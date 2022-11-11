«Мне говорили: «Ты карлик, метр с кепкой». Вратарь «Сахалинца» (173 см) ушел в нападение в 22 и забил уже 8 голов во Второй лиге

Сюжет для кино.

Ренат Васиченко – один из двух лучших бомбардиров «Сахалинца» из Москвы (3-е место в своей подгруппе во Второй лиге). В этом сезоне у него 8 голов в 20 матчах, а перед этим форвард выдал хороший год в КФК – 27 мячей в 34 играх.

Вроде бы обычная статистика для нападающего, но есть нюанс. Ренат стал форвардом только пару лет назад, а до 22 лет был вратарем. Закончил школу ФШМ «Торпедо», но из-за роста 173 сантиметра никому не пригодился.

Ниже – монолог Васиченко о том, как перевернуть карьеру и не сдаться, когда новая жизнь приносит кучу трудностей.

Слово – Ренату.

* * *

Я из города Ангарск, это Иркутская область, где озеро Байкал. Там футболом и начал заниматься, причем очень рано – чуть ли не в три года. У меня папа тоже футболист, был вратарем, но реализовать мечту и заиграть на серьезном уровне не получилось. Были вторые лиги, но не более того.

Поэтому он хотел сделать вратаря из сына – так с самого детства меня и поставили в раму. Не могу сказать, что мне нравилось быть вратарем, скорее, в поле было больше по кайфу. Во дворе вообще никогда не вставал в ворота. Но со временем привык.

В 9 лет папа повез меня в Москву. К счастью, у моей семьи была такая возможность. Отец составил списки, какие в Москве есть академии и команды. Начали мы с «Локомотива». Как сейчас помню тот день в Черкизово: я еще совсем маленький, сидел, ждал в этом манеже.

Пришел тренер, говорит: «Давай, выходи». Выхожу, тренер меня найти не может. Потом видит, что я с вратарями занимаюсь. И выдает: «Какой ты вратарь? У тебя рост метр двадцать. Ты куда вообще? Иди давай отсюда». Представляете, мне даже не дали потренироваться! Просто 5 минут на поле побыл и ушел.

Мы поехали в ФК «Москва», туда меня сразу и взяли. Вскоре был Кубок Валерия Воронина, как раз играли с «Локомотивом» в финале. Я вышел во втором тайме, отлично отыграл, а тренер, который меня задвинул, подошел и сказал: «Ладно, если хочешь, приходи обратно». Я, конечно, отказался.

Не могу, кстати, сказать, что всю жизнь был маленького роста. Сначала средний был, но со временем сверстники стали расти – особенно вратари-сверстники, – а я вообще нет.

Делал все, чтобы вырасти. Отец приделал брусья в квартире, я висел на них каждый день. Все руки были в мозолях! Морковку эту ел все детство, просто каждый день ее покупали. Папа ростом где-то 180, мама – 175, даже повыше меня. А я вот 173 – и ничего с этим не сделаешь.

Когда мне было лет 19, пошел даже по костям проверять, могу ли еще вырасти. Сложили рост отца, рост мамы, кости проверили – сказали, что рост у меня должен быть 183 см – на 10 больше, чем сейчас. Но пока не вырос ни на сантиметр – 173 как было, так и осталось.

Впрочем, в детском футболе рост никак не сказывался. Клянусь, мне за шиворот ни разу не закинули, потому что был очень прыгучий. С отцом каждый день ходили прыгать по ступенькам с утяжелителями – с 1-го по 14-й этаж, три серии. Всегда допрыгивал до перекладины и долетал до девяток. И не боялся на выходы идти. Да, может, где-то не доставал, но к линии из-за роста не привязывался, шел с коленом, с кулаком, кричал: «Я-я-я-я». Все как положено.

Но к концу футбольной школы я уже подозревал, что как вратарю мне мало что светит. Все на рост смотрят, ты постоянно об этом думаешь, это мешает.

