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Прекрасный «Спартак» будущего. Каким клуб может быть без Федуна?

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Мечты Чернявского.

В первой половине 2010-х я очень завидовал «Зениту» и ЦСКА: у одних был понятный курс с Лучано Спаллетти, у других – такая же разумная ставка на Леонида Слуцкого.

«Спартак» жил хаотично. Приглашали то Лаудрупа, то Эмери, а тренировать все равно мечтал гендиректор Валерий Карпин. И создавал команду под себя еще в 2008-м. 

По сути, тот карпинский «Спартак» со связкой Веллитон-Алекс – последняя версия клуба, которая напоминала хоть какой-то проект. С узнаваемым стилем, логичными трансферами и адекватными амбициями. 

Каррера сделать проект не успел (после чемпионского сезона все слишком резко разладилось), а Тедеско застал трех гендиректоров и вывозил исключительно за счет тренерских скиллов.

Хотя при Леониде Федуне так шарахались не всегда. В 2004-м он начинал прагматично и четко. 

Главное – Федун избегал ручного управления. Все доверил новому гендиректору Юрию Перваку – и вычистить лишних (на контрактах было 73 (!) игрока), и найти новых, и привести в порядок старых. Более того, Федун разрешил Перваку даже выбирать тренера. 

«Когда мы пришли, сразу стали покупать игроков под Старкова, – рассказывал сам Первак. – На чемпионате Европы все время с ним общались, я этого не скрываю. С Федуном назначение Старкова было обговорено. Правда, когда латыши не очень удачно выступили на Евро-2004, Леонид Арнольдович сомневался. Но я его убедил. Сказал: «Давай попробуем, это же не на всю жизнь».

Отсутствие Федуна в ежедневной жизни команды подтверждали и игроки. Например, Максим Калиниченко впервые увидел владельца только на фуршете после серебра-2005.

«В наше время (Калиниченко играл в «Спартаке» до 2008 года – Sports.ru) Федуна будто бы и не было. В информационном поле он отсутствовал вообще. Я его видел пару раз, когда были банкеты. Вероятно, впервые это случилось в 2005-м – тогда отмечали второе место и возвращение в Лигу чемпионов.

Думаю, многие тогда или не знали, или уже были не в состоянии понять, что это Федун приехал. Я бы тоже, наверное, не понял, если бы мне не сказали, что вот, наш номинальный хозяин приехал».

Покупки под Старкова получились очень эффективными. Начали с обороны, потому что в сезоне-2004 пропустили дикие 44 мяча (больше было только в 2003-м – 48).

Йиранек, Видич, Дедура, Погатец, Родригес – защиту просто пересобрали и вошли в сезон-2005 куда солиднее. 

Покупку Кавенаги можно оценивать по-разному, но желание купить звезду, которая может сделать разницу – разве плохо?

Переход Быстрова – разве не космос? 

Моцарт – разве не он еще 3 года был главным в опорке? 

Аленичев – разве возвращение такой легенды не кайф?

Бояринцев, Ковальчук, Ковач – да все приобретения того периода получились полезными, почти все игроки и пригодились, и задержались. С тех пор такого трансферного этапа не случалось. 

В итоге никчемный «Спартак»-2004 с Люком Зоа переродился в толковый «Спартак»-2005 с Неманьей Видичем – и это была лучшая терапия для болельщиков.

Все видели: после смуты за дело взялись серьезные люди, команду тренирует серьезный человек с опытом Лиги чемпионов и Евро-2004, на поле выходят серьезные игроки из Серии А (Йиранек, Моцарт). Тезис про оборонительный футбол Старкова просто абсурден: «Спартак» в 2005-м забил всего на один гол меньше ЦСКА (47 vs 48), который тогда взял и Кубок УЕФА, и золото РПЛ вместе с праймовыми Карвальо и Вагнером.

Уверен, тот «Спартак» мог долго идти по заданному курсу и прийти к чемпионству, но из-за сомнений Дмитрия Аленичева все рухнуло.

Старков противостоять ему не смог, а дальше в клубе открылись курсы для директоров, которые хотят стать тренерами. Здесь-то и начался хаос, который продолжается уже более 15 лет.

Я это все к чему: если отвечать на вопрос, что такое прекрасный «Спартак» будущего с новыми боссами, то, наверное, это «Спартак» в первые годы Федуна. Клуб, который знает, что делает, куда идет, чего хочет. Который не ищет заговоров, а все доказывает на поле. «Бойцов брать будем», – отвечал Первак, когда его спрашивали о новом векторе. 

После Карреры у меня жила надежда, что Федун своего добился и теперь-то может отдать «Спартак» тому, кто умеет управлять большим футбольным клубом.

