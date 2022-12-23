Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
Феерическая развязка на чемпионате России по фигурному катанию: впервые в истории два лидера набрали одинаковую сумму – 295,07.
Но Евгений Семененко с золотом, а Петр Гуменник на втором месте. Почему? За счет лучшего результата в произвольной (чуть подробнее – ниже).
Семененко безупречно, с фирменной борьбой на прыжках откатал предпоследним. Гуменник – как лидер после короткой – закрывал соревнования и допустил помарки: касание льда рукой, сдвоенные прыжки.
Один дополнительный оборот на любом или чистый четверной сальхов – и это уверенная победа, но нет.
Ожидание Гуменника в КиКе и Семененко (с пепельными волосами) в нескольких метрах от него на скамейке лидеров – украшение не только чемпионата, но и всего сезона.
Александр Самарин (слева) прекрасно понимал: ему отходит бронза – он самый спокойный на этих кадрах.
Штаб Семененко повидал многое и терпеливо ждал – Алексей Мишин будто бы даже ухмылялся.
Вероника Дайнеко, впечатлившая эмоциями накануне, тоже пыталась держать себя в руках.
Но, увидев оценки, загорелась.
Гуменник быстро-быстро считал в уме.
Но компьютер успел раньше.
И теперь фокус – на Семененко.
Но две золотые медали, как на Олимпиаде-2002, не вручают – регламент предусмотрел даже такие фантастические ситуации. Вот что сказано в пункте 17.5 правил нашей федерации:
«В случаях получения равных окончательных результатов в баллах участник/пара/танцевальный дуэт/команда с наивысшим результатом в баллах в произвольной программе получает первое место, и т.д. Если равны наивысшие результаты в баллах, лучшим будет спортсмен с более высоким местом».
У Семененко 195,92 балла в произвольной программе; наошибавшийся Гуменник набрал 190,60 и растерял приличный отрыв после короткой.
Судьи ювелирно попали сотая в сотую, и это сделало победителем Семененко. Как сумели? Для наших фигурных жюри нет нерешаемых задач.
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На традиционное чемпионское интервью для Максима Транькова остались двое: игнорировать Гуменника, который формально был бы тут лишним, никто в особой ситуации не решился. И он достойно принял поражение:
«Я знал, что надо катать чисто. И когда на четверном сальхове на заезде я немножко дернулся, пошатнулся, понял, что сейчас будет прыжок вообще не пойми какой, как я приземлюсь, даже не мог вообразить. В этот момент я понял, что весь свой запас в баллах потерял и что больше у меня не может быть ни одной ошибки.
Я почему-то сначала увидел, что набрал 190,8, и решил, что я первый. Потом увидел, что 190,6, и тут у меня начались сомнения. Сначала ведь за произвольную показывают, только потом сумму. И думал: какой же я – первый или второй? Ну вот чтобы так совпали баллы… Это вообще неожидаемо, нереально. Наверное, сложно назвать такой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает».
Семененко тоже не скрывал потрясения:
«Это было мощно. Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж. Думал ли догнать Гуменника? Шансы есть всегда, там уже как судьба решит. Конечно, очень приятно, когда все тренеры стоят за бортиком, переживают. Думаю, даже больше переживали, чем я сам».
Для Евгения это первая медаль чемпионата страны – с третьей попытки сразу золото. Два года назад он финишировал 11-м, в прошлом декабре драматично уступил бронзу Мозалеву (но все же поехал на Олимпиаду из-за болезни Коляды).
Теперь джокер Алексея Мишина – на вершине (пусть и не в абсолютном одиночестве).
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Итоговое положение
1. Евгений Семененко – 295,07
2. Петр Гуменник – 295,07
3. Александр Самарин – 282,40
4. Дмитрий Алиев – 272,57
5. Артем Ковалев – 268,52
6. Андрей Мозалев – 267,90
Произвольная программа
1. Евгений Семененко – 195,92
2. Петр Гуменник – 190,60
3. Александр Самарин – 185,83
4. Дмитрий Алиев – 181,72
5. Артем Ковалев – 172,03
6. Андрей Мозалев – 169,20
Поэтому если с чем и сравнивать, так это с ЧЕ 1997 года среди мужчин, где сразу три участника набрали одинаковое количество баллов - по четыре. Победителем тогда стал Урманов также за счет результата в произвольной.
Вот Вам ссылка о нарушениях Бабенко с 1995-1999 годах
У нас вообще нельзя проводить чемпионаты с такими призовыми!!!
Если бы Андрей не упал, не сдвоил и что там ещё было, его бы засунули на 5е, на 4е, куда угодно, но чтобы ему попасть на пьедестал, нужно, чтобы Самарин просто лежал всю программу! Одного - двух падений Самарина могло не хватить!
Это просто позорище, что они вытворяют с Андреем, особенно в плане конька и компонентности! Это фигурное катание на коньках вообще - то, але?
Вон тому же Мозалеву Чемоданов за чистый аксель отрицательный ГОЕ влепил.