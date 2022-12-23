Фигурный лед
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Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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Феерическая развязка на чемпионате России по фигурному катанию: впервые в истории два лидера набрали одинаковую сумму – 295,07.

Но Евгений Семененко с золотом, а Петр Гуменник на втором месте. Почему? За счет лучшего результата в произвольной (чуть подробнее – ниже).

Семененко безупречно, с фирменной борьбой на прыжках откатал предпоследним. Гуменник – как лидер после короткой – закрывал соревнования и допустил помарки: касание льда рукой, сдвоенные прыжки.

Один дополнительный оборот на любом или чистый четверной сальхов – и это уверенная победа, но нет.

Ожидание Гуменника в КиКе и Семененко (с пепельными волосами) в нескольких метрах от него на скамейке лидеров – украшение не только чемпионата, но и всего сезона.

Александр Самарин (слева) прекрасно понимал: ему отходит бронза – он самый спокойный на этих кадрах.

Штаб Семененко повидал многое и терпеливо ждал – Алексей Мишин будто бы даже ухмылялся.

Вероника Дайнеко, впечатлившая эмоциями накануне, тоже пыталась держать себя в руках.

Но, увидев оценки, загорелась.

Гуменник быстро-быстро считал в уме.

Но компьютер успел раньше.

И теперь фокус – на Семененко.

Но две золотые медали, как на Олимпиаде-2002, не вручают – регламент предусмотрел даже такие фантастические ситуации. Вот что сказано в пункте 17.5 правил нашей федерации:

«В случаях получения равных окончательных результатов в баллах участник/пара/танцевальный дуэт/команда с наивысшим результатом в баллах в произвольной программе получает первое место, и т.д. Если равны наивысшие результаты в баллах, лучшим будет спортсмен с более высоким местом».

У Семененко 195,92 балла в произвольной программе; наошибавшийся Гуменник набрал 190,60 и растерял приличный отрыв после короткой.

Судьи ювелирно попали сотая в сотую, и это сделало победителем Семененко. Как сумели? Для наших фигурных жюри нет нерешаемых задач.

***

На традиционное чемпионское интервью для Максима Транькова остались двое: игнорировать Гуменника, который формально был бы тут лишним, никто в особой ситуации не решился. И он достойно принял поражение:

«Я знал, что надо катать чисто. И когда на четверном сальхове на заезде я немножко дернулся, пошатнулся, понял, что сейчас будет прыжок вообще не пойми какой, как я приземлюсь, даже не мог вообразить. В этот момент я понял, что весь свой запас в баллах потерял и что больше у меня не может быть ни одной ошибки.

Я почему-то сначала увидел, что набрал 190,8, и решил, что я первый. Потом увидел, что 190,6, и тут у меня начались сомнения. Сначала ведь за произвольную показывают, только потом сумму. И думал: какой же я – первый или второй? Ну вот чтобы так совпали баллы… Это вообще неожидаемо, нереально. Наверное, сложно назвать такой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает».

Семененко тоже не скрывал потрясения:

«Это было мощно. Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж. Думал ли догнать Гуменника? Шансы есть всегда, там уже как судьба решит. Конечно, очень приятно, когда все тренеры стоят за бортиком, переживают. Думаю, даже больше переживали, чем я сам».

Для Евгения это первая медаль чемпионата страны – с третьей попытки сразу золото. Два года назад он финишировал 11-м, в прошлом декабре драматично уступил бронзу Мозалеву (но все же поехал на Олимпиаду из-за болезни Коляды).

Теперь джокер Алексея Мишина – на вершине (пусть и не в абсолютном одиночестве).

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 295,07

2. Петр Гуменник – 295,07

3. Александр Самарин – 282,40

4. Дмитрий Алиев – 272,57

5. Артем Ковалев – 268,52

6. Андрей Мозалев – 267,90

Произвольная программа

1. Евгений Семененко – 195,92

2. Петр Гуменник – 190,60

3. Александр Самарин – 185,83

4. Дмитрий Алиев – 181,72

5. Артем Ковалев – 172,03

6. Андрей Мозалев – 169,20

53 комментария

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Оз
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Ответ GullitRuud
почитал я историю он пару раз за карьеру разговаривал с судьями . это всё . о чём никто не знает его так сказать контрагенты ) или вообще не признаю сей факт или в одном случае ссылаются на обсуждение технических неполадок . дисквалификация была не за сговор с целью мошеннической подтасовки результатов , а за сам факт разговора что запрещено .
Предупреждения выносились именно за сговор. Есть факт, что у Бабенко и грузинского судьи одинаковые оценки для 30 спортсменов. И в 1999 году одинаковые оценки с украинским судьёй.
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Vanilopa
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Почему судьи так не любят Андрея Мозалева? Объясните ? Не понимаю
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Анаис_Анаис
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Мозалева сегодня просто утопили. А ведь он вчера идеально откатал короткую.
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Анаис_Анаис
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Ответ Agnidev
Есть ощущение, что ему сегодня отомстили за вчерашние жалобы с их стороны о недоборе до сотни...
Вот именно. Ему лучше вообще не заикаться о планах на турнир и о баллах, судьи этого не любят. А вообще мне кажется, это ещё отголосок неудачных ОИ
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Оз
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Ответ Николь Тян
Мне "понравилось " , что у Самарина компы такие же как и у Гуменника..
Так у Самарина компы выше, чем и у Алиева. Грибы Самарина
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Сладкий пончик
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Ответ Татьяна Велякина
Так ни кто не знал что Пётр сделает ошибку, не было бы касания рукой и он Чемпион.
Дело не в касании рукой, а в том что у кого-то есть право на ошибку, а кому то хоть три квада прыгни на подиум не заедешь.
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GullitRuud
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Ответ Оз
У Бабенко 2 официальные дисквалификации ИСУ в 1999 и 2017 годах. Обе за переговоры с другими судьями. Также были предупреждения в 1995-1997 годах о неподобающем поведении.
почитал я историю он пару раз за карьеру разговаривал с судьями . это всё . о чём никто не знает его так сказать контрагенты ) или вообще не признаю сей факт или в одном случае ссылаются на обсуждение технических неполадок . дисквалификация была не за сговор с целью мошеннической подтасовки результатов , а за сам факт разговора что запрещено .
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Николь Тян
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Мне "понравилось " , что у Самарина компы такие же как и у Гуменника..
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Этери Глейхмороз
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Автор, не надо сюда приплетать Олимпиаду 2002 года! На тех ОИ второе золото (канадской паре) было вручено в нарушение действовавших тогда правил, так как по сумме баллов за короткую и произвольную золото должны были получить только Бережная и Сихарулидзе.

