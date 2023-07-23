10 комментариев

Такая вот ирония.

Главный квест стартующего сезона для Гильермо Абаскаля – уместить и распределить всех атакующих футболистов, потому что конкуренция выше, чем два человека на место.

Тем ироничнее выглядело появление с «Оренбургом» в стартовом составе Мелешина и Зиньковского, которым еще недавно хотелось заботливо порекомендовать как минимум этот сезон провести где-нибудь еще.

Но если выходы Мелешина и Зиньковского еще можно было ожидать из-за сложностей с центрфорвардами и правыми вингерами, то выход Максименко стал полной неожиданностью. Даже несмотря на то, что вратарь сыграл в основе с «Нефтчи», где был ровно тот же состав, что и с «Оренбургом».

Абаскаль объяснил решение тем, что Максименко выглядел на тренировках лучше и заслужил место в старте. И пообещал, что даст ему время и не будет «убивать», как и не «убивал» раньше Селихова.

Правда, убивать Максименко особенно не за что: да, он мелко ошибался на выходах и неидеально играл ногами, но ни в одном пропущенном мяче его не обвинить. Вероятно, дальше в старте тоже продолжит Максименко – и это пока главный сюрприз от испанского тренера.

Первый тайм «Спартака» запомнится пятками: например, Зобнин и Зиньковский трижды ими сыграли в первые 20 секунд. А в последние 20 секунд Зиньковский применил пятку более заметно – и классно обострил комбинацию, которую довели до гола Промес и Мозес.

На этом, пожалуй, можно перестать обсуждать атакующих игроков «Спартака», потому что главной звездой команды в этот день был Даниил Хлусевич. В первом тайме он мог забивать минимум два, но сначала невероятно потащил защитник Перес, а потом вратарь Сысуев (здесь советую вспомнить, какой финт Хлусевич сотворил перед ударом в дальний).

В общем, за первый тайм «Спартак» хотелось похвалить. Уверен в себе был даже Дуарте, который шел вперед и иногда даже с дриблингом. Прямо впечатляло, что команда Абаскаля играл с таким запасом – а это еще без Соболева, Джикии, Бонгонда, Медины, Николсона, Бальде и Игнатова.

Рухнуло все тоже впечатляюще – один проход Воробьева и один забег Флорентина в контратаку (очень странно там себя повел Мозес, который пробежал все поле назад, но никак не пытался мешать удару).

Абаскалю ничего не оставалось, как бросать всех атакующих игроков. Конечно, Бонгонда, Бальде и Игнатов добавили ярости атакам «Спартака», но герой остался тот же – Хлусевич.

Вообще с «Оренбургом» случилось его перевоплощение. Мы привыкли, что он добегает до лицевой и пытается обводить соперников вдоль нее, а теперь смещался в центр не боялся бить с правой. Причем Хлусевич не только бил и забивал, но и просто много был на мяче – у него самая насыщенная карта касаний*.

*На картинке закрашена усредненная зона игровых действий. Чем больше действий у игрока, тем выше точность в обозначении зоны

Еще у Хлусевича 4 паса в штрафную, а 3 – точные. И больше всего игровых действий (пасы, удары, подкаты, отбор, дриблинг и так далее) – 73. Для сравнения: у Промеса – 60, а у Литвинова – 58.

Остается только поблагодарить менеджеров «Сассуоло», которые не захотели продавать Рожерио в «Спартак».

У Абаскаля есть левый защитник получше.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; spartak.com/Александр Ступников