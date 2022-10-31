Почему Нидерланды играют в оранжевой форме, хотя на флаге этого цвета нет?

Пестрая классика.

Оранжевая форма сборной Нидерландов – это что-то очень привычное и знакомое еще из детства. Будто бы так было, есть и должно быть.

При этом вполне логично задаться вопросом: а почему вызывающий и нестандартный оранжевый, если на флаге этого цвета нет? Да, то же самое касается и Италии в синем, и Германии в белом, но сегодня мы поговорим о Нидерландах.

Три года назад об этом спросили даже Артема Дзюбу.

– Артем, почему у сборной Голландии оранжевая форма?

– Хм, интересно. Ну они накуренные все, может быть, дружно? Я не знаю, почему оранжевая! Но голландцы сейчас сильные. Крутые!

Так откуда взялся оранжевый?

Оранжевый – цвет голландской королевской семьи. Он появился в 1570-х, когда Нидерланды начали бороться за независимость.

Дело было так: после раздела Священной Римской империи Нидерланды отошли к Испании, но новые порядки не вдохновили голландцев. Людям не нравилось повышение налогов, подавление протестантизма и централизация власти.

Начался бунт, который перерос в Восьмидесятилетнюю войну Нидерландов – именно столько голландцы сражались за независимость. На старте протест возглавил принц Вильгельм Оранский – он вырос на юге Франции в княжестве Оранж и оттуда получил фамилию.

Оранж знаменит плодородными землями, там в том числе растут и апельсины. Они есть даже на гербе княжества.

Оранжевые корни отразились в образе Вильгельма Оранского. На поле боя принц надевал небесно-голубой мундир, легкие латы, пышный галстук из брюссельских кружев, широкополую шляпу с перьями и – главное – вызывающе яркий оранжевый шарф.

Стиль переняла и армия. Оранжевые ливреи отличали голландцев в бою от противника – испанцев и немецких наемников, которые зашли на территорию страны.

Оранжевый нанесли и на флаг, под которым случились первые победы голландских повстанцев. Армия Оранского под оранжево-бело-лазурным триколором отбила город Брилле – первый шаг к освобождению страны. Этот же флаг развевался и на военных кораблях.

Триколор назвали Флагом принца, а потом он и вовсе стал государственным.

Четыре поколения принцев Оранских; Вильгельм Оранский – крайний слева

Только в дальнейшем оранжевый заменили на красный. Есть три версии, почему так произошло:

1. Краситель для создания оранжевого цвета состоял из двух пигментов – желтого и красного. Желтый пигмент был не очень долговечен и быстро выцветал на солнце, из-за чего оранжевая полоса быстро превращалась в красную.

2. Оригинальные цвета флага были слишком блеклыми, чтобы рассмотреть их издалека. Например, на море. Поэтому лазурный цвет заменили на синий, а оранжевый – на ярко-красный.

3. Во время оккупации Францией на стыке 1700-1800-х годов новая власть настояла, чтобы голландский флаг соответствовал по цветам французскому.

В 1813 году власть в Нидерландах вернулась к дому Оранских, а красную полосу даже заменили на оранжевую – таким образом демонстрировали единство народа с правителями. Правда, ненадолго: Королю Вильгельму I больше по душе был флаг с красной полосой.

При этом нашли компромисс: иногда красно-бело-синий флаг вывешивали с оранжевым вымпелом, эта традиция сохраняется и сейчас.

Последний раз идею вернуть оранжевую полосу выдвигали незадолго до Второй мировой голландские социал-националисты, но Королева Вильгельмина в 1937 году почувствовала тревожный сигнал (правда, будущее все равно было неизбежно) и издала указ, что голландский флаг – это красный, белый и синий.

Впрочем, оранжевая традиция никуда не делась. Это символ и Королевской семьи (да-да, там до сих пор наследники Дома Оранских), и страны в целом. Отсюда – и форма футбольной сборной, и многое другое оранжевое в Нидерландах.

В Амстердаме даже есть большой оранжевый праздник – 27 апреля. В этот день весь город отмечает день рождения Короля Виллема-Александра и поет «Оранжевые наверх, оранжевые наверх, да здравствует Король!»

Интересно, что несколько десятков лет назад оранжевый праздник отмечали 30 апреля. В день рождения Королевы Юлианы, которая отреклась от престола еще в 1980 году. Тем не менее многие туристические гиды и путеводители до сих пор ошибочно сообщают, что надевать оранжевое и гулять нужно 30-го числа.

Туристы следуют указаниям, но в итоге выглядят очень нелепо. В Амстердаме над ними любят посмеяться. Есть даже специальный тег #vergistoeriste (на русский переводится с трудом, по смыслу означает «ошибающиеся туристы») и несколько видео об этой неловкой ситуации.

А сегодня в оранжевом голландцы выйдут против Сенегала – не пропустите их матч в 19:00.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Olaf Kraak; globallookpress.com/SCS/Soenar Chamid, Sylvia Lederer; unsplash.com/Abinash Satapathy; en.wikipedia.org