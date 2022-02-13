Валиева все-таки готовится к личному турниру Олимпиады: катает под присмотром Тутберидзе, у нее уже есть стартовый номер

Пока мы ждем главного решения Олимпиады-2022 – допустит ли Спортивный арбитражный суд (CAS) нашу лучшую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира, она продолжает тренировки на Capital Indoor Stadium в Пекине.

Сегодня в прогоне короткой программы Валиева чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц – тройной тулуп. Вне прогона – прыгнула четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной тулуп в каскаде и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также четверной сальхов.

Все чисто и безупречно.

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Так Камила выходила на лед – с любимой салфетницей, в маске и сосредоточенным взглядом.

Тренеры были рядом.

Этери Тутберидзе впервые прокомментировала положительный допинг-тест ученицы, но дала понять, что невиновность Камилы для нее – аксиома:

«Абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца»

Вместе с Валиевой на тренировку вышли чемпионка мира Анна Щербакова (слева) и призер Евро Александра Трусова (осталась вне кадра).

Все игрушки в сборе.

Тутберидзе и Сергей Дудаков внимательно наблюдают за тренировкой Валиевой.

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) состоится сегодня, решение объявят завтра во второй половине дня по пекинскому времени. И это будет за сутки до старта короткой программы на Олимпиаде (15 февраля).

Жеребьевка уже состоялась: если Камила получит допуск от CAS, то выступит под 26-м стартовым номером, Трусова – 28-я, Щербакова – 29-я.

С нетерпением ждем выводов и аргументов CAS...

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP