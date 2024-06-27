Счастьем Грузии так легко заразиться! Покричим вместе с героями Евро?

Сборная Грузии – в плей-офф Евро!

Эту фразу всем, кто за грузин переживал, хочется не просто произоносить, а вот так кричать!

И вот так кричать!

Эта Грузия – обнаженный нерв, страсть.

Смелость атаковать именитую Португалию, когда нужна победа.

Георгий Мамардашвили на коленях.

Георгия Мамардашвили и заобнимать мало за то, как он тащил. 21 сэйв, предотвратил за групповой этап пять голов!

Один из главных людей, принесших это счастье.

Где молодые и опытные игроки сборной, впервые оказавшиеся на большом турнире, прошли дальше.

Забрались выше.

Намного выше, чем от них ждали.

Грузия остается на немецких полях.

И нет более довольных своей работой в этот вечер.

Седеющий мужчина – Вилли Саньоль – испытывал подобное игроком.

Но теперь он осчастливил целую страну как тренер.

Часть страны сейчас счастлива на выезде.

Грузинские игроки, конечно, благодарили грузинских фанатов за эту энергию.

Какая же классная традиция с этими хлопками в ритм друг другу.

На всю трибуну!

Со всей страстью участников плей-офф Евро!

Наверняка делить это счастье так приятно.

Сборная Грузии – герои!

Самое время праздновать.

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Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff ; Bernd Thissen/dpa, David Inderlied/dpa/Global Look Press ; East News /AP Photo/Alessandra Tarantino, AP Photo/Martin Meissner