Поэтому если с чем и сравнивать, так это с ЧЕ 1997 года среди мужчин, где сразу три участника набрали одинаковое количество баллов - по четыре. Победителем тогда стал Урманов также за счет результата в произвольной.
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Оз
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Ответ GullitRuud
Да , ну ..)) прям официальные документы , а что это за документы такие удивительные .. было проведено расследование выявлены случаи коррупции в судействе какие фамилии , цены , наказания , отстранения может быть даже посадки (мотивация судей на чем замешана , деньги небось ?) просветите вкратце .))
https://www.theglobeandmail.com/sports/suspension-slashed-for-skating-judge/article4160915/
Вот Вам ссылка о нарушениях Бабенко с 1995-1999 годах
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podkop09
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Ответ Sgi
Так никто и не подгонял. Баллы просто выставили и пошли по регламенту. Неожиданно - да. Подгонка - нет.
ахаха, такая большая а все в деда мороза веришь))
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Оз
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Ответ GullitRuud
Да , ну ..)) прям официальные документы , а что это за документы такие удивительные .. было проведено расследование выявлены случаи коррупции в судействе какие фамилии , цены , наказания , отстранения может быть даже посадки (мотивация судей на чем замешана , деньги небось ?) просветите вкратце .))
У Бабенко 2 официальные дисквалификации ИСУ в 1999 и 2017 годах. Обе за переговоры с другими судьями. Также были предупреждения в 1995-1997 годах о неподобающем поведении.
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Светлана Менова
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Ответ Оз
Ой, судьи бы нашли к чему прицепиться в случае чистого проката у Петра. Они известные махинаторы, которые безнаказанно творят, что хотят. Вон тому же Мозалеву Чемоданов за чистый аксель отрицательный ГОЕ влепил.
Чемоданов за что-то лично ненавидит Мозалёва
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Konyok
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По первым 2 местам - справедливо, а вот дальше...
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Залина Малина
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Это было круто
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podkop09
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а ну понятно, решили фигурку в шоу превратить, после танцев еще один цирк устроили. Помню раньше были жестокие игры или типа того, где многие звезды шоу-бизнеса и спортсмены участвовали, на время проходили полосу препятствий и там пару раз было что соперники секунда в секунду приходили и поэтому супер испытание на вертолете проходили. И здесь из спорта также решили сделать шоу искусственное. Ну это печально, спорт тем и ценен, что выявляют лучшего, а не подгоняют результаты для того чтобы представление устроить
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Светлана Менова
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Ответ Иван Меняйло
Автор, а про разницу в компонентах в 2 балла не в пользу Пети почему молчим?
Петя должен обходить Женю по компонентам. Думаю, что чистота проката всё решила в данном случае и более уверенный прокат Жени.
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Ang Feo
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Золотые оба, умнички! Очень порадовали ❤️
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Светлана Менова
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Что характерно оба парня учатся в нефизкультурных вузах - Первом меде и ИТМО, и вот, успевают тренироваться так, что борются за золото.
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Alla Belova
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Да что тут обсуждать, люди просто делят деньги!!!
У нас вообще нельзя проводить чемпионаты с такими призовыми!!!
Если бы Андрей не упал, не сдвоил и что там ещё было, его бы засунули на 5е, на 4е, куда угодно, но чтобы ему попасть на пьедестал, нужно, чтобы Самарин просто лежал всю программу! Одного - двух падений Самарина могло не хватить!
Это просто позорище, что они вытворяют с Андреем, особенно в плане конька и компонентности! Это фигурное катание на коньках вообще - то, але?
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GullitRuud
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Ответ sashka.loker
"в теории заговора верят люди, которые никогда не пробовали организовать работу трёх и более человек одновременно" (с)
О , да .. как говаривал небезызвестный камрад Мюллер )) - "что знаю двое знает свинья ".
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Оз
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Ответ Татьяна Велякина
Так ни кто не знал что Пётр сделает ошибку, не было бы касания рукой и он Чемпион.
Ой, судьи бы нашли к чему прицепиться в случае чистого проката у Петра. Они известные махинаторы, которые безнаказанно творят, что хотят.
Вон тому же Мозалеву Чемоданов за чистый аксель отрицательный ГОЕ влепил.
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sashka.loker
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Ответ GullitRuud
Люди любят верить в разные бредни про заговоры , так и вижу сидят судьи с калькуляторами высчитывают сотые доли баллов потом совещаются с друг другом подправляют , пересчитывают опять две сотые потеряли.. и вот наконец .. победа )) всё сошлось можно выставлять оценки..))
"в теории заговора верят люди, которые никогда не пробовали организовать работу трёх и более человек одновременно" (с)
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GullitRuud
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Ответ Оз
Официальные документы от ИСУ есть о многократных нарушениях со стороны Бабенко, о том, что он подавал знаки рядом сидящим судьям, а потом были одинаковые баллы.
Да , ну ..)) прям официальные документы , а что это за документы такие удивительные .. было проведено расследование выявлены случаи коррупции в судействе какие фамилии , цены , наказания , отстранения может быть даже посадки (мотивация судей на чем замешана , деньги небось ?) просветите вкратце .))
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alexander bakulin
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Ответ Sgi
Так никто и не подгонял. Баллы просто выставили и пошли по регламенту. Неожиданно - да. Подгонка - нет.
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