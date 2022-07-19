Яркая традиция, которая уходит из фигурки вместе с Юдзуру Ханю

Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции.

Это был великий путь самурая – к 27 годам Юзу выиграл в фигурном катании все главные титулы по юниорам и взрослым (кое-что – по несколько раз). Его победы, рекорды, образы, программы во главе с легендарным «Сеймеем», неоконченная борьба с четверным акселем – уже история. А еще частичка наследия Ханю – в ритуале, который впечатляет даже тех, кто не следит за фигурным катанием.

После прокатов японца на лед летят игрушечные Винни-Пухи – это пухопад!

В ковид-эпоху традиция забуксовала: фигуристы выступали либо перед пустыми трибунами, либо зрителям запрещали бросать что-либо на лед (любые игрушки, цветы, сладости).

Истоки пухопада надо искать примерно в 2010-м – по сезону Ханю (еще подросток) появлялся на аренах с салфетницей в виде Винни-Пуха. На это обращали внимание в трансляциях, зрителям тоже понравилась запоминающаяся коробка для салфеток.

Осень-2013, этап Гран-при во Франции: куча (в прямом смысле) подарков для Юзу, но Пухи, конечно, уже преобладают.

Командный чемпионат мира-2015 в Японии: Ханю делит Винни с партнерами по сборной и тренером Брайаном Орсером.

По легенде, Винни-Пух – любимый герой Юдзуру: родители подарили ему игрушку после землетрясения, и маленький Ханю в обнимку с мишкой легче пережил страх.

Зима-2017: Юзу и Пух на предолимпийской неделе в Пхенчхане. Через год японец возьмет на этой арене второе подряд золото Игр.

Постепенно Винни-Пуха стали считать талисманом Ханю – болельщики ценили эту связь между фигуристом и мультяшным героем и благодарили за прокаты брошенными на лед игрушками. И хотя бы одну Юдзуру регулярно забирал в КиК.

Даже когда не все складывалось здорово, Винни был рядом.

Ну а победы Ханю точно делил с Пухами.

В программу медведя не взять, но Винни постоянно наблюдал за прокатами Юзу от бортика – обычно из рук Орсера.

Слушал их разговоры на выходе со льда...

... и создавал настрой перед программой.

Выбросы десятков игрушечных Пухов из забавного флэшмоба переросли в ритуал, который порой заметно тормозил соревнования: японские фанаты ездили за Ханю по миру и не жалели игрушек.

Несколько лет назад в Москве на этапе Гран-при со льда собрали 30 мешков Винни-Пухов!

Японец, как правило, передает все игрушки в детские дома, а с собой увозит только записки от болельщиков.

Собрать всех Пухов со льда – это и в самом деле долго!

А болельщики всегда наготове – могут добросить новых!

Когда-нибудь ISU отменит ограничения и игрушки вернутся на лед, но кажется, Винни-Пухи навсегда остались за Ханю.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Atsushi Tomura, Kevin Lee, Xiaolu Chu, Koki Nagahama, Maddie Meyer, Robert Cianflone, Jamie Squire, Atsushi Tomura; РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; globallookpress.com/Raniero Corbelletti