Счастьем Грузии так легко заразиться! Покричим вместе с героями Евро?
Сборная Грузии – в плей-офф Евро!
Эту фразу всем, кто за грузин переживал, хочется не просто произоносить, а вот так кричать!
И вот так кричать!
Эта Грузия – обнаженный нерв, страсть.
Смелость атаковать именитую Португалию, когда нужна победа.
Георгий Мамардашвили на коленях.
Георгия Мамардашвили и заобнимать мало за то, как он тащил. 21 сэйв, предотвратил за групповой этап пять голов!
Один из главных людей, принесших это счастье.
Где молодые и опытные игроки сборной, впервые оказавшиеся на большом турнире, прошли дальше.
Забрались выше.
Намного выше, чем от них ждали.
Грузия остается на немецких полях.
И нет более довольных своей работой в этот вечер.
Седеющий мужчина – Вилли Саньоль – испытывал подобное игроком.
Но теперь он осчастливил целую страну как тренер.
Часть страны сейчас счастлива на выезде.
Грузинские игроки, конечно, благодарили грузинских фанатов за эту энергию.
Какая же классная традиция с этими хлопками в ритм друг другу.
На всю трибуну!
Со всей страстью участников плей-офф Евро!
Наверняка делить это счастье так приятно.
Сборная Грузии – герои!
Самое время праздновать.
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Фото: Gettyimages/Kevin C. Cox / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff ; Bernd Thissen/dpa, David Inderlied/dpa/Global Look Press ; East News/AP Photo/Alessandra Tarantino, AP Photo/Martin Meissner
"Почему-то кажется что в этом матче Хвичидзе наконец-то снимет с себя костюм неудачника этого турнира и отгрузит Португезам"