Как-то мы отдыхали в Сочи, мне было 17 лет. Мама говорит: «Слушай, давай наймем тренера для нападающих, будешь тренироваться параллельно нападающим. А отцу не скажем». Пойти вдруг в 17 лет в нападение? Показалось, что это как-то слишком дерзко. Не решился на такое, сказал маме нет и продолжил играть в раме.

Да и детская карьера нормально складывалась: я основной вратарь ФШМ «Торпедо» – команды из вышки, капитан, меня все знают. Несмотря на все опасения, оставалась надежда: «Похер, были в футболе вратари моего роста, я тоже заиграю».

Когда заканчивал академию, меня и других ребят подключали в КФК – там поиграл немного с мужиками. Конечно, прошел через шутки. Мне вообще всю жизнь говорили: «Ты карлик, метр с кепкой, тебя в воротах не видно». Я никогда не обижался: ну как можно обидеться на шутку про рост? Тем более это всегда по-доброму. Не было такого, чтобы кричали: «Уберите карлика, он вообще не достает ни до чего».

Да и ценили за хорошую игру ногами, это меня выделяло. Я уже сказал, что все детство играл во дворе в поле. И вообще много играл в поле – вне тренировок не вставал в ворота никогда. Уверен, это помогло.

Так меня и пригласили в московский «Арарат». Там был тренером Игорь Звездин, а спортивным директором – Артем Хачатурян. Они мне написали: «Нам глобально нужен не вратарь, а 11-й полевой, который будет играть ногами и помогать выходить из-под прессинга». Хотели играть как «Барселона».

Только в «Арарате» не срослось: пробыл три месяца, съездил на Кипр на сборы, даже на Кубке ФНЛ сыграл, но меня в итоге не заявили, пришлось возвращаться в КФК. Там случился неприятный инцидент: меня и моего друга выгнали за драку. Я не буду рассказывать детали, но моя вина есть, признаю ее, никаких вопросов.

Ну и ситуация: мне уже 21 год, идет сезон, команды нет, ничего нет, я вратарь с ростом 173 см.

Внезапно отец устроил мне просмотр в «Кванте» из Обнинска. Каким чудом, не представляю. Едем туда на машине, часа два дороги, приезжаем – на воротах даже сетки нет. Не хочу ничего плохого про «Квант» сказать, но такое не очень вдохновляет. Ну как так? Тренировка команды Второй лиги, а ворота без сетки. Думаю: «Е-мое! Ладно, пофигу, надо доказывать». А там и доказывать особенно не пришлось, у них был только один вратарь. Меня вторым и оставили.

Основной вратарь взрослый, опытный, ему 37 лет, до сих пор в «Кванте» играет. Он был безоговорочно первый, я только тренировался, совсем не играл, может, пару матчей только провел. Один был жуткий! Чемпионат же начинается с Кубка России, с какой-нибудь 1/256 финала. Меня ставят в основу, мы ведем 3:0 у «Долгопрудного», зрителей полные трибуны, дождь идет, а они болеют, не уходят. И представляете: мы умудрились проиграть 3:4, я все эти четыре гола пропустил. Как же стыдно было, пусть мой гол там только один от силы.

Приезжаю домой, отец говорит: «Слушай, а точно оно тебе надо? Кажется, ничего не получается». Я это слушать не стал, продолжил ездить на тренировки. Полгода так поездил на электричке два часа в одну сторону, а потом начал прогуливать.

Вот тебе 21 год, ты едешь в этой электричке два часа и всю дорогу думаешь: «Зачем я туда еду? Ради чего? Меня все равно не ставят, как бы я там ни тренировался. Может, оно мне и правда не надо? Зачем я тогда потратил на это жизнь? А что делать, если не футбол?».

Плюс надо понимать, сколько нам платили. У меня зарплата была то ли 7500, то ли 7900 в месяц. Премиальных почти не было, потому что мы в самой жопе шли. Однажды был случай, когда благодаря лимиту на молодого футболиста меня выпустили в старте, а мы выиграли. Две тысячи рублей получил премиальных.

Эти мысли из электрички все-таки победили. Дошло до того, что я доезжал до тренировок всего два раза в неделю. Придумывал отмазки, что заболел, что мне плохо, третье, пятое, десятое.

Дело к ноябрю-декабрю, почти конец первого круга. Я решил, что «Квант» все, минус. Не хочу и не могу больше туда ездить. Ответа, что делать дальше, у меня не было. Какое-то время ничего не делал – просто дома сидел и в комп играл.

Вдруг мне пишет Миша Литвин (блогер, основатель и главный босс «Сахалинца» – Sports.ru), мы с ним знакомы по ФШМ: он 99-го, а я 98-го. Не сказать, что прямо друзья, но чуть-чуть общались. Он говорит: «Я собираю команду в КФК, подумал про вратаря, сразу о тебе вспомнил».

Я загорелся, снова захотел играть в футбол. Так и оказался в «Сахалинце». Это был февраль 2020-го, мы немного потренировались, должны были поехать на сборы. Но начался коронавирус, карантин, все постепенно закрывали, сборы отменились.

Полетел в Иркутск, домой – там-то мое сознание и перевернулось.

Карантин длился два месяца, а мы все эти два месяца с пацанами на коробке играли в футбол. Вот прямо как в детстве, офигенно. Папа с пивасиком приходил посмотреть. Чтобы вы понимали: я ему ни разу в жизни не говорил, что хочу играть в поле, никогда не обсуждали это. Да и вообще по душам редко разговаривали.

Вдруг он мне говорит: «Пойдем, хочу с тобой кое-что обсудить». Идем с отцом, он такой: «Я, возможно, был не прав. Надо было раньше тебя в поле попробовать».

Причем ему и мама, и все раньше говорили, что надо меня в нападение ставить. А он считал иначе. В итоге такой разговор начался, это было очень неожиданно.

И он продолжает: «А не хочешь в поле, в нападении попробовать? Понятно, что вратарем уже не получается, а вдруг тут сложится? Глобально ты ничего не теряешь, а так есть небольшой шанс. Попробуй год-два. Да-да – нет-нет. Найдем тебе, чем заниматься, если что».

Я в ступоре, думаю: «Мне 21 год, будет 22, какое нападение? При этом сердце подсказывает: а почему нет?» Я загорелся, как давай тренироваться, бегать, готовиться.

Когда карантин закончился, надо было ехать в «Сахалинец» и как-то об этом сообщать. Представляете дикость? Подойти к тренеру Юрию Дроздову и заявить, что я теперь играю в поле. Еще раз: в 21 год сказать тренеру полупрофессиональной команды, что я больше не вратарь, а нападающий. Это прямо испытание – тем более Дроздов серьезный человек, известный футболист.

Хорошо помню тот день. Неделя до сборов, я собрался духом, иду к Дроздову. Говорю: «Алексеич, я решил попробовать в поле». Он, кажется, ожидал чего угодно, но только не этого. И просто замер: «Ренат, ты что, с ума сошел?»

Дальше говорит: «Во-первых, какое еще поле, ты вратарь. Во-вторых, мы брали тебя в том числе и для медийности, что у команды будет маленький вратарь. О чем ты говоришь?»

Я понял, что мой единственный шанс – обратиться к Мише Литвину. Он нормально отреагировал. Сказал Дроздову: «Алексеич, давайте ему дадим шанс, пусть попробует. Да, звучит абсурдно, но нельзя же так сразу зарубить». В общем, уговорили его.

Дальше двусторонка, меня выпустили на двадцать минут за второй состав. И я забил 2 гола основе. Все удивились и сказали, что возьмут меня на сборы как полевого. Это было невероятно.

Но это один матч, а дальше начались сборы. Я начал тренироваться вместе с теми, кто играл в поле всю жизнь. Знаете, я чувствовал себя просто говном. Кем-то вообще ненужным, каким-то отбросом. На меня всерьез не смотрят, говорят, тут иди в защите поиграй, тут в полузащите побегай, тут подачи поделай. Короче, затыкал дырки на тренировках.

Первая игра – все вышли, я один не вышел.

Вторая – вышел на замену, чуть не забил, проиграли.

Третья игра – с «Машуком» в Пятигорске, последний день сборов, прямо с чемоданами туда приехали. Мы проигрываем 0:3, остается 15 минут, меня выпускают левым латералем.

Честно скажу, это были просто смертельные 15 минут. Мне было так тяжело физически, думал, что сдохну прямо на поле. Из-за меня еще два гола забили, счет стал 0:5. Я бегал и думал: «Господи, когда все закончится?» Просто я вратарь, сколько бы ни играл в поле в дворе, с непривычки бегать по бровке на большом поле туда-сюда невозможно.

Заходим в раздевалку, Алексеич всех благодарит за сборы, называет фамилии тех, кто команду покидает. Среди фамилий – моя.

И как вот дальше? Я только что уговорил взять меня как полевого, забил сразу два гола, поверил в себя, поехал на сборы, а теперь мне надо все начинать заново. Куда идти? Говорить, что был вратарем, а в 22 стал нападающим? Чтобы опять сказали, что я сошел с ума?

Приезжаю в Москву, мне друг говорит: «У нас команда в КФК, приезжай на тренировку». Приезжаю, какое-то поле в парке, даже не 8х8, а мини-футбольное. Переоделись в каких-то кабинках, пошли на поле. Я за лицо взялся, думаю: «Зачем мне этот футбол вообще?»

Плюс ребята, к которым куда-то в КФК можно напроситься, все меня знали как вратаря. Еще аватарка в вотсапе была во вратарской форме. Помню такой диалог: «Позиция?» – «Нападающий» – «Какой нападающий? Ты вратарь! Раньше надо было думать и позицию менять. Пока»

Я сижу дома неделю, ничего не происходит. Никому я не нужен. Ни в поле, ни на воротах. Отчаяние полное. Думаю: «Схожу-ка я на игру «Сахалинца» в КФК, все равно делать нечего, с пацанами хоть пообщаюсь». Приезжаю, они каких-то булочек обыгрывают 7:0. Все довольные, на позитиве, меня в раздевалку позвали.

Я как-то смотрю на это и думаю: «Ну что, мне взять и закончить с футболом? Нет, попробую еще». Уверенности набрался, иду к Дроздову: «Алексеич, а можно у вас просто тренироваться? Ни заявлять, ничего больше не надо, просто хочу тренироваться».

Он смотрит на меня: «Ладно, приходи завтра». Я про себя думаю: «Офигеть!» Честно, у меня и мыслей не было, что меня куда-то заявят и что я когда-то там буду играть. Просто был минимальный шанс, я за него зацепился.

Дальше – просто везение! Тренируюсь неделю, меня вдруг вызывают в комнату. Говорят: «У нас не хватает на полную заявку на матч, мы тебя заявляем».

Чудо какое-то. Они меня только что выгнали со сборов, а тут вдруг на сезон заявляют. Посидел один матч, на второй вышел на 15 минут. На третий тоже на 15 минут, потом еще и еще. И тут играем с командой, которая меня из-за аватарки не взяла. Выпускают в нападении, раз – и вот мой первый гол за «Сахалинец».

Из-за карантина чемпионат проходил в один круг, дальше начался Кубок КФК. У нас первая игра, я выхожу на замену, забиваю 2, мы побеждаем 5:0 или 5:1. Потом с «Локомотивом»-2 выхожу тоже за 20 минут до конца – снова забиваю 2. Вышли в плей-офф, там меня опять поставили левым латералем, мы проиграли и вылетели.

Сезон закончился, дальше был Кубок ютуба, проиграли «Эгриси» в финале. После игры Алексеич объявлял, кто из 22 игроков покинет команду. Оставили только 9 человек, среди них – меня. То есть убрали весь запас, несколько человек из основы, а меня – запасного – оставили. Возможно, благодаря Мише, не буду отрицать.

При переходе из ворот в поле сложнее всего было научиться выдерживать нагрузки, научиться долго бегать и не умирать. У нас еще команда такая бегающая, атлетичная, вдвойне сложнее было.

Здесь надо просто много тренироваться и привыкать. Сначала ты с трудом выдерживаешь 15 минут, но если постоянно бегать, бегать, бегать, то дальше проще. Я стал сильнее, мощнее, сейчас легко могу продержаться 80+ минут – и так, чтобы хорошо двигаться, а не стоять.

Перед вторым сезоном в КФК поставили задачу занимать первое место и выходить во Вторую лигу. Собрали очень сильный состав, возможно, он даже сильнее, чем у нас во Второй лиге сейчас. Это, конечно, на мне снова отразилось. Я 4-й нападающий из 4, опять по 15 минут играю, опять периодически на позиции латераля.

В том сезоне КФК у меня 27 голов в 34 матчах, но первый забил только в 10-м туре, как раз с позиции латераля. Дальше один из нападающих ушел во Вторую лигу, а его место доверили мне. Я начал играть, забивать, так и пошло. Впереди был уже профессиональный футбол.

Там получилось забавно. Играем на сборах, против нас соперники из Второй лиги. Знаете, у меня ничего не получалось. Ни мяч не дают принять, ни развернуться. В КФК как было: принял, пошел покурил, вернулся, побежал, забил. А тут ничего не дают – дерзко, жестко, быстро. Еще думал: «Ну не может же быть такая разница, просто не может».

Я 10 матчей перед сезоном не мог забить, но меня все равно поставили с основу, в первом матче голевую отдал и гол забил. И первые туры хорошо сложились – 5 голов в 4 матчах. Но голову вообще не снесло. Я не думаю о том, что был вратарем, забыл для себя об этом. Есть настоящее и надо двигаться вперед, а не вспоминать прошлое.

Конечно, если вратаря удалят и замен не останется, встану в раму. У нас даже был матч с Липецком, когда второй вратарь по семейным обстоятельствам уехал. Тогда мне сказали, что в случае чего поставят меня. А так – вратарская история совсем не интересна. Вот тренируются наши вратари, но это никаких эмоций не вызывает, даже в их сторону не смотрю. Они где-то далеко, где-то совсем в прошлом.

Сейчас испытываю двойные чувства. С одной стороны, жалею, что раньше не пошел в поле. Кто знает, может, удалось бы выше сразу пробиться. С другой стороны, радуюсь тому, что есть сейчас. Может, дернись куда-то раньше, никуда бы вообще не попал.

Я же даже не волновался, когда впервые вышел в поле. Терять-то нечего, ожидания от себя минимальные, ты раскрепощен. Делаешь что-то удачное, у тебя получается – это приносит радость, сразу вдохновляет. Надеюсь, вы понимаете, о чем я.

Хочется еще сказать спасибо Дроздову, который мне просто разжевал, как и что надо делать на поле. Без него точно никаких голов не было. Например, если идет пас на фланг, то нападающие должны сделать скрещивание: тот, кто был на дальней, должен пойти на ближнюю, а другой – наоборот. Получается, что один уводит защитников (тот, кто идет на ближнюю с дальней), а второй оказывается свободен. Это интуитивно не очень понятно, по телевизору тоже не так заметно. Я бы в жизни до этого сам не дошел.

Сейчас мне 23 года, но, можно сказать, моя карьера длится всего пару лет. Каких-то больших планов не строю. Просто получаю удовольствие от того, что нашел себя в футболе.

У меня есть мечта – сыграть в РПЛ.

Да, это очень тяжело, это много работы, но я уже через такое проходил. Когда-то из ворот 8 голов во Второй лиге мне тоже казались чем-то недостижимым.

Но это же случилось. Почему не может случиться и дальше?

Фото: Instagram/renat_7, fc_sakhalinec; VK/fcfsm1998, sckvant, fcmetallurg_lip