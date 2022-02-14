Первая тренировка Камилы Валиевой после суда: чистый прокат и 0 слов за сутки до короткой программы

Если бы вчера выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) решила не в пользу Валиевой, то Камила уже не вышла бы на олимпийский лед.

А так – пока все хорошо, можно соревноваться. И первый личный старт в Пекине – уже завтра, 15 февраля. Короткая программа у женщин: Валиева заявлена в последнюю разминку под 26-м номером (время выхода – 16:52 по московскому времени).

Сегодня Камила тренировалась в привычном костюме и с привычным контентом: 3А и два каскада 3F-3T + 3Lz-3T. Все безупречно.

Разминка перед выходом на лед.

Подготовка к прогону.

Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе наблюдают за бортиком.

Камила по-прежнему молчит и проходит микст-зону в сопровождении пресс-офицера ОКР Константина Выборнова. Наверное, еще не время говорить.

Со спортивными элементами все в порядке:

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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina