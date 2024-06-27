А-а-а-а, Грузия в плей-офф Евро! Голы Хвичи и Микаутадзе = победа над Португалией!

Жорж – лучший бомбардир Евро.

Сборная Грузии сотворила чудо: обыграла Португалию 2:0 и залетела в плей-офф на дебютном Евро. В параллельной игре турки вырвали победу над чехами (2:1), но этого не хватило, чтобы сместить португальцев с первой строчки.

Португалия и Турция вышли напрямую, Грузия – с четырьмя очками прошла через рейтинг третьих мест.

Тут не понадобилось считать никакие дополнительные показатели: все четко по очкам. Португалия была первой еще после второго тура, Турция никак не могла обойти из-за поражения в личной встрече.

Как же вовремя проснулся Хвича: забил уже на второй минуте

Уже на второй минуте Жорж Микаутадзе подкараулил обрез Антониу Силвы и вывел на ворота Хвичу Кварацхелию. Главная звезда грузин открыл счет – реабилитировался за блеклые два тура в начале. Это самый быстрый пропущенный для Португалии на Евро (1:32).

Мяч забрали португальцы, очень хотел забить Криштиану Роналду, он же бьется уже за наследие: нужен гол на шестом Евро подряд, самый возрастной гол, отрыв в гонке бомбардиров за все турниры. Вероятно, поэтому он и вышел на третий тур. Бруну Фернандеш и Бернарду Силва, например, получили перед плей-офф отдых.

Криш сначала опасно пробил со штрафного, а затем получил желтую, когда слишком активно выпрашивал пенальти за едва задетую футболку от Луки Лочошвили.

Микаутазе – герой! Лучший бомбардир Евро после группы

Грузины ложились под удары соперника, а на 57-й минуте удвоили счет!

Тот же Лочошвили прорывался в штрафную, но его подрубил бедный Антониу Силва.

Пенальти реализовал главный герой Грузии на этом Евро – Жорж Микаутадзе.

Он забил во всех трех матчах – это пока лучший бомбардир турнира. А ведь сейчас у него еще и голевая на Хвичу. Три гола за группу, ассист – самый полезный в Европе!

И главный производитель счастья всей Грузии!

Теперь грузины – единственные полноценные дебютанты турнира – в плей-офф. У них на групповом этапе больше голов, чем, например, у Англии, Франции, Италии, Хорватии или Бельгии. В их составе самый результативный игрок турнира. И это сборная, которая в рейтинге идет ниже всех участников.

Но пока кто-то уезжает домой, Грузия мчит дальше!

Сетка и расписание 1/8 финала Евро-2024. Сразу Франция – Бельгия, вверху намного больше топов. А на кого вышла Грузия?

Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press