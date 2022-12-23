Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

Феерическая развязка на чемпионате России по фигурному катанию: впервые в истории два лидера набрали одинаковую сумму – 295,07.

Но Евгений Семененко с золотом, а Петр Гуменник на втором месте. Почему? За счет лучшего результата в произвольной (чуть подробнее – ниже).

Семененко безупречно, с фирменной борьбой на прыжках откатал предпоследним. Гуменник – как лидер после короткой – закрывал соревнования и допустил помарки: касание льда рукой, сдвоенные прыжки.

Один дополнительный оборот на любом или чистый четверной сальхов – и это уверенная победа, но нет.

Ожидание Гуменника в КиКе и Семененко (с пепельными волосами) в нескольких метрах от него на скамейке лидеров – украшение не только чемпионата, но и всего сезона.

Александр Самарин (слева) прекрасно понимал: ему отходит бронза – он самый спокойный на этих кадрах.

Штаб Семененко повидал многое и терпеливо ждал – Алексей Мишин будто бы даже ухмылялся.

Вероника Дайнеко, впечатлившая эмоциями накануне, тоже пыталась держать себя в руках.

Но, увидев оценки, загорелась.

Гуменник быстро-быстро считал в уме.

Но компьютер успел раньше.

И теперь фокус – на Семененко.

Но две золотые медали, как на Олимпиаде-2002, не вручают – регламент предусмотрел даже такие фантастические ситуации. Вот что сказано в пункте 17.5 правил нашей федерации:

«В случаях получения равных окончательных результатов в баллах участник/пара/танцевальный дуэт/команда с наивысшим результатом в баллах в произвольной программе получает первое место , и т.д. Если равны наивысшие результаты в баллах, лучшим будет спортсмен с более высоким местом».

У Семененко 195,92 балла в произвольной программе; наошибавшийся Гуменник набрал 190,60 и растерял приличный отрыв после короткой.

Судьи ювелирно попали сотая в сотую, и это сделало победителем Семененко. Как сумели? Для наших фигурных жюри нет нерешаемых задач.

***

На традиционное чемпионское интервью для Максима Транькова остались двое: игнорировать Гуменника, который формально был бы тут лишним, никто в особой ситуации не решился. И он достойно принял поражение:

«Я знал, что надо катать чисто. И когда на четверном сальхове на заезде я немножко дернулся, пошатнулся, понял, что сейчас будет прыжок вообще не пойми какой, как я приземлюсь, даже не мог вообразить. В этот момент я понял, что весь свой запас в баллах потерял и что больше у меня не может быть ни одной ошибки.

Я почему-то сначала увидел, что набрал 190,8, и решил, что я первый. Потом увидел, что 190,6, и тут у меня начались сомнения. Сначала ведь за произвольную показывают, только потом сумму. И думал: какой же я – первый или второй? Ну вот чтобы так совпали баллы… Это вообще неожидаемо, нереально. Наверное, сложно назвать такой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает» .

Семененко тоже не скрывал потрясения:

«Это было мощно. Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж . Думал ли догнать Гуменника? Шансы есть всегда, там уже как судьба решит. Конечно, очень приятно, когда все тренеры стоят за бортиком, переживают. Думаю, даже больше переживали, чем я сам».

Для Евгения это первая медаль чемпионата страны – с третьей попытки сразу золото. Два года назад он финишировал 11-м, в прошлом декабре драматично уступил бронзу Мозалеву (но все же поехал на Олимпиаду из-за болезни Коляды).

Теперь джокер Алексея Мишина – на вершине (пусть и не в абсолютном одиночестве).

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 295,07

2. Петр Гуменник – 295,07

3. Александр Самарин – 282,40

4. Дмитрий Алиев – 272,57

5. Артем Ковалев – 268,52

6. Андрей Мозалев – 267,90

Произвольная программа

1. Евгений Семененко – 195,92

2. Петр Гуменник – 190,60

3. Александр Самарин – 185,83

4. Дмитрий Алиев – 181,72

5. Артем Ковалев – 172,03

6. Андрей Мозалев – 169,20