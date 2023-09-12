8 комментариев

Внезапная ностальгия Чернявского.

На днях ютуб подсунул мне видео «Зенита» с 15 лучшими голами Халка за клуб. Я посмотрел один, второй, третий… И понял, что уже не выключу, пока не увижу все 15.

Знаете, что больше всего впечатлило? В подборке почти нет проходных соперников. Керимовский «Анжи», «Спартак», ЦСКА, Лига чемпионов, Лига Европы, «Ливерпуль», «Атлетико», Валенсия», «Боруссия», «Севилья» – бразильцу было все равно, кого уничтожать.

То Халк возит еще свеженького Глушакова и кладет в верхний угол с правой, то бьет в девять Рейне с висящим на спине Джеррардом, то прошивает Куртуа сквозь Миранду и Година, то раскачивает Нури Шахина и швыряет в раму Вайденфеллера по безумной траектории. А уж гол «Севилье» на Петровском за уши Бету почти от боковой линии – и правда что-то из вселенной Marvel.

Еще из головы не выходит гол «Анжи», где Халк одним легким касанием обработал мяч и обыграл Песьякова, а потом показательно небрежно ткнул его в пустые ворота впритирку со штангой.

Во всех рейтингах лучших легионеров РПЛ мы продолжаем ставить первым Вагнера Лава: за выслугу лет, рекордное количество голов и обаятельность. Но если брать только скиллы, то Халку, конечно, нет равных не только среди легионеров, а вообще.

Давайте суммируем впечатления от Халка в «Зените».

🧤 Его боялись вратари. На первой тренировке Халка в «Зените» киперы скидывались на «камень-ножницы-бумага», кто встанет на серию ударов от бразильца. Артем Ребров рассказывал, что после отраженного пенальти от Халка у него три недели болела рука.

⛔️ Его было крайне сложно остановить. Если Халк набирал скорость, то справиться с его финтами было невозможно. Глушаков сравнивал бразильца с небольшой машиной, с которой ничего не сделать.

🥊 С ним было нереально бороться. Халк отпихивал кого угодно, состоял из груды мышц и ооочень много ел – бывшие сотрудники «Зенита» рассказывают, что бразилец накладывал себе за четверых.

🏂 Он слишком легко обыгрывал один в один. Халка вообще ничего не смущало. Спросите несчастных защитников бельгийского «Стандарта», которые даже вчетвером не остановили слалом одинокого Халка.

🤯 Халк был непредсказуем. Мог пушечно ударить, а мог просто убрать на замахе. Мог аккуратно пульнуть в нижний, а мог отдать интеллектуальный пас. Мог лезть напролом, а мог искать стеночки. Мог взорваться, а мог попридержать мяч. 56+39 в автобусной РПЛ за 4 сезона – лучшее доказательство уникальных способностей.

С одной стороны, удивительно, что его карьера сложилась так странно (Бразилия, Япония, «Порту», «Зенит», Китай, снова Бразилия) и что он не доехал в топ-лигу.

С другой – все понятно. И дело не только в деньгах, которые якобы заменили Халку спортивные амбиции. Ситуация сложнее.

Один из бывших сотрудников «Зенита» описал Халка так: «У него была клевая бразильская история. Мячик бросили – и ему больше ничего в этой жизни не надо. Он настолько получал удовольствие от футбола, что все остальное уходило на второй план».

Здесь и зарыт ответ, почему Халк со своими возможностями не поехал к сильнейшим.

«Халкусик брал мяч и тащил его как танк, – говорил Андрей Аршавин. – Он так делал и на тренировках, и во время матчей. Ему говорили: «Может, поиграем в пас?» Отвечал: «Да-да-да, но я тебя не видел». Все любил делать сам».

👓 А теперь давайте представим, что Халк приезжает в «Ливерпуль» и включает этот режим, игнорируя план Клоппа?

👨‍🦲 Или залетает в «Баварию» к Гвардиоле, где надо прессинговать и работать на команду?

👑 Или в «Реал», где тоже пришлось бы много отрабатывать назад?

Смог бы Халк существовать в таком режиме? Даже если да, это убило бы в нем все волшебство. Это был бы уже не тот свободный Халк, все чудеса моментом бы испарились.

Конечно, точно утверждать мы не можем, все эти рассуждения на уровне фантазий, но есть пример со сборной Бразилии, где Халк так и не стал монстром. Да, у него было не так много шансов, но на том же ЧМ-2014 бразилец вышел в старте 5 матчах из 7, но не сверкал и не набрал ни одного очка по гол+пас.

Мне кажется, Халку просто не комфортно там, где есть кто-то сильнее, звезднее, заметнее. Где он только часть системы, а не система работает вокруг него. Просто другой сборной у него не было – и приходилось выходить на поле не в своей роли.

А роль Халка – она ведь примерно такая же супергеройская, как и у его тезки из мультика. Огромный бесстрашный монстр, который обладает суперсилой, суперскоростью, неуязвимостью и множеством других способностей.

И чтобы показывать максимум, он должен чувствовать себя именно таким персонажем, никто не имеет право ставить его величие под сомнение – ни тренеры, ни игроки, ни болельщики. Не должно быть рядом Неймара, который умеет больше и от которого больше ждут.

Халк в «Зените» получил главное. Абсолютную свободную действий, абсолютную свободу творчества, право на бесконечные ошибки и эксперименты. Халк брал мяч на бровке и мог делать все, что хотел: бить с центра, делать кроссы на другой фланг, исполнять опасные пасы вразрез, идти в обводку на троих, пропихивать между из экстремальной позиции, собирать соперников около себя и с кайфом вырываться из этой кучи.

Есть даже забавная зарисовка. Когда пресс-служба «Зенита» не знала, что снимать на тренировках, они просто направляли камеру на Халка, и бразилец обязательно давал джогу бониту.

Халк в «Зените» будто видел перед собой чистый лист, а вскоре наносил на него шедевр. И, кажется, возможность превращать в жизнь свои фантазии (а не тренерские) ценил даже больше, чем бесконечный кэш, который ему насыпали в России и Китае.

Ну нельзя в топ-клубе АПЛ играть в футбол не с партнерами, а с самим собой. Думаю, из условного «Ливерпуля» Халк довольно скоро отправился бы в условную «Астон Виллу», где наверняка бы зажигал, но уже без больших командных побед и Лиги чемпионов. И, скорее всего, быстро бы сник.

А в «Зените» Халк удовлетворял себя по всем параметрам: и по деньгам, и по статусу, и по свободе, и по трофеям, и по еврокубкам – где творил все то же самое, что и в РПЛ.

Впрочем, давайте обсудим Халка вместе, вдруг у вас другое мнение. Ответьте на три простых вопроса.

1. Чем вам запомнился Халк, кроме удара?

2. Мог бы он играть в топ-лиге?

3. Если бы мог, то в клубе какого уровня? А если бы не мог, то почему?

Очень ждем вас в комментариях.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Игорь Руссак; Marvel Studios/Keystone Press Agency/Global Look Press