Что существует человек, который мог бы зайти в «Спартак» генеральным директором, привести с собой команду профессионалов с европейским опытом и нужным образованием, а футбольную команду лет на пять доверить горячему тренеру с правильным ДНК – Валерию Карпину, например.

А уже спокойный Федун из Монако наслаждался бы возрождением – прямо как в 2005-м. 

За последние четыре года эта надежда совсем растворилась: а как еще может быть после смены пяти тренеров, трех гендиректоров и двух спортивных директоров?

Но теперь, когда уже даже гендиректор Мележиков подтверждает начало смены состава акционеров, можно снова помечтать.

Даже не так: прямо сейчас можно и нужно составлять карту в будущее.

Первое: этим летом у «Спартака» чудом снова появился перспективный тренер, хотя казалось, найти второго Тедеско невозможно. 

Гильермо Абаскаль внезапно предложил идеи стремительного вертикального футбола, а заодно выдал с ним неплохой старт. Это тот редкий случай, когда тренером довольны все: и команда, и болельщики, и руководство. 

Абаскаль приехал в Россию уже после всех событий и вряд ли уедет по политическим мотивам, поэтому даже в такой хрупкой обстановке логично работать с ним на перспективу. 

Да, болельщики «Спартака» склонны к резким переменам настроения в зависимости от результатов, только этот фактор любят преувеличивать. Например, Тедеско сначала не давал результат, но его работа была видна, команда менялась. Ему спокойно дали поработать, а Доменико в ответ добрался до второго места и квалификации Лиги чемпионов. 

На самом деле реальность такая: болельщики «Спартака» нападают на тренеров, которые много обещают, но с обещаниями не справляются. И за последнее время примеров два – Аленичев и Кононов. И Руя, и Ваноли терпели даже при нестабильности. 

У Абаскаля ситуация пока даже лучше, чем у Тедеско. Есть и игра, и результат, и хорошее общее впечатление. Новые боссы должны использовать это наследие Федуна, потому что с испанским тренером как минимум не промахнулись. Но даже если с Абаскалем в итоге не выгорит, по нему, по его схеме и по его футболу можно смело выбрать новую философию клуба.

Второе: «Спартаку» Федуна всегда мешала грандиозная текучка кадров – круговорот не только среди тренеров и директоров, но и на позициях помельче. Хотелось бы оставить этот бардак в прошлом. 

Например, в самом начале работы в ЦСКА Евгений Гинер брал людей всерьез и надолго. Роман Бабаев дорос до гендиректора из обычного юриста, а переводчика Максима Головлева в 2004-м вытащили под бразильцев прямо из института. Именно такие истории должны стать ориентиром, менеджеры должны работать годами – чтобы закладывалась здоровая система. 

Третье: скорее всего, без Леонида Федуна бюджет «Спартака» сократится, покупать Тиля и Педро Рошу и не париться, что не срослось, больше не получится. Вот почему важна осознанная командная работа менеджеров на дистанции: важно не тратить космические деньги на неподходящих игроков и не выплачивать бесконечные компенсации. Ведь немалая часть тех дополнительных денег Федуна просто сгорала из-за эмоциональных решений.

Четвертое: одна из ключевых задач нового спортивного блока – наконец-то наладить точечную селекцию. Например, «Спартак» давно ищет опорника, играющего в духе Канте, но почему-то не находит. Таким воспринимали Мартинса, а он оказался восьмеркой с креном на созидание. Плюс сильный центральный защитник – после ухода Жиго он «Спартаку» просто необходим.

В идеальном мире все может работать по примеру весеннего «Зенита»: когда вместо Дзюбы приезжает Кассьерра, а вместо Ракицкого – Родригао. Понятно, что между клубами особая связь, но притащить условного Глебова из «Ростова» в опорку – разве чрезмерно дорогая и неразрешимая задача?

Пятое: в новой реальности лучшее место для поиска новичков – Южная Америка. Бразильцы и аргентинцы все еще готовы ехать в Россию. Проблема только в недостатке больших специалистов по этому рынку. При выборе нового спортивного директора нужно учитывать этот фактор. Знаток латиноамериканского рынка может сделать разницу на футбольном поле.

Что ж, господа из «Лукойла», я помечтал. Теперь ваш выход.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов ; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev / Stringer; globallookpress.com/Vasilii Smirnov/Russian Look , Alexander Wilf/Russian Look , Dmitry Golubovich/Global Look Press Nataliya Kondratenko/Russian Look , Edgar Breshchanov/Global Look Press , Stupnikov Alexander/spartak.com ; spartak.com/Александр Ступников

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