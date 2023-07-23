10 комментариев

Аналитика Глебчика
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Абаскаль все лето собирал форвардов, а «Оренбург» победил Хлусевичем

Даниил Хлусевич Даниил Хлусевич
Спартак Спартак
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

Такая вот ирония.

Главный квест стартующего сезона для Гильермо Абаскаля – уместить и распределить всех атакующих футболистов, потому что конкуренция выше, чем два человека на место.

Тем ироничнее выглядело появление с «Оренбургом» в стартовом составе Мелешина и Зиньковского, которым еще недавно хотелось заботливо порекомендовать как минимум этот сезон провести где-нибудь еще.

Но если выходы Мелешина и Зиньковского еще можно было ожидать из-за сложностей с центрфорвардами и правыми вингерами, то выход Максименко стал полной неожиданностью. Даже несмотря на то, что вратарь сыграл в основе с «Нефтчи», где был ровно тот же состав, что и с «Оренбургом». 

Абаскаль объяснил решение тем, что Максименко выглядел на тренировках лучше и заслужил место в старте. И пообещал, что даст ему время и не будет «убивать», как и не «убивал» раньше Селихова.

Правда, убивать Максименко особенно не за что: да, он мелко ошибался на выходах и неидеально играл ногами, но ни в одном пропущенном мяче его не обвинить. Вероятно, дальше в старте тоже продолжит Максименко – и это пока главный сюрприз от испанского тренера.

Первый тайм «Спартака» запомнится пятками: например, Зобнин и Зиньковский трижды ими сыграли в первые 20 секунд. А в последние 20 секунд Зиньковский применил пятку более заметно – и классно обострил комбинацию, которую довели до гола Промес и Мозес.

На этом, пожалуй, можно перестать обсуждать атакующих игроков «Спартака», потому что главной звездой команды в этот день был Даниил Хлусевич. В первом тайме он мог забивать минимум два, но сначала невероятно потащил защитник Перес, а потом вратарь Сысуев (здесь советую вспомнить, какой финт Хлусевич сотворил перед ударом в дальний). 

В общем, за первый тайм «Спартак» хотелось похвалить. Уверен в себе был даже Дуарте, который шел вперед и иногда даже с дриблингом. Прямо впечатляло, что команда Абаскаля играл с таким запасом – а это еще без Соболева, Джикии, Бонгонда, Медины, Николсона, Бальде и Игнатова.

Рухнуло все тоже впечатляюще – один проход Воробьева и один забег Флорентина в контратаку (очень странно там себя повел Мозес, который пробежал все поле назад, но никак не пытался мешать удару). 

Абаскалю ничего не оставалось, как бросать всех атакующих игроков. Конечно, Бонгонда, Бальде и Игнатов добавили ярости атакам «Спартака», но герой остался тот же – Хлусевич. 

Вообще с «Оренбургом» случилось его перевоплощение. Мы привыкли, что он добегает до лицевой и пытается обводить соперников вдоль нее, а теперь смещался в центр не боялся бить с правой. Причем Хлусевич не только бил и забивал, но и просто много был на мяче – у него самая насыщенная карта касаний*.

*На картинке закрашена усредненная зона игровых действий. Чем больше действий у игрока, тем выше точность в обозначении зоны

Еще у Хлусевича 4 паса в штрафную, а 3 – точные. И больше всего игровых действий (пасы, удары, подкаты, отбор, дриблинг и так далее) – 73. Для сравнения: у Промеса – 60, а у Литвинова – 58.

Остается только поблагодарить менеджеров «Сассуоло», которые не захотели продавать Рожерио в «Спартак».

У Абаскаля есть левый защитник получше.

Спартак – Оренбург 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
23 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мозес, 1:1 – 50 Воробьев, 1:2 – 67 Флорентин, 2:2 – 76 Хлусевич, 3:2 – 90 Хлусевич.
СпартакМаксименко, Дуарте, Литвинов, Зиньковский (Бонгонда, 58), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 72), Зобнин (Умяров, 72), Мартинс Перейра, Денисов, Мелешин (Кейта Бальде, 77).
ОренбургСысуев, Полуяхтов (Сиваков, 77), Гойкович, Перес, Печенин, Капленко (Башич, 81), Вера, Флорентин, Ковалев (Оганесян, 46), Мансилья (Марин, 88), Воробьев.
Предупреждения:
Флорентин (45), Мелешин (65), Перес (65), Мансилья (79), Сысуев (88), Кейта Бальде (90).

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Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче  

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; spartak.com/Александр Ступников

10 комментариев

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Chuha-Motibg
Предлагаю сразу ставить минус, ибо писанина Гдеба не имеет ничего общего с аналитикой.
+5
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Александр Комогорцев
Какой корявый заголовок. Какой крутой оренбург
+4
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Тюменский медвежонок
когда уже Чернявскому запретят писать стать на спортс.ру? как можно было додуматься "высрать" такой заголовок?
+4
0
+4
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krokodilych
Ну, должно же было Хлусевича когда-нибудь прорвать :)

В "Спартаке" он всё время производил впечатление человека, которому явно не хватает уверенности в себе, и ему это жутко мешало. Вроде бы пытался и бежать, и обострять, и отдавать опасные передачи, но при заметной активности и самоотдаче КПД оставлял желать лучшего.

Надеюсь, теперь у него пойдёт. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно.
+3
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БляхаджинсКарпина
вижу дурацкий заголовок и сразу понимаю кто его автор 💪
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Sinister Kid
Ахаха, Хлусевич первый раз за 50 матчей в створ попал и сразу великий футболист.
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Sinister Kid
Ахаха, Хлусевич первый раз за 50 матчей в створ попал и сразу великий футболист.
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Максим Савчук
Ответ Chuha-Motibg
Предлагаю сразу ставить минус, ибо писанина Гдеба не имеет ничего общего с аналитикой.
Ага, особенно итог. Хлусевич защитник лучше Роджерио. При том, что он в 2 пропущенных голах поучаствовал.
+1
-1
0
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Мерседес уходит от погони
Ответ Максим Савчук
Ага, особенно итог. Хлусевич защитник лучше Роджерио. При том, что он в 2 пропущенных голах поучаствовал.
Откройте скорее форточку. Задохнётесь же от собственной душности.
0
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