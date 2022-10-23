«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон

Камила Валиева выиграла «Золотой конек Москвы» – и это сюрприз, если бегло сравнить прокаты Камилы с тем, что показала Софья Акатьева.

Три успешных элемента ультра-си из четырех у Сони против нуля при одной провальной попытке у Камилы. Вероятно, Акатьева проиграла бы даже с чистым трикселем накануне, а уж Валиевой он тем более не потребовался.

Две крепкие программы (особенно произвольная) против пары художественных заявлений на тему, по которой 8 месяцев ждут хотя бы одно конкретное слово.

Юниорка, еще недавно робкая участница детского «Ледникового периода» против самой узнаваемой фигуристки страны. Которая к тому же вышла на первый официальный старт после самого травмирующего проката в жизни.

Валиева сегодня выше – кажется, просто потому что по-другому нельзя.

Вот ключевые моменты произвольной программы от Камилы.

Тот самый четверной тулуп – единственный заявленный ультра-си на два дня. В олимпийский сезон она входила с куда более богатым арсеналом – сейчас, по ее же словам, мешают последствия травмы. Рисковать хочется, но в меру и постепенно: четверной сальхов и триксель где-то в пути.

С тулупом пока так.

Из произвольной, посвященной событиям Олимпиады-2022, стерли отрывки новостных выпусков на старте – на контрольных прокатах они были, теперь нет. Но Камила пояснила – скоро появятся опять: «Убрали на время. Не волнуйтесь, вернем. Так решили вместе с тренерами. Это ни с чем не связано, просто нужно было».

Зато другой знаковый атрибут постановки – капюшон – на месте. Примерно под таким же Камила пряталась от СМИ в микст-зоне Пекина.

Тяжелый взгляд в самом конце – зачем ультра-си, если можно вот так посмотреть?

Очевидно, что программа снова и снова возвращает Камилу в февраль 2022-го. К концовке эмоции настигают – на прокатах Валиева расплакалась, сегодня – с трудом сдержалась.

Не пропускать эту программу через себя будто бы невозможно. Судя по оценкам, программа здорово давит и на судей – контекстом, подачей, деталями. Как остаться равнодушным, безучастным?

Десятки игрушек на льду сразу после проката: отклик зала на пронзительный сюжет, который фигуристке даже не требуется отыгрывать – просто проживать заново:

«Снять маску и показать все, что я чувствовала в тот период и, наверное, до сих пор. Это не сложно. Я читала, что все хейтят, что я согласилась катать эту программу. Нет, это было осознанно, и я очень рада, что могу этим поделиться.

Готова катать эту программу, была бы не готова – сказала бы. Мнение болельщиков не влияет. Мне важно мнение только моих тренеров и авторитетных людей, я не цветочек, чтобы всем нравиться».

Формально бросать игрушки запрещено, по арене об этом напоминают перед каждым видом. Можно передавать только в запечатанном виде через кого-то. Но случай с Валиевой – исключительный.

Камилу в «Мегаспорте» поддерживали больше кого бы то ни было.

Встреча с тренерами – вовсе не такая надрывная, как на Олимпиаде, когда поежился даже Томас Бах.

Нет, теперь Тутберидзе встречала ученицу тепло – без претензий (несмотря на скромный по меркам Камилы прокат), с интересом, юмором, комплиментами.

И помогла надеть олимпийку.

Все у них будет хорошо в этом сезоне – разве есть повод сомневаться? А прыжки, конечно, придут.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Итоговое положение

1. Камила Валиева – 244,66

2. Софья Акатьева – 236,68

3. Анастасия Зинина – 200,43

4. Алина Горбачева – 189,34

5. София Захарова – 189,31

6. Валерия Шульская – 187,50

Произвольная программа

1. Софья Акатьева – 163,98

2. Камила Валиева – 160,74

3. Анастасия Зинина – 130,24

4. София Захарова – 123,08

5. Валерия Шульская – 122,74

6. Алина Горбачева – 122,47

Фото: РИА Новости/Александр Вильф