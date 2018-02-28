Трофеи и слава или многомиллионные контракты? Новый побег из Европы в Китай

На днях стало известно, что 24-летний полузащитник "Атлетико" Янник Карраско уезжает из солнечного Мадрида. И куда же? Может быть в "Челси" или "Манчестер Юнайтед"? Или в "Ювентус", который этой зимой делал официальный запрос боссам "Атлетико"? Не угадали. Новым клубом молодого бельгийского таланта станет китайский "Далянь Ифан" - клуб, который только в прошлом сезоне вышел в первый дивизион чемпионата.

"Китайский чемпионат процветает" - прокомментировал сам Янник свое решение. Но неужели для молодого перспективного футболиста, котрым интересовались мнгогие топ-клубы Европы нет лучшего места, чем китайская Суперлига? А если еще учесть приближающийся чемпионат мира, до которого осталось всего 3,5 месяца? Безусловно, главную роль в решении бельгийца сыграли далеко не футбольные перспективы. Ради чего спортсмен в самом расцвете лет готов все бросить и уехать "покорять" Китай? Конечно, ответ очевиден - деньги правят этим грешным миром. Бывший одноклубник Янника Диего Годин признался, что за такую сумму даже он задумался бы о преезде: "К решениям футболистов о продолжении карьеры в Китае следует относиться с полным уважением. И не знаю, как бы я реагировал, если бы мне дали такие деньги, как Карраско".

Эхх, а ведь не так давно Янник забивал "Реалу" в финале Лиги Чемпионов, приковывал к себе внимание миллионов болельщиков. Разумеется, футболист сам в праве распоряжаться своей карьерой. Но увидим ли мы теперь когда-нибудь бельгийца снова в футболке сборной? Сможем ли наслаждаться его техничной игрой на ведущих европейских полях? Время покажет.

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