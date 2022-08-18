«Я вырос на улице, где нет правил». Гуляем по родным районам Промеса в Амстердаме

Хватит смелости кликнуть?

Квинси Промес обожает рассказывать в интервью, что футболистом он не стал, а родился. И часто вспоминает детство, где за футбол ему приходилось сражаться.

«Я вырос на улице, где нет правил, где должен уметь постоять за себя. Иногда приходилось драться, чтобы решить проблемы, хотя я никогда не искал конфликтов.

Поймите, в Амстердаме не так просто жить, как всем кажется. В детстве я бывал в гетто и видел, что там иногда может произойти. Мне в целом не было страшно, но определенная боязнь, конечно, присутствовала.

Я бы никому не посоветовал там появляться. Особенно по вечерам, когда в подземке гуляет много молодежи, которая ищет приключений».

Такой образ рисует Квинси, хотя он жил и близко не в самом лютом гетто Амстердама, как, например, Гус Тил. Об этом когда-то жутковатом месте мы рассказывали год назад – теперь время отправиться по местам Квинси.

Для Промеса все началось на западе – в районе Osdorp, который знаменит зелеными зонами. В этом месте даже разводят птиц (аистов и зимородков), но Квинси рос вдалеке от этой красоты – на улице Pesetalaan, на самой окраине и города, и района.

Из центра туда почти час ехать на трамваях с пересадками. Зато видишь не только сказочный Амстердам с каналами, характерными домиками и запахами, но и абсолютно серые места (при этом все равно благоустроенные) с обычной жизнью.

Часть первая. Место, где Промес родился, вырос и дрался, чтобы играть в футбол

1. Трамвай тормозит где-то в начале нужной улицы, а там сразу появляется нечто, напоминающее о Промесе.

Квинси не забывает корни и периодически ездит на историческую родину. Однажды в интервью он советовал блюда из суринамской кухни (напишите в комментах, если пробовали!): «Я обожаю роти и бамми-горенг и наси-горенг. Роти – это мучные лепешки, а бамми и наси-горенг – это обжаренные лапша или рис с мясом или птицей. Моя мама мне их постоянно готовила в детстве, сейчас я ее то и дело прошу об этом», – говорил Промес в 2015-м.

2. Заходим в те самые районы Квинси, где надо было за себя постоять! Обратите внимание на рюкзак на флаге: так голландские школьники обозначают, что успешно сдали экзамены.

3. Пока не страшно!

4. Проникаем внутрь.

4. Так выглядит улица Pesetalaan, где Промес жил до 14 лет, пока родители не развелись. Тихое место, где ничего не происходит.

5. Местная достопримечательность. Улица совсем маленькая, всего метров 500 в длину.

6. Возможно, Промес жил в этом доме.

7. Или в каком-то из этих двух!

8. На табличке – название улицы, а ниже – района.

9. Скульптуры львов на входе в один из местных одинаковых домов.

10. И такое сооружение на болоте.

«Эта улица, по моему мнению, одно из самых красивых мест в городе. Редко проезжаю мимо, но каждый раз накатывает. В те времена, если вы захотели поиграть в футбол на общей площадке, то у вас должен был быть определенный настрой. Иначе вы просто бы сидели в сторонке. Мне удалось пробиться – с кровью, потом и слезами.

Но если я сейчас пойду на эту площадку днем, то, скорее всего, она будет пуста. Нынешние дети сидят по домам, а мне грустно из-за этого. Я думаю, такой образ жизни делает их более мягкими, менее нахальными, менее уличными», – рассуждал Квинси в интервью на сайте «Аякса».

Интересно, что своими детьми в этом плане Промес тоже недоволен:

«У меня трое детей. Ни один из них не родился в Амстердаме, у них совсем другое детство, не такое, как у меня. Они мало играют на улице, и это позор. Я хотел бы показать им, каким город был для меня раньше. Когда они немного подрастут, я отведу их в свой старый район, покажу им его. Мне это кажется чем-то очень приятным и важным, потому что это и часть их истории».

Часть вторая. Место, куда 14-летний Промес переехал после развода родителей – это остров

После развода родителей Квинси короткое время пожил где-то на севере, но там ему не нравилось. «Мой новый дом оказался маленьким, ощущал себя там не очень, – говорил Промес. – Это были темные времена, когда мне было некомфортно в собственной шкуре. Я тяжело переживал развод родителей, мне пришлось привыкать к новому району, где я никого не знал, а еще у меня был период полового созревания».

Вскоре Промесу стало намного комфортнее: с мамой они переехали в очень приличное место – на KNSM Island. В середине 20-го века остров занимала Королевская голландская пароходная судоходная компания, но в 1990-е оттуда убрали доки, а район преобразовали в жилой.

Промес был счастлив: «Из маленькой квартирки на севере мы с мамой переехали на восток. Так начался более приятный период, я почувствовал себя намного лучше. У меня было гораздо больше свободы передвижения – на трамвае я мог ехать во всех направлениях. Ощущение свободы!»

10. На острове, конечно, супер!

11. Вроде бы ты почти в центре Амстердама, а вроде и на набережной.

12. Район выглядит очень солидно и дорого.

13. Есть и привычный антураж из самого центра.

14. Очень уютно!

15. Легкое напоминание о том, что здесь когда-то были доки.

16. Варламов бы оценил!

17. Намек на те самые каналы.

18. Обратите внимание на мосты – они разные.

19. Спорт тоже на месте.

Часть третья. Место, где Промес начинал футбольную карьеру и откуда перешел в «Аякс»

Промес начал играть в футбол неподалеку от родного района – в команде под названием RKSV DCG.

20. Выглядит как-то так.

21. Обычный спортивный комплекс, ничего особенного.

22. Здесь начинал Промес.

23. Главный вход в раздевалку.

24. Лаунж!

25. И еще немного видов.

26. А еще тут есть бейсбольная команда!

27. И у нее очень крутое название.

Отсюда 10-летний Промес уехал в «Аякс« в 2002 году. В 2008-м его отчислили. «Это были худшие дни в моей карьере, – вспоминал Квинси. – В тот день мой мир рухнул. Мне было 16, «Аякс» меня выгнал. Я постоянно плакал и не понимал, что с собой сделать».

Поведение Промеса бесило всех вокруг, он даже думал о завершении карьеры, но собрался и пришел в себя: «Обычно за мной приезжал фургон «Аякса», который забирал меня. Теперь я садился на поезд и везде ездил за деньги, а их не было. Выбирал между улицей и футболом. И сделал правильный выбор».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander