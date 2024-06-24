Красивый жест: Спаллетти обнял журналиста, у которого умерла жена

Уважение.

Открытая тренировка сборной Италии перед игрой с хорватами запомнилась добрым поступком Лучано Спаллетти – главный тренер подошел к итальянскому журналисту телеканала Sky Sports Марко Носотти, крепко обнял его, сказал несколько теплых слов.

Носотти не сдержал слез – недавно умерла его жена Сильвия Мантовани, они прожили вместе целых 28 лет. Женщина тяжело болела.

Сильвия около сорока лет работала воспитательницей детского сада в Формиджине – жили с мужем в небольшом городке с населением в 31 тысячу человек.

Сильвии было 59 лет, она умерла после продолжительной болезни. У пары двое детей: Джулио и Маргерита. Журналист вернулся из Германии, где работает на чемпионате Европы, в воскресенье вечером, чтобы проститься с женой: Сильвия умерла в четверг, незадолго до начала матча Италии с Испанией. Она находилась на домашнем лечении.

Они полюбили друг друга, когда Марко освещал Олимпийские игры в Барселоне, а она возвращалась с острова Тимор, где участвовала в волонтерском проекте.

«Она воспитала целые поколения, – считает Носотти. – Учила нынешних родителей, а то и некоторых бабушек и дедушек. Сильвия говорила простые и важные слова: детей нельзя обманывать, и это был урок, который она пыталась им передать». Сейчас семья получает соболезнования от многих воспитанников.

59-летняя женщина узнала о болезни на стыке веков. «Я возвращался с острова Кос, когда у нее возникли первые проблемы и ей поставили этот диагноз. В первую очередь она подумала о своих детях. Сказала мне: «Они еще слишком малы и во многом нуждаются».

Спаллетти великолепно говорит о футболе. Разбирает тактику простыми словами и объясняет жизнь

Фото: lapressa.it