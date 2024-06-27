А-а-а-а, Грузия в плей-офф Евро! Голы Хвичи и Микаутадзе = победа над Португалией!
Жорж – лучший бомбардир Евро.
Сборная Грузии сотворила чудо: обыграла Португалию 2:0 и залетела в плей-офф на дебютном Евро. В параллельной игре турки вырвали победу над чехами (2:1), но этого не хватило, чтобы сместить португальцев с первой строчки.
Португалия и Турция вышли напрямую, Грузия – с четырьмя очками прошла через рейтинг третьих мест.
Тут не понадобилось считать никакие дополнительные показатели: все четко по очкам. Португалия была первой еще после второго тура, Турция никак не могла обойти из-за поражения в личной встрече.
Как же вовремя проснулся Хвича: забил уже на второй минуте
Уже на второй минуте Жорж Микаутадзе подкараулил обрез Антониу Силвы и вывел на ворота Хвичу Кварацхелию. Главная звезда грузин открыл счет – реабилитировался за блеклые два тура в начале. Это самый быстрый пропущенный для Португалии на Евро (1:32).
Мяч забрали португальцы, очень хотел забить Криштиану Роналду, он же бьется уже за наследие: нужен гол на шестом Евро подряд, самый возрастной гол, отрыв в гонке бомбардиров за все турниры. Вероятно, поэтому он и вышел на третий тур. Бруну Фернандеш и Бернарду Силва, например, получили перед плей-офф отдых.
Криш сначала опасно пробил со штрафного, а затем получил желтую, когда слишком активно выпрашивал пенальти за едва задетую футболку от Луки Лочошвили.
Микаутазе – герой! Лучший бомбардир Евро после группы
Грузины ложились под удары соперника, а на 57-й минуте удвоили счет!
Тот же Лочошвили прорывался в штрафную, но его подрубил бедный Антониу Силва.
Пенальти реализовал главный герой Грузии на этом Евро – Жорж Микаутадзе.
Он забил во всех трех матчах – это пока лучший бомбардир турнира. А ведь сейчас у него еще и голевая на Хвичу. Три гола за группу, ассист – самый полезный в Европе!
И главный производитель счастья всей Грузии!
Теперь грузины – единственные полноценные дебютанты турнира – в плей-офф. У них на групповом этапе больше голов, чем, например, у Англии, Франции, Италии, Хорватии или Бельгии. В их составе самый результативный игрок турнира. И это сборная, которая в рейтинге идет ниже всех участников.
Но пока кто-то уезжает домой, Грузия мчит дальше!
Сетка и расписание 1/8 финала Евро-2024. Сразу Франция – Бельгия, вверху намного больше топов. А на кого вышла Грузия?
Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press
2 матч - первая ничья
3 матч - первая победа
4 матч - первая победа в плей-офф?
Удачи грузинам
Имхо, при этом, вопреки расхожему мнению, с не самым сильным своим поколением, ибо сборная второй половины 90-х–первой 2000-х по именам и потенциалу безусловно была сильнее: Арвеладзе, Кинкладзе, Каладзе, Кецбая, Кобиашвили, Иаишвили, Цкитишвили, Демитрадзе, Хизанишвили, Асатиани, Ашветия –поколение, которое хотя бы раз обязано было отбираться на крупный турнир, но не повезло что после СССР сразу начали путь с нижней корзины (хотя той же Латвии это не помешало)+в Грузии всегда была традиционно странная тренерская чехарда.Тем ценнее выглядит нынешний успех, что он более неожиданный после 4 места в квалификации.За мир при удачной жеребьёвке есть вполне хорошие шансы зацепиться
- Дхес шен унда гариско
Картули диско дроада исцхо.
Каг-вар-гоне!
Чвени картули диско, ра Сан-Франциско
Унда шеиго, амахоле
А-а-а-а...
Как этот турнир не хаяли, но вот такие чудеса как с Грузией доказывают, что этот турнир нужен