемпионство Спартака после 3 тура. Видимо, до сих пор не может осознать реальность этого счастья
Очень смеюсь